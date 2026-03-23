Empresas & Negocios

Créditos hipotecarios: cómo es la tasa subsidiada del Banco Ciudad para la clase media

Bonificación de dos puntos. Préstamos en UVA para primera vivienda. Financian hasta 75%. Requisitos de ingresos y topes de valor por metro cuadrado.

Por Letra P | Periodismo Político
Banco Ciudad apuesta a los créditos hipotecarios

Banco Ciudad apuesta a los créditos hipotecarios

El Banco Ciudad lanzó créditos hipotecarios con tasa subsidiada por la gestión de Jorge Macri para la clase media, en una apuesta a reactivar el acceso a la vivienda. La línea en UVA reduce el costo financiero con aporte estatal y fija condiciones de ingreso, monto y superficie, con foco en primeras viviendas en la Ciudad de Buenos Aires.

Notas Relacionadas
Atlético de Madrid elige a la tecnológica argentina Veritran para su transformación digital
Empresas & Negocios

Atlético de Madrid elige a la tecnológica argentina Veritran para su transformación digital

Según informó la entidad bancaria, el esquema reduce el costo del financiamiento en dos puntos porcentuales respecto del promedio del mercado. Mientras las tasas rondan el 9,5%, en la Ciudad se ubican en 7,5% + UVA, con el subsidio estatal como mecanismo para facilitar el acceso al crédito.

Quiénes pueden acceder a estos créditos

El préstamo permite financiar hasta el 75% del valor de la propiedad, con un tope de $100 millones. Está destinado a unidades de hasta 80 metros cuadrados cubiertos, con un valor máximo de u$s 2800 por metro cuadrado.

En cuanto a la capacidad de pago, la cuota no podrá superar el 25% de los ingresos del grupo familiar. Además, se habilita la posibilidad de sumar un garante para ampliar el monto financiable.

La línea está disponible para trabajadores en relación de dependencia que acrediten o migren su sueldo al Banco Ciudad, así como para monotributistas y autónomos que adhieran al Paquete Crecer de la entidad.

Jorge Macri anunció los créditos hipotecarios para la primera vivienda

A modo ilustrativo, el banco precisó que por cada $10 millones a 20 años, la cuota inicial se ubica en torno a $80.600, con ingresos requeridos desde $322.000 mensuales. Para el monto máximo de $100 millones, la cuota asciende a $806.600 y exige ingresos por al menos $3.222.000.

Esta iniciativa se suma a otras líneas vigentes con tasas diferenciadas: 8,5% para zona sur y microcentro, y 9,5% para el resto de la Ciudad. También se mantienen opciones de financiamiento para desarrolladores y compras desde el pozo.

Los créditos pueden gestionarse a través de Bit, el asistente virtual del Banco Ciudad en WhatsApp, en su sitio web o en las sucursales de la entidad.

Principales características

Las principales características del crédito hipotecario son:

  • Beneficiarios: personas físicas mayores de edad que acrediten el sueldo o que migren su plan sueldo a Banco Ciudad, y en caso de ser monotributista, autónomo o responsable inscripto, que contraten Paquete Crecer (conjunto de servicios que se otorga sin costo por seis meses y, con su utilización, puede extenderse la bonificación).
  • Destino: adquisición de primera vivienda ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de hasta 80 m2 cubiertos y cuyo valor del metro cuadrado no supere los u$s 2800.
  • Monto máximo del préstamo: $100 millones
  • Plazos: hasta 20 años.
  • Moneda: Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).
  • Tasa de interés: 7,5% TNA(2) + UVAs.
  • Relación cuota-ingreso: hasta el 25% de los ingresos netos del solicitante y/o de su grupo familiar.
  • Financiación: hasta el 75% del valor de venta de la unidad a adquirir. Si se presenta garante, el monto máximo de financiación será de hasta el 65% del valor de la propiedad.
  • Sistema de amortización: Francés.
  • Cobro de cuota: por débito automático.
  • Cancelación anticipada: está previsto que el cliente pueda precancelar el crédito.
Temas
Notas Relacionadas
Buenos negocios: Miguel Kiguel se suma a Adcap Argentina
Empresas & Negocios

Adcap Argentina suma a Kiguel a su directorio asesor para fortalecer su plan regional

Economista con trayectoria en el FMI, BID y Banco Central. Se incorpora para aportar experiencia en inversiones, macroeconomía y financiamiento corporativo.
Uber redobla su apuesta en Argentina
Empresas & Negocios

Uber redobla su apuesta en Argentina: reunión con Caputo e inversión de u$s 500 millones

El ceo tuvo un encuentro con el ministro. Guiño al nuevo marco laboral. Relanza Uber Eats y unifica servicios en una sola app. Proyecta crecimiento sostenido.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

La Quinta de Funes, el centro clandestino de detención cuya reconstrucción anunció Maximiliano Pullaro.
24M | 50 AÑOS

Pullaro anuncia obras en un excentro clandestino y encuentra otro punto de diferencia con Milei

Por  Lucio Di Giuseppe
Gabriel Bornoroni, jefe de La Libertad Avanza de Córdoba
Fernet con rosca

La ansiedad electoral desafía a Bornoroni

Por  Yanina Passero
El gobernador Maximiliano Pullaro entresemana en Santa Fe, en plena predicación al gabinete.
SEMANA SANTA FE

Operativo Contagio

Por  Pablo Fornero
Dante Gebel, referente del evangelismo que aspira a la Casa Rosada
LAS OTRAS FUERZAS DEL CIELO

El evangelismo vernáculo encontró la luz (electoral)

Por  Guillermo Villarreal