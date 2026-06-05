Por qué los argentinos siguen ahorrando en dólares y cripto aunque el peso se estabilice

Hay una conversación que se repite en cualquier reunión familiar argentina. Da igual si es un asado en Lanús o un cumpleaños en Rosario. En algún momento alguien pregunta dónde tiene el dinero el otro. Y la respuesta, casi siempre, tiene dólares bajo el colchón. A veces los billetes están en el banco. A veces una cuenta en el exterior. A veces criptomonedas. Lo que casi nunca aparece es el peso como primera opción de ahorro.

Los últimos meses mostraron algo que no se veía desde hace tiempo: cierta estabilidad cambiaria. El gobierno logró sostener el tipo de cambio, la inflación bajó respecto a los picos de 2023 y 2024, y hay sectores que hablan de normalización. Pero esa calma no cambió el reflejo. El argentino que vivió corridas, cepos, devaluaciones abruptas y planes económicos que prometían lo mismo no abandona la cobertura de un mes para el otro. La memoria económica del país es larga y el escepticismo, por ahora, le gana a las buenas noticias.

Muchas familias de Argentina recurrían al dólar desde antes de que existiera internet para consultar el tipo de cambio. Eso es lo tradicional, lo que enseñaron los padres y los abuelos después de cada crisis. Pero otros miran también el bitcoin. Es por eso que creció mucho la búsqueda de la cotización del BTC a dólar : es un activo que cambia de precio todo el tiempo, todos los días de la semana, sin feriados ni horarios bancarios. No es el dólar, pero la confianza que genera en ciertos sectores se le parece bastante. Dos activos distintos, la misma lógica de fondo: sacar el ahorro del peso antes de que el peso lo licúe.

El dólar físico tiene algo que ningún activo digital puede replicar del todo. Se toca. Se esconde. No depende de que funcione el sistema. Para una generación que vio el corralito de cerca, eso vale. Pero para los menores de 40, que crecieron con el teléfono en la mano y la billetera digital como primera opción, las cripto entraron por la misma puerta que el billete verde: como refugio, no como inversión.

El cepo cambiario estuvo vigente durante años. Las restricciones para comprar dólares, los topes, los tipos de cambio diferenciales: todo eso construyó un hábito paralelo. La gente aprendió a moverse en ese sistema y a cubrirse como podía. Ahora que algunas de esas restricciones se fueron levantando, la pregunta lógica sería si el comportamiento cambia. La respuesta, por ahora, es que no demasiado.

Los economistas llaman a esto histéresis: cuando un comportamiento persiste después de que desaparece la causa que lo generó. Argentina tiene una histéresis cambiaria desde los años 70. Una temporada de estabilidad no alcanza para revertir décadas de experiencia acumulada. El que dolarizó sus ahorros en 2022 no los vuelve a pesos en 2025 porque el tipo de cambio está quieto. Espera. Observa. Y mientras tanto, sigue comprando dólares o buscando en qué criptomoneda meter una parte.

Bitcoin entró por la misma puerta que el billete verde

La adopción de criptomonedas en Argentina no fue ideológica para la mayoría. No hubo una conversión filosófica al mundo descentralizado. Lo que hubo fue una necesidad práctica: dolarizarse cuando el dólar oficial estaba restringido. El bitcoin, el USDT y otras stablecoins llenaron ese espacio. Plataformas como Binance crecieron en usuarios argentinos precisamente en los momentos de mayor tensión cambiaria. La gente no entró porque leyó un paper sobre blockchain. Entró porque necesitaba un lugar donde poner los pesos que sobraban antes de que se devaluaran.

Ese origen moldea cómo se usan las criptomonedas hoy. Para muchos sigue siendo ahorro, no especulación. El USDT especialmente funciona como un dólar digital de fácil acceso, sin cuevas ni complicaciones. El BTC es más volátil, pero también tiene una base de confianza que creció con los años. Quien compró en 2020 y aguantó los bajones sabe de qué habla.

Qué miran hoy los ahorristas argentinos

La cotización del BTC en dólares se convirtió en un dato de seguimiento diario para una franja de argentinos que no se considera inversora profesional. Es el nuevo tipo de cambio informal para un sector de la población. Lo consultan con la misma naturalidad con la que sus padres miraban el dólar blue en el diario. Las búsquedas en Google sobre BTC a dólar tienen picos los lunes a la mañana, cuando arranca la semana, y los viernes a la tarde, cuando cierra. Ese patrón dice algo sobre cómo se incorporó el activo a la rutina financiera cotidiana.

Un hábito que la estabilidad no apagó

El escenario de 2026 es mejor que el de 2023 en casi todos los indicadores macroeconómicos. Eso es real. Pero el ahorrista argentino promedio no toma decisiones mirando el IPC. Las toma mirando lo que le pasó a sus ahorros en los últimos veinte años. Y esa película tiene un final conocido. Mientras no aparezca una razón poderosa para confiar en el peso a largo plazo, el dólar y las criptomonedas van a seguir siendo la primera respuesta cuando alguien pregunta dónde guardar lo que queda a fin de mes.