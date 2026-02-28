"La hora de su libertad ha llegado", señaló Donald Trump tras la ofensiva contra Teherán

Live Blog Post

El Gobierno elevó el nivel de seguridad en todo el país tras la operación militar contra Irán

Después del ataque de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en Teherán, capital de Irán, el gobierno argentino elevó a “alto” el nivel de seguridad en todo el territorio nacional.

La administración libertaria que encabeza el presidente Javier Milei dispuso un refuerzo preventivo de la seguridad interna. La decisión se enmarca en la estrategia de alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel, dos aliados centrales en la política exterior argentina.

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo informó que la medida “alcanza a todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”.

El texto agregó que, por intermedio de la cartera ministerial competente, se fortalecerán de modo preventivo los dispositivos de protección y seguridad. Entre las acciones previstas se incluye el refuerzo de la custodia de representaciones diplomáticas extranjeras en el país.