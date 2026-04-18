Los gobernadores presentaron un fondo de inversión para impulsar proyectos I+D

El Consejo Federal de Inversiones ( CFI ), que integran los gobernadores de todo el país, presentó el fondo de inversión Innova-CFI , que prestará hasta u$s 400.000 para financiar empresas emergentes con proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, mientras la gestión de Javier Milei y Toto Caputo recortó el 90% de los fondos nacionales para investigación de base y aplicada.

El Innova-CFI financia proyectos de innovación -en todos los sectores de la industria y la producción- que estén probados en un entorno de laboratorio, lo que se denomina nivel de madurez tecnológica 4 (TRL-4).

La nueva línea del organismo federal le permitirá a las starups beneficiadas a hacer la transición de la investigación teórica a la práctica funcional, por caso, realizar una prueba piloto en campo, lo que se denomina, desarrollo en “entorno relevante”.

“Vamos a invertir en proyectos de innovación y desarrollo que agreguen valor en la estructura productiva de Argentina, que por ejemplo, tiene mucho potencial en biotecnología y gran capacidad instalada en las universidades”, dijo a Letra P Ignacio Lamothe , secretario general del CFI.

Las provincias reunieron u$s 10 millones en el fideicomiso y buscan apalancar 24 empresas por año. La primera convocatoria de proyectos quedará abierta el 18 de mayo y se extenderá hasta el 26 de junio, la siguiente se prevé para noviembre.

Gobernadores en el CFI 23 de junio.png Reunidos en el CFI: los gobernadores invierten para impulsar la investigación y el desarrollo

Fuentes del CFI aseguran que el tiempo entre que el proyecto se presenta y la monetización, en caso de que se apruebe, no puede exceder los cuatro meses.

La idea o el proyecto tiene que estar acompañado por un modelo de negocios concreto que lo haga viable en el tiempo, y que sea intensivo en I+D. Pueden ser ideas con alta incertidumbre tecnológica.

Las empresas que se presenten podrán tener hasta siete años de antigüedad. Los clientes potenciales, son desarrolladores o científicos surgidos en sistema universitarios, el mismo que el gobierno nacional sigue desfinanciando.

Desarrollo antes que unicornio

“No estamos buscando unicornios, queremos desarrollar empresas que resuelvan problemas de Argentina, hay un potencial de recursos humanos y de infraestructura en cada provincia”, explicó el CFI en la presentación de Innova, de la que participaron representantes del empresariado y las cámaras de emprendedores, quienes coincidieron que "hay una necesidad de financiamiento desde el sector público".

En el bienio 2025-2026, Argentina registró una reactivación del sector de venture capital, a la que medios especializados denominan 'era del deshielo' tras años de retracción.

Sin embargo, más del 65% de ese capital se concentró en el sector fintech, destinado a servicios financieros digitales y criptomonedas.

Los fondos más activos en este período son Kaszek Ventures, Newtopia VC, Alaya Capital, GridX y Draper Cygnus, que lideran el apoyo a empresas e ideas nuevas con potencial para proyectarse a nivel regional y global.

Innova-CFI: se devuelve si el proyecto prospera

“Nosotros, además de mirar la capacidad de crecimiento del modelo de negocio de las compañías, vamos a mirar el impacto que generan. Un fondo venture capital no mira el impacto en el desarrollo industrial o productivo”, diferenciaron fuentes del CFI consultadas por Letra P.

El préstamo Innova comienza a devolverse cuando el proyecto logra facturar u$s 2 millones anuales, por eso se denomina deuda condicionada, que comienza a repagarse cuando el proyecto alcanza el éxito comercial.

Entre las condiciones para que las empresas apliquen al Innova CFI figura que la facturación actual no supere los u$s 700.000 anuales y que no haya recibido inversiones privadas superiores a los u$s 3.000.000.

También puede requerir el financiamiento blando un proyecto presentado por una empresa nueva, que sea un apéndice o desprendimiento de una firma constituida.

Milei recortó fondos para investigación y desarrollo

En 2024, la administración libertaria disolvió el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (Fondce) creado en 2017 y también redujo el impacto de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), al anunciar la baja definitiva de las convocatorias de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) 2022-23, que ya habían sido adjudicadas a más de 1500 propuestas.

Desde el inicio de la gestión libertaria, recién este año se habilitó el primer concurso de proyectos por u$s 10 millones. Exclusivamente en temas de salud, agroindustria, energía y minería, y sólo asociados a empresas privadas.

recursos agencia CFI

Letra P consultó a Lamothe sobre si la presentación de Innova CFI es un esfuerzo de los gobernadores a partir de que el Estado nacional recorta los fondos para el ecosistema de investigación y desarrollo. “Este es un instrumento de apoyo y hay que crear muchos más; todo el país tiene que hacer el esfuerzo”, respondió.

El CFI ya tiene una línea de financiamiento directo a pymes y también un fondo de garantías para facilitar acceso al crédito de empresas. Lamothe explicó que Innova CFI, “apoya el segmento de I+D, que no está desarrollado por la banca convencional ni por los fondos de venture capital que financian las startups".

Conicet protesta

El CFI es un organismo autárquico compuesto por las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, que se financia con fondos que se deducen de la masa coparticipable neta, que en marzo pasado, cayó un 7,4% en en términos reales, según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).