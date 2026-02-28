"La hora de su libertad ha llegado", señaló Donald Trump tras la ofensiva contra Teherán

El Gobierno elevó el nivel de seguridad en todo el país tras la operación militar contra Irán
Después del ataque de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en Teherán, capital de Irán, el gobierno argentino elevó a “alto” el nivel de seguridad en todo el territorio nacional.
La administración libertaria que encabeza el presidente Javier Milei dispuso un refuerzo preventivo de la seguridad interna. La decisión se enmarca en la estrategia de alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel, dos aliados centrales en la política exterior argentina.
A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo informó que la medida “alcanza a todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”.
El texto agregó que, por intermedio de la cartera ministerial competente, se fortalecerán de modo preventivo los dispositivos de protección y seguridad. Entre las acciones previstas se incluye el refuerzo de la custodia de representaciones diplomáticas extranjeras en el país.
Emmanuel Macron pidió detener la “peligrosa escalada”
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que el estallido de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán “tiene graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales” y reclamó que la actual escalada bélica se detenga de inmediato.
“La actual escalada es peligrosa para todos. Debe cesar”, afirmó Macron en una declaración oficial, en la que expresó su preocupación por el impacto global del conflicto y sus posibles derivaciones en distintas regiones del mundo.
Israel planificó la misión militar "desde hace semanas"
El Ejército de Israel confirmó que la ofensiva contra la República Islámica de Irán fue diseñada con anticipación y no tiene un plazo cerrado. Un alto oficial aseguró que el operativo se preparó durante varias semanas y que su duración dependerá de los objetivos estratégicos fijados junto a Estados Unidos.
La declaración se realizó este sábado durante una comparecencia ante la prensa, en la que el vocero castrense detalló que la misión forma parte de un esquema de cooperación que se consolidó en los últimos dos años y medio entre ambos países.
Marco Rubio calificó a Irán como "Estado patrocinador de detenciones ilegales"
El secretario del Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, designó este sábado a Irán como “Estado patrocinador de detenciones ilegales” en medio de la escalada de tensiones entre los dos países.
En una declaración a la prensa, Rubio atribuyó la designación a las continuas detenciones y encarcelamientos de “estadounidenses inocentes” y otros extranjeros por parte de Irán como medida de presión política.
Irán respondió con ataques sobre bases estadounidenses en Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait
El régimen de Irán atacó este sábado con misiles bases de Estados Unidos ubicadas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin y Kuwait, y amenazó con nuevas ofensivas contra cualquier instalación que brinde apoyo a Israel, según informó la agencia iraní Mehr.
De acuerdo con ese medio, los lanzamientos fueron simultáneos y apuntaron a algunas de las principales instalaciones militares estadounidenses en la región. La ofensiva marca un nuevo capítulo en la escalada entre Teherán, Washington y Jerusalén.
“Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo”, afirmó el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, citado por la agencia Mehr, en un mensaje que amplía el alcance de las amenazas.
Trump confirmó un ataque masivo contra Irán y advirtió que “nunca tendrá un arma nuclear”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que las fuerzas armadas de su país, en una operación conjunta con Israel, ejecutan un ataque de gran escala sobre territorio iraní para neutralizar el programa estratégico del régimen.
A través de un mensaje difundido en su red Truth Social, Trump justificó la intervención militar al afirmar que el objetivo primordial es “eliminar amenazas inminentes” provenientes de Teherán.
Trump fue tajante respecto a las ambiciones atómicas del régimen iraní. "Es un mensaje muy simple: nunca tendrán un arma nuclear", afirmó. "Al gran y orgulloso pueblo de Irán, les digo esta noche que la hora de su libertad ha llegado", añadió.
February 28, 2026
Israel y Estados Unidos bombardearon Irán y Teherán ya inició una contraofensiva
Israel y Estados Unidos lanzaron este sábado un masivo ataque militar contra Irán que ubica a Medio Oriente en una situación de guerra abierta tras registrarse fuertes explosiones en Teherán.
La ofensiva, definida por las autoridades israelíes como una operación para “eliminar las amenazas que se ciernen sobre el Estado de Israel”, provocó la inmediata reacción del régimen persa, que ya inició una contraofensiva con oleadas de misiles y drones.
Ante la magnitud de los acontecimientos, el gobierno de Benjamin Netanyahu decretó el “estado de emergencia especial e inmediato” en todo su territorio, mientras las sirenas antiaéreas alertan a la población civil sobre un escenario “extremadamente grave”.
La respuesta desde Teherán no se hizo esperar. A las pocas horas de los primeros estallidos en la capital iraní, la Guardia Revolucionaria ratificó el inicio de las operaciones de represalia. “En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, ha comenzado la primera oleada de amplios ataques con misiles y drones”, informaron de manera oficial.
Mientras tanto, el espacio aéreo iraní permanece cerrado por completo y se informan cortes en los servicios de telefonía y bloqueos en los accesos estratégicos de la capital, donde las columnas de humo negro dominan el horizonte.