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Bancos: Gonzalo Gutiérrez es el nuevo ceo de Comafi y acelera el giro hacia el sector corporativo

La entidad reconfiguró su directorio. Impulsa tecnología e inteligencia artificial. Se focalizará en servicios financieros a compañías.

Por Letra P | Periodismo Político
Bancos: Gonzalo Gutiérrez es el nuevo ceo de Comafi.

Bancos: Gonzalo Gutiérrez es el nuevo ceo de Comafi.

En un movimiento clave para los bancos, Comafi nombró ceo a Gonzalo Gutiérrez y redefinió su estrategia en el desarrollo de negocios vinculados a los mercados de capitales, con foco en innovación tecnológica, la inteligencia artificial y la automatización de operaciones.

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Asimismo, la entidad financiera privada de capitales argentinos, introdujo cambios en el directorio y en la estructura ejecutiva.

Trayectoria en finanzas y mercados de capitales

Graduado en Economía Empresarial por la Universidad Torcuato Di Tella, Gutiérrez cuenta con experiencia en gestión y finanzas de bancos. Se desempeñó como director durante tres años en Aguada Park, una zona franca de servicios globales en Montevideo, Uruguay.

Luego se incorporó a un family office, en el que actuó como analista financiero, gerente de portfolio y posteriormente como chief executive officer. En 2018, asumió como director en Nubi, una fintech vinculada a Banco Comafi, enfocada en pagos y cobros internacionales.

En marzo de 2025, se convirtió en cfo de la entidad bancaria. Ahora asume el máximo cargo ejecutivo en reemplazo de Francisco Cerviño, quien ocupó esa posición durante 14 años y acumula más de 25 años de trayectoria en el sistema financiero.

Nueva estructura y estrategia de negocios

El directorio queda integrado por Guillermo Cerviño como presidente y Francisco Cerviño como vicepresidente, junto a Maricel Lungarzo, Marcia Ruibal, Eduardo Racedo y Alberto Nougues como directores titulares.

La dirección ejecutiva queda a cargo de Gutiérrez, mientras que Alejandro Haro continúa al frente de Comafi Bursátil y de los negocios vinculados al mercado de capitales, además de integrar el directorio del holding del grupo.

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Bancos: Comafi designó a Gonzalo Gutiérrez como nuevo CEO.

Bancos: Comafi designó a Gonzalo Gutiérrez como nuevo CEO.

En ese contexto, Cerviño habló sobre el proceso de transformación que vive la entidad. “Estamos dejando atrás el perfil de banco netamente universal para convertirnos en uno enfocado en empresas y el mercado de capitales. Este cambio está acompañado de una fuerte incorporación de tecnología, inteligencia artificial y la automatización de operaciones mediante bots”, señaló durante una entrevista con La Nación.

Banco Comafi mantiene presencia en áreas como leasing, compra de activos distressed, fondos comunes de inversión, negocios fiduciarios y custodia de títulos valores, en línea con una estrategia orientada a diversificar sus servicios financieros.

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