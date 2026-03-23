Créditos hipotecarios: cómo es la tasa subsidiada del Banco Ciudad para la clase media

El Banco Ciudad lanzó créditos hipotecarios con tasa subsidiada por la gestión de Jorge Macri para la clase media , en una apuesta a reactivar el acceso a la vivienda. La línea en UVA reduce el costo financiero con aporte estatal y fija condiciones de ingreso, monto y superficie, con foco en primeras viviendas en la Ciudad de Buenos Aires.

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Según informó la entidad bancaria, el esquema reduce el costo del financiamiento en dos puntos porcentuales respecto del promedio del mercado. Mientras las tasas rondan el 9,5%, en la Ciudad se ubican en 7,5% + UVA, con el subsidio estatal como mecanismo para facilitar el acceso al crédito .

El préstamo permite financiar hasta el 75% del valor de la propiedad, con un tope de $100 millones. Está destinado a unidades de hasta 80 metros cuadrados cubiertos, con un valor máximo de u$s 2800 por metro cuadrado.

En cuanto a la capacidad de pago, la cuota no podrá superar el 25% de los ingresos del grupo familiar. Además, se habilita la posibilidad de sumar un garante para ampliar el monto financiable.

La línea está disponible para trabajadores en relación de dependencia que acrediten o migren su sueldo al Banco Ciudad, así como para monotributistas y autónomos que adhieran al Paquete Crecer de la entidad.

Jorge Macri anunció los créditos hipotecarios para la primera vivienda

A modo ilustrativo, el banco precisó que por cada $10 millones a 20 años, la cuota inicial se ubica en torno a $80.600, con ingresos requeridos desde $322.000 mensuales. Para el monto máximo de $100 millones, la cuota asciende a $806.600 y exige ingresos por al menos $3.222.000.

Esta iniciativa se suma a otras líneas vigentes con tasas diferenciadas: 8,5% para zona sur y microcentro, y 9,5% para el resto de la Ciudad. También se mantienen opciones de financiamiento para desarrolladores y compras desde el pozo.

Los créditos pueden gestionarse a través de Bit, el asistente virtual del Banco Ciudad en WhatsApp, en su sitio web o en las sucursales de la entidad.

Principales características

Las principales características del crédito hipotecario son: