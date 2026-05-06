Expo Minera en San Juan: edición récord y bonus track político

La provincia de San Juan se convertirá esta semana en el epicentro de la minería argentina con la Expo San Juan Minera. La edición 2026 tiene los vuelos prácticamente agotados y la capacidad hotelera al límite, por lo que se espera una convocatoria récord de empresarios, funcionarios, proveedores e inversores vinculados al sector energético y minero.

“San Juan vuelve a posicionarse como uno de los grandes centros de la minería en América Latina”, afirmó el gobernador Marcelo Orrego . El encuentro tendrá su bonus track político de alto impacto, ya que participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el ministro del Interior, Diego Santilli ; y gobernadores de provincias mineras que integran la Mesa del Cobre y la Mesa Federal Minera.

La Expo se realizará del 6 al 8 de mayo en el Estadio del Bicentenario y contará con más de 500 empresas participantes, 422 expositores y delegaciones internacionales de más de 20 países. La exposición estará atravesada por uno de los temas que hoy concentra la atención de la industria: el desarrollo del cobre argentino y el crecimiento de las provincias mineras.

LA EXPO SAN JUAN MINERA 2026 ARRANCA HOY, CON RÉCORD HISTÓRICO DE REGISTROS ¡La espera terminó! Desde hoy y hasta el viernes 8 de mayo, te esperamos para vivir tres jornadas a pura minería. Conocé las actividades y toda la agenda en la web oficial… pic.twitter.com/v3TO5bMM5d

La expectativa alrededor de la muestra también se refleja en el movimiento económico que genera en la provincia cuyana. El sector turístico reconoció que la demanda hotelera se disparó durante los últimos días y que prácticamente ya no quedan plazas disponibles en la ciudad y alrededores. Lo mismo sucede con los vuelos hacia San Juan, que registran una ocupación casi total para estas fechas.

Polo de la minería

San Juan se consolidó en los últimos dos años como el principal polo de inversión minera de la Argentina. La provincia concentró el 54% de los anuncios de inversión minera previstos para el país, con proyectos por más de 33.000 millones de dólares sobre un total nacional estimado en 61.500 millones.

Entre estos proyectos sobresale Vicuña, considerado el mayor anuncio de inversión minera de la historia argentina, con desembolsos proyectados por 18.000 millones de dólares y la expectativa de convertirse en una de las cinco minas de cobre más grandes del mundo.

Además de los paneles técnicos y conferencias, la Expo San Juan Minera incluirá rondas de negocios, reuniones entre compañías operadoras y proveedores, espacios de networking y actividades vinculadas al financiamiento internacional de proyectos mineros.

El cobre, foco principal

La edición 2026 tendrá un foco especial en el cobre, mineral que aparece como uno de los grandes motores potenciales para las exportaciones argentinas. En ese escenario, San Juan logró consolidarse como una de las provincias con mayor protagonismo dentro del mapa minero nacional, gracias al avance de proyectos de gran escala y a una estrategia sostenida para atraer inversiones.

La feria dejó de ser un evento regional para transformarse en uno de los encuentros más importantes de la agenda energética argentina. En ese proceso, San Juan consolidó un rol central como punto de encuentro de toda la cadena minera del país.