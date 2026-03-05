Federico Sturzenegger festeja: Tecnovax importa la vacuna antiaftosa y golpea a Biogénesis

El ministro desregulador Federico Sturzenegger celebró la apertura de importaciones de la vacuna antiaftosa desde Brasil tras la habilitación del Senasa a Tecnovax . El laboratorio del empresario bonaerense Diego La Torre podrá ingresar una inmunización bivalente que competirá con el dominio histórico de Biogénesis Bagó en el mercado argentino.

El laboratorio argentino Tecnovax, propiedad de La Torre, recibió la autorización del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( Senasa ) para importar la vacuna destinada a la ganadería. La decisión lo pone a competir directamente con Biogénesis Bagó, del empresario Hugo Sigman , y con el Centro de Diagnóstico Veterinario ( CDV ), que desde hace décadas concentran el negocio de la inmunización del rodeo argentino.

La autorización se produce después de una disputa judicial y política que se extendió durante dos años. Sturzenegger celebró la decisión y apuntó contra el laboratorio de Sigman, al que acusó de haber utilizado al Estado para bloquear la competencia y sostener rentas en el mercado.

Sturzenegger había impulsado cambios en dos resoluciones del Senasa para permitir el ingreso de la vacuna mediante el mecanismo de “equivalencia de status sanitario de países”. Biogénesis, que controla más del 70% del mercado de la vacunación antiaftosa, presentó un amparo judicial para frenar la medida. El juez federal de San Nicolás, Enrique Lavié Pico , rechazó uno a uno los planteos de la empresa.

El conflicto gira alrededor de un negocio millonario. En Argentina se aplican cerca de 65 millones de dosis de vacunas contra la aftosa por año, una cifra menor a las 100 millones que se aplicaban hasta el año pasado, luego de que el Senasa modificara el plan de vacunación para reducir aplicaciones y abaratar costos a los productores.

Abrieron importaciones, pero Sigman primereó

El retraso en el ingreso de la vacuna importada le permitió a Biogénesis desarrollar su propia versión bivalente. La compañía lanzó Bioaftogen, que ya se comercializa en veterinarias y en las fundaciones responsables de la vacunación a un precio cercano a los $1320 por dosis.

De esta manera, el laboratorio de Sigman quedó posicionado con dos alternativas: la vacuna tetravalente tradicional, que protege contra cuatro cepas, y la nueva versión bivalente.

Tecnovax, en cambio, apunta a quedarse con alrededor del 30% del mercado. La estrategia será competir con precios más bajos, aunque su producto recién estaría disponible en el país en 2027. Por ahora la compañía trabaja en la puesta a punto del laboratorio brasileño que producirá las dosis.

LA BATALLA ES MORAL. La aprobación de la vacuna antiaftosa de la brasileña Ourofino Saúde Animal, usando el procedimiento de equivalencia –que ya @SenasaAR utilizaba en el resto de las vacunas animal-, es el fin de una batalla innecesaria que duró dos años. Cuando el presidente… https://t.co/QoJdZmVcc5 — Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 2, 2026

La vacuna que importará la firma argentina ya se utiliza en Paraguay, Uruguay y Brasil, países que actualmente tienen estatus sanitario de libres de aftosa sin vacunación, lo que dejó sin demanda al laboratorio Ourofino, proveedor del producto.

El rol de las fundaciones y el negocio de la vacuna

La comercialización del producto dependerá de las fundaciones sanitarias y de las veterinarias que integran el sistema de vacunación. Estas organizaciones, ligadas a las entidades rurales, compran las dosis a los laboratorios, garantizan la cadena de frío, contratan a los vacunadores y coordinan las visitas a los campos.

“Todo el mundo quiere la bivalente. Cuando Tecnovax esté en Argentina, las fundaciones y las veterinarias tendrán para elegir entre Biogénesis, Tecnovax o CDV”, explicó Dardo Chiesa, titular de la Mesa de las Carnes y referente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

El costo final al productor incluye también el servicio de vacunación. Esta semana se generó una polémica por diferencias de precios entre distritos: mientras en Salliqueló el servicio se cobraba $1750 por dosis, en Adolfo Alsina llegaba a $2300.

Interna política y disputa empresarial

La disputa entre los laboratorios también expuso tensiones dentro del Gobierno. La gestión del Senasa fue parte de la interna entre el ministro de Economía, Toto Caputo, y Sturzenegger. Finalmente Caputo logró imponer a Pilu Giraudo al frente del organismo sanitario.

Fuentes de la compañía de Sigman defendieron su posicionamiento en el mercado. “Biogénesis Bagó abastece al mercado local y a 30 países con su vacuna contra la fiebre aftosa de clase mundial. Actualmente estamos comercializando también la presentación bivalente (A24 y O), conforme a la normativa vigente”, señalaron a Letra P.

Tecnovax, industria nacional y vínculos políticos

Tecnovax es un laboratorio familiar con sede en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Por su origen territorial mantiene vínculos políticos con el senador Wado de Pedro y durante el kirchnerismo recibió apoyo y créditos para el desarrollo de la empresa.

Cerca de La Torre aseguran que el empresario respalda el rumbo económico del gobierno libertario y valora la desaceleración inflacionaria. Sin embargo, advierten que el dólar atrasado y las tasas altas complican cualquier estrategia de desarrollo industrial.

Diego La Torre - Tecnovax laboratorio Diego La Torre es el CEO de Tecnovax y quiere importar la vacuna contra la fiebre aftosa

La compañía es líder en cantidad de dosis aplicadas en biológicos para ganadería en el país desde hace más de una década, aunque hasta ahora no participaba del negocio de la vacuna antiaftosa. Cuenta con filiales en Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia y Perú y emplea a unas 200 personas.

El origen del proyecto está ligado a la trayectoria científica de la familia. José La Torre, padre del actual titular de la empresa, es médico especialista en biología molecular e investigador del Conicet. Durante el rebrote de fiebre aftosa de 2001, que provocó una crisis sanitaria en el país, dirigía el Centro de Virología Animal (CEVAN) y tuvo un rol clave en el control de la enfermedad.