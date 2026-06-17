Consumo por el piso y más locales vacíos en todo el país: ¿venta online o bolsillo offline?

La crisis del consumo sigue dejando marcas en los principales centros comerciales del país. La Ciudad de Buenos Aires registró un fuerte aumento de locales vacíos y La Plata muestra un deterioro aún más pronunciado. Mientras crece el comercio electrónico, comerciantes y especialistas discuten cuánto explica el cambio de hábitos y cuánto pesa la pérdida del poder de compra.

El fenómeno no es exclusivo del Área Metropolitana de Buenos Aires. Según el Monitor mensual de empresas de Fundar, en marzo de 2026 cerraron 2011 firmas en todo el país, con el comercio como el sector más golpeado.

Un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios ( CAC ) detectó que la vacancia comercial aumentó un 30,7% interanual en las principales arterias porteñas. En paralelo, informes sobre La Plata muestran un panorama todavía más crítico, con una cantidad de locales desocupados que prácticamente se duplicó respecto de un año atrás.

El diagnóstico divide a especialistas. Algunos atribuyen el fenómeno al avance de las ventas online y a la mayor participación de plataformas como Mercado Libre . Otros sostienen que el factor decisivo sigue siendo la caída del poder adquisitivo, que redujo el consumo y dejó sin margen de rentabilidad a miles de comercios físicos. Ambos procesos, coinciden, terminan acelerando el cierre de empresas y sucursales bancarias y la reconfiguración del empleo comercial .

Según el Monitor de Fundar , en marzo cerraron 2011 empresas. En la comparación interanual, hay 14.203 firmas menos que en marzo de 2025, una caída del 2,8% del total. Desde noviembre de 2023, el acumulado llega a 26.448 empresas menos.

El sector más golpeado en marzo fue el comercio, con 1042 empresas menos. Le siguieron industria (-320), transporte y almacenamiento (-280) y alojamiento y restaurantes (-200). Solo algunos sectores registraron aumentos: servicios de asociaciones y personales (+160), salud (+33), actividades administrativas (+71) y construcción (+22).

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Guido Zack, director de Economía de Fundar, advirtió que los cierres no son un accidente sino el resultado de decisiones de política económica. "Lo que vemos mes a mes es el resultado de una decisión de política económica: hoy a las empresas les resulta muy difícil competir por una combinación de factores, como costos elevados no solo en moneda local, sino aún más en moneda extranjera, un tipo de cambio bajo y una mayor apertura de la economía", señaló.

En este marco, el relevamiento de la CAC para el bimestre marzo-abril de 2026 detectó 277 locales en venta, alquiler o cerrados en las principales áreas comerciales de los barrios porteños. La cifra implicó un aumento de 30,7% respecto del mismo período de 2025.

El dato más significativo surge al analizar exclusivamente los locales ofrecidos en alquiler. De acuerdo con la CAC, la cantidad de espacios disponibles para alquilar aumentó 102,2% frente a marzo-abril del año pasado.

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La medición también mostró que los corredores comerciales más afectados no son homogéneos. Mientras algunas arterias registraron retrocesos en la cantidad de locales vacíos, otras evidenciaron un deterioro. Entre estas últimas aparecen la avenida Santa Fe, la peatonal Florida, la avenida Córdoba, la avenida Cabildo y la avenida Pueyrredón.

La situación también se agravó fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Según datos relevados por la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (Femape) y analizados por la CAC, durante marzo-abril de 2026 la cantidad de locales inactivos en las principales áreas comerciales de La Plata aumentó 100% frente al mismo período de 2025.

Además, respecto del bimestre enero-febrero, el incremento fue de 28,6%. El relevamiento detectó 18 locales sin actividad comercial entre los primeros cuatro meses del año.

¿Comercio electrónico o caída del consumo?

Referentes del sector discrepan sobre los motivos detrás de las persianas bajas. Ante una consulta de Letra P, Matías Bolis Wilson, economista jefe de la CAC, relativizó el impacto de la crisis macroeconómica sobre las estructuras físicas: “La variación interanual del primer bimestre de este año frente al mismo período del año pasado mostró un aumento superior al 30% en la cantidad de locales vacíos de las arterias comerciales que relevamos desde 2014. Sin embargo, nuestro indicador de consumo ni de cerca justifica un cierre de esa magnitud, por lo que está ocurriendo otro fenómeno. Nosotros lo atribuimos al cambio en la forma de vender, cada vez más orientada al e-commerce. Si mirás los últimos datos de Scentia, el comercio electrónico está creciendo cerca del 40%".

Bolis Wilson agregó que "en cuanto al ingreso familiar, no te dan esos porcentajes. Hubo algún ida y vuelta con el ingreso familiar, pero nada que justifique ese aumento de los locales vacíos. En principio no lo estamos vinculando con eso".

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En una postura similar, el empresario inmobiliario Armando Pepe coincidió ante este medio en el impacto de la tecnología: “Cambió el sistema comercial en la Argentina. Un dato real dado por Mercado Libre: en 2025 entregaron un 400% más de paquetes que en 2024. O sea, la gente está comprando por internet. Los tipos venden desde la casa por Mercado Libre sin tener que pagar un alquiler, ni un empleado, ni expensas, ni impuestos. La actividad comercial de la micro no arranca. El dólar sigue planchado, todas las medidas económicas parecen funcionar perfecto, pero a todo esto lo tapa el tema Adorni”.

Una visión completamente opuesta manifestó Salvador Femenía, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), quien apuntó directamente a la recesión: “En los últimos tiempos, el cierre de locales comerciales responde sobre todo a la baja del consumo. Y esta está determinada por varios factores. Primero, por una baja en el salario, seguido del aumento de tarifas de los servicios públicos, que evidentemente hacen mermar el excedente que queda para consumir. El salario no se ha recuperado en el último año, al contrario, ha perdido contra la inflación. Hay una fuerte presión tributaria y aumento de costos sostenidos”.

Femenía aseguró que "el mercado físico está afectado por el comercio electrónico, pero también por la caída sustancial de ventas".

Un consumo que no reacciona

La discusión se da en un contexto de debilidad de varios indicadores vinculados al consumo. Según un relevamiento de la Universidad de Palermo, el consumo privado cayó 2,2% interanual en mayo y acumuló seis meses consecutivos en terreno negativo. Entre enero y mayo la contracción fue de 1,8%.

Los datos de Scanntech también reflejaron retrocesos en productos de uso cotidiano. Las ventas de jugos en polvo cayeron 18%; las de lavandina, 11%; y las de artículos de higiene personal, como shampoo, pasta dental y desodorantes, entre 7% y 14%.

A su vez, la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes informó que el consumo de carne vacuna descendió a 47,9 kilos por habitante por año, el nivel más bajo de los últimos veinte años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/2039382979881886013&partner=&hide_thread=false El ministro de Economía, @LuisCaputoAR, en la Bolsa de Comercio de Rosario destacó que “el PIB está en niveles récord, el consumo privado está en niveles récord, las exportaciones están en niveles récord y la cosecha está en niveles récord”. “Argentina va a seguir creciendo y la… pic.twitter.com/5RiW5b6pFT — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) April 1, 2026

A pesar de este escenario, el discurso oficial mantiene el optimismo. El pasado 1 de abril, el ministro de Economía, Toto Caputo, aseguró en la Bolsa de Comercio de Rosario que “el PIB está en niveles récord, el consumo privado está en niveles récord, las exportaciones están en niveles récord y la cosecha está en niveles récord. Argentina va a seguir creciendo y la inflación va a seguir bajando”.

Unos 26.000 empleadores menos

Según el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se redujo la cantidad de empleadores en 26.448 casos —31 por día— y se perdieron 339.841 puestos de trabajo registrados, el 3,45% del total. El sector comercial fue el más afectado en términos absolutos, con 6836 empleadores menos. El 99,75% de los cierres correspondió a empresas de hasta 500 trabajadores.

Asimismo, un reporte sobre empleo registrado de la consultora LCG aportó que, contra noviembre de 2023, la industria destruyó 78.200 puestos (-7%).

Esta sangría afectó principalmente a las pequeñas y medianas estructuras, ya que las empresas de hasta 500 trabajadores explicaron el 99,75% del total de las bajas patronales, con 26.382 firmas que dejaron de operar.