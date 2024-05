Con la nuestra: Marcos Galperin y los bancos van al golpe por golpe para manejar la billetera argentina

“Esto mismo que reclamamos nosotros, Mercado Libre se lo reclamó a Apple en Brasil y en México; es decir que ya tiene experiencia en este punto”, apuntó, en radio Mitre, el representante de la billetera virtual de las entidades bancarias y retrucó: "Nos dicen que excluimos a los competidores y yo me pregunto: ¿Cuántas billeteras multitarjeta hay? MODO y Mercado Libre".

Lomáquiz explicó que "la parte que no está bien son las conductas anticompetitivas" y alertó que "en ocho de cada diez transacciones, el comerciante no puede elegir; está obligado a abrir una cuenta en la empresa de finanzas de quien domina todos los comercios del país". Además, el director de compliance de MODO apuntó que Mercado Libre ya tiene una “colección” de denuncias por conductas anticompetitivas y reclamó que la compañía de Galperin no vende “productos de terceros, sino propios”.