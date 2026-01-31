Córdoba: quién es Rodrigo Escribano, el ceo de la productora que trae de nuevo a Los Pumas a la provincia

La presentación oficial de un nuevo partido internacional de Los Pumas en el estadio Mario Alberto Kempes , previsto para el 4 de julio, colocó en escena a un actor que cada vez suena más fuerte detrás de los grandes eventos deportivos que llegan a Córdoba . En la mesa, junto a funcionarios provinciales, dirigentes del rugby y autoridades deportivas, aparecía la sigla BS Group .

Detrás de esa sigla está Rodrigo Escribano , vicepresidente 3° del Club Atlético Talleres y uno de los empresarios que viene construyendo, desde hace más de una década, su lugar en la intersección entre deporte, gestión profesional y articulación público-privada. En este caso entre el gobierno de Martín Llaryora , la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la Unión Cordobesa de Rugby .

Córdoba vuelve a ser sede de un espectáculo deportivo internacional de primer nivel y, otra vez, la logística, la producción y la gestión recaen en una firma privada nacida en la provincia. Como lo fue en el partido de agosto de 2025 en el Kempes, cuando Los Pumas se enfrentaron a los míticos All Blacks.

Rodrigo Escribano, nacido y criado en Córdoba, es abogado de formación. Durante años fue asesor legal de algunas operaciones del Grupo Roggio . Su nombre fue protagonista en la vida institucional de Talleres en un momento bisagra: el proceso de regularización del club, tras años de gerenciamiento y crisis institucional.

En las elecciones de 2014, Escribano encabezó una de las listas que competían por la conducción del club. Aquella elección tuvo una particularidad: había tres listas en carrera, pero finalmente dos de ellas se unificaron. El acuerdo entre Escribano y Andrés Fassi fue determinante y ese entendimiento terminó siendo clave para que éste accediera a la presidencia.

fassi y escribano mejorada Andrés Fassi y Rodrigo Escribano, del Club Atlético Talleres de Córdoba

Con el tiempo, dejó de ser abogado del Grupo Roggio y continuó con su estudio jurídico propio, al mismo tiempo que empezaba a consolidar un proyecto empresarial que hoy explica buena parte de su influencia.

El perfil de negocios de BS Group

Escribano es socio y CEO de BS Group, la primera empresa argentina radicada en Córdoba especializada en la gestión profesional de entidades deportivas. La fundó junto a otros dos empresarios cordobeses cuya trayectoria está ligada a la industria de la vía pública: Francisco Quiñonero e Ignacio Rinaldini.

BS Group se posicionó en un segmento poco explorado en el país: la profesionalización integral del deporte. Hoy cuenta con 50 colaboradores directos y 120 indirectos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Agencia Córdoba Deportes (@deportescba)

La compañía trabaja en tres ejes principales: producción de eventos deportivos, consultoría en gestión y administración deportiva y marketing y comercialización.

El diferencial está en el modelo: una gestión 360°, que va desde la logística y la administración hasta la comunicación, la estrategia digital y la relación con sponsors. A eso se suman alianzas estratégicas con la AFA, la CONMEBOL y la UAR, que le permitieron a la empresa alcanzar hitos inéditos para una firma del interior del país. En la jerga: un ganar-ganar.

El vínculo con el gobierno de Córdoba

Escribano explicó a Letra P que el trabajo con el Estado es una pieza clave para que estos eventos puedan concretarse. “En estos eventos puntualmente, lo que hacemos es solicitarle a la Provincia que nos apoye facilitando la infraestructura o algunas habilitaciones y garantías. El riesgo lo asumimos nosotros, pero es muy importante ir de la mano con el Estado para ajustar cronogramas y tener el estadio disponible”, explicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/martinllaryora/status/2016101849581932771?s=48&partner=&hide_thread=false QUÉ LINDO VOLVER A VER AL KEMPES ASÍ, ¿NO?



Algo grande se viene a #Córdoba. ¿Qué pensas que es?



Hoy se dará un anuncio internacional e histórico que vuelve a posicionar a nuestra provincia como sede de grandes eventos.



Adelanto algo, el estadio Mario Alberto #Kempes será… pic.twitter.com/spaLYVeJf5 — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) January 27, 2026

Escribano también puso en contexto lo que significó recuperar la confianza institucional para traer nuevamente a Los Pumas a Córdoba: “Desde 2014 Los Pumas no venían. Se había roto la confianza con la Unión Argentina de Rugby y Córdoba no estaba aprobada para hacer partidos internacionales. Volver a traerlos no era fácil. Y terminó siendo el evento de mayor repercusión económica y turística del siglo para la provincia”.

Consultado sobre qué gana Córdoba con este tipo de acuerdos, Escribano asegura que “la Provincia no se queda con un porcentaje del negocio. Lo que hace es fomentar lo que hoy se llama la economía naranja: todos los ingresos directos e indirectos que genera el evento”. Y detalla: “Hoteles, restaurantes, estaciones de servicio, peajes, gastronomía. Córdoba estuvo lleno total. Ahí es donde gana la Provincia y donde gana toda la sociedad”.

escribano siciliano calleri pumas Rodrigo Escribano junto a autoridades del gobierno de Córdoba

Por caso, el partido de Los Pumas vs. All Blacks disputado en agosto de 2025 reunió a 55.724 espectadores (con tickets que arrancaban de los $35.000). La ocupación hotelera en la ciudad fue del 100%, y según datos del departamento de estadísticas de la Agencia Córdoba Turismo, con un impacto económico superior a los $60 mil millones para la provincia. La transmisión internacional alcanzó a más de 50 millones de personas en todo el mundo.

Consultado sobre cuánto cuesta traer a Los Pumas, Escribano aclaró que existe una cláusula de confidencialidad con la UAR que no le permite revelar la cifra. No obstante, solo a modo ilustrativo, en julio de 2024 trascendió que el gobierno de Mendoza pagó $ 200 millones para que el equipo juegue en dicha provincia.

Dogos XV, la franquicia que consolidó el modelo

El caso más visible del modelo BS Group es Dogos XV, la franquicia cordobesa que compite en el Súper Rugby Américas. Se trata de la primera franquicia argentina financiada 100% con capitales privados, un dato no menor en un deporte históricamente amateur y con fuerte presencia de estructuras federativas.

dogos vx calvo passerini Dogos XV en la presentación de la camiseta oficial con Manuel Calvo y Daniel Passerini

Dogos XV nació oficialmente en diciembre de 2022, cuando la antigua Súper Liga Americana de Rugby se transformó en el Súper Rugby Américas y la UAR decidió reemplazar a Jaguares XV por dos nuevas franquicias: Pampas, en Buenos Aires, y Dogos XV, en el interior del país. La Unión Cordobesa de Rugby fue elegida como socia estratégica, apoyándose en una rica tradición: la selección provincial de Córdoba, conocida históricamente como “Los Dogos”.