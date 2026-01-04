Casi 100 despidos, cheques voladores y convocatoria de acreedores en Farmacias Dr. Ahorro

Casi 100 despidos sin indemnización, sueldos y aguinaldos impagos y cheques rechazados exponen la crisis terminal de Farmacias Dr. Ahorro . La cadena de medicamentos genéricos del empresario mexicano Xavier González Zirión cerró sucursales, dejó a decenas de trabajadores en la calle y pidió el concurso de acreedores por una deuda de unos $7300 millones con proveedores, bancos y el fisco.

La firma Energía y Vida de Argentina SRL , razón social de Farmacias Dr. Ahorro, presentó ante la Justicia Comercial una declaración de cesación de pagos para acceder al concurso preventivo de acreedores. El pedido aún se encuentra en análisis y la feria judicial retrasa definiciones clave para el futuro de la empresa y de sus empleados.

En las últimas semanas, Farmacias Dr. Ahorro cerró siete sucursales en la Ciudad de Buenos Aires, dos en Córdoba, una en Salta y otra en Mendoza. Con esos cierres, la empresa dejó de operar fuera del territorio porteño y desvinculó a 90 personas trabajadoras, entre farmacéuticas, vendedoras, cajeras, administrativas y repositoras.

Las dificultades se arrastraban desde hace meses. Durante gran parte de 2025, la empresa incumplió con los aportes patronales y abonó el salario de noviembre en cuotas. Finalmente, envió los telegramas de despido sin pagar el sueldo de diciembre, la segunda mitad del aguinaldo, las vacaciones no gozadas ni los montos indemnizatorios correspondientes.

El incremento de costos y la baja de ventas influyeron para la crisis de Farmacias Dr. Ahorro

Las sucursales que permanecen abiertas también presentan problemas de abastecimiento, una situación que ya se repetía en los locales ahora cerrados. La empresa dejó de acceder al crédito comercial porque entregó cheques que fueron rechazados por los bancos, lo que llevó a los proveedores a exigir pagos en efectivo para continuar suministrando medicamentos.

Sospechas de vaciamiento y malestar entre trabajadores

“Se sacaron de encima a los trabajadores más antiguos. Yo tenía 19 años en Dr. Ahorro. Mientras nos decían que había un socio comprador, redactaban los telegramas de despido. En las sucursales del interior cambiaron las cerraduras de noche y no dejaron entrar a nadie de un día para otro. Hace meses que no compran medicamentos y las estanterías están vacías”, relató a Letra P Claudia, una de las farmacéuticas despedidas antes de fin de año.

Los trabajadores sostienen que existió un “vaciamiento sistemático” de la compañía. Como ejemplo, aseguran que en los últimos meses la recaudación de las sucursales con mayor facturación no ingresaba al sistema bancario: “A la noche pasaba un motoquero a retirar el dinero en efectivo”, denuncian.

Farmacias Dr. Ahorro despidos deudas Farmacias Dr. Ahorro acumuló deuda por más de $7300 millones

La Asociación de Empleados de Farmacias (ADEF), que conduce Víctor Carricarte —vocal de la nueva conducción de la CGT—, optaron por el silencio. Consultado por Letra P, el secretario gremial y de Acción Social, Alfredo Ramírez, se limitó a señalar: “No vamos a hacer declaraciones”. ADEF figura en el listado de acreedores del concurso con un crédito de $127 millones.

Bancos, laboratorios y el fisco, entre los acreedores

Entre los principales acreedores de Farmacias Dr. Ahorro figuran laboratorios, droguerías y entidades financieras. La droguería Generia reclama $623 millones; el laboratorio Vannier, $400 millones; Savant Pharm, $283 millones; Droguería Java, $147 millones; Rospaw, $109 millones; Microsules SA, $82 millones, y Provefarma, $64 millones.

La empresa también acumuló una deuda de $1864 millones con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por incumplimientos en el pago de aportes previsionales. A su vez, el banco Galicia figura como acreedor por $128 millones en préstamos impagos, mientras que el Santander reclama otros $18 millones.

En la presentación judicial, la propia compañía atribuyó el inicio de la crisis a la pandemia de Covid-19, período en el que —según su explicación— las farmacias tradicionales comenzaron a vender mayores volúmenes de medicamentos genéricos, lo que le hizo perder exclusividad en ese segmento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/XavierGZirion/status/1988382783144857709&partner=&hide_thread=false Estamos en un entorno recesivo causado por malas desiciones del gobierno de AMLO. Hay que cambiar el rumbo hacia mayor productividad y crecimiento. En futbol, arriba mi #Toluca pic.twitter.com/Myz1Pcr5rM — Xavier González Zirión (@XavierGZirion) November 11, 2025

También advirtió que durante 2024 y 2025 se produjo una fuerte caída de las ventas, combinada con el aumento de los costos fijos, los salarios y los alquileres. De acuerdo con sus números, Dr. Ahorro acumuló pérdidas superiores a los $2000 millones en los últimos nueve meses de operación.

Un modelo que no terminó de encajar

Farmacias Dr. Ahorro pertenece al Grupo Fénix de México y llegó al país tras la sanción de la ley nacional de medicamentos genéricos 25.649, que establece que las recetas médicas deben consignar el nombre del principio activo y, de manera opcional, la marca comercial del fármaco.

El modelo de negocios de la cadena se basó en comprar grandes volúmenes de cada medicamento a un único laboratorio, obtener descuentos por cantidad y competir principalmente por precio. “Somos los pioneros del descuento en farmacias”, solía repetir González Zirión.

Ese esquema funcionó con éxito en México, pero en Argentina nunca pudo aplicarse de manera completa. Una de las principales trabas fue la legislación vigente en varias provincias, que sólo habilita farmacias a nombre de profesionales farmacéuticos y limita la operación de sociedades comerciales al frente del expendio de medicamentos.

Es la misma restricción que enfrenta Farmacity, competidora directa de Dr. Ahorro, que no puede expandir su cadena en la provincia de Buenos Aires.

Otro obstáculo estructural fue la prohibición de instalar consultorios médicos dentro de las farmacias, una práctica permitida en México y clave para el modelo integral que González Zirión pretendía replicar en el mercado argentino.

Actualmente, con locales cerrados, trabajadores despedidos, deudas millonarias y un concurso preventivo en ciernes, el futuro de Farmacias Dr. Ahorro permanece envuelto en la incertidumbre.