Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
ES EL MODELO

Cada vez más gente busca trabajo en la Argentina de Milei: los números en cada región

El mapa laboral evidencia brechas, con zonas dinámicas y otras donde la falta de oportunidades profundizó la desigualdad. Los datos.

Por Letra P | Periodismo Político
La industria alimenta el desempleo bajo las políticas de Javier Milei

La industria alimenta el desempleo bajo las políticas de Javier Milei

El panorama de empleo y desempleo en la Argentina de Javier Milei durante el primer trimestre de 2026 mostró un escenario heterogéneo, con fuertes diferencias entre regiones y ciudades. Si bien más personas se incorporaron al mercado laboral, la creación de puestos no logró acompañar ese crecimiento, lo que derivó en tensiones visibles en distintos puntos del país.

Notas Relacionadas
Debacle en la Construcción: sólo Río Negro, Neuquén, Santa Fe y Mendoza crearon empleos desde que asumió Milei.
ES EL MODELO

Debacle en la Construcción: sólo Río Negro, Neuquén, Santa Fe y Mendoza crearon empleos desde que asumió Milei

Un mapa de Argentina: regiones con mayor actividad y participación laboral

Según lo describe un informe de Politikón Chaco, la región Pampeana encabezó el ranking con una tasa de actividad de 49,9%, seguida por el Gran Buenos Aires (49,0%). Ambas superaron el promedio nacional y concentraron gran parte de la dinámica laboral, impulsadas por su densidad poblacional y estructura productiva.

Por debajo se ubicaron Cuyo (47,7%) y el NOA (46,6%), con niveles intermedios. En el extremo inferior quedaron el NEA (45,4%) y la Patagonia (45,1%), lo que reflejó menores niveles de participación en el mercado laboral.

RIGI Javier Milei empleo
La tasa de actividad alcanzó el 48,6%, con una suba interanual de 0,4 puntos porcentuales.

La tasa de actividad alcanzó el 48,6%, con una suba interanual de 0,4 puntos porcentuales.

En términos de evolución, el NEA mostró el mayor crecimiento interanual (+2,7 p.p.), seguido por la región Pampeana (+1,6 p.p.). Este avance indicó una fuerte salida de personas a buscar empleo, especialmente en zonas históricamente rezagadas.

Empleo: avances limitados y retrocesos recientes

La tasa de empleo nacional se ubicó en 44,8%, aunque con comportamientos dispares según la región. La Pampeana (45,8%) y Cuyo (45,1%) lideraron el indicador, siendo las únicas por encima del promedio país.

El Gran Buenos Aires se alineó con el nivel nacional (44,8%), mientras que el NOA (44,3%), la Patagonia (42,8%) y el NEA (42,1%) quedaron por debajo. Estas diferencias evidenciaron brechas estructurales en la generación de puestos de trabajo.

En la comparación interanual, el NEA (+2,0 p.p.) y el NOA (+0,9 p.p.) lograron mejoras en empleo, aunque insuficientes frente al crecimiento de la actividad. En cambio, la Patagonia (-0,4 p.p.) mostró un deterioro claro.

La presión de la participación sobre el desmpleo

La tasa de desocupación alcanzó el 7,8% a nivel nacional, con los valores más altos en el Gran Buenos Aires (8,7%) y la región Pampeana (8,2%). En ambos casos, la elevada participación laboral generó mayor presión sobre la oferta de empleo.

En contraste, el NOA (4,9%), la Patagonia (5,0%) y Cuyo (5,5%) registraron niveles más bajos. Sin embargo, estos datos no siempre implicaron mejores condiciones, ya que en algunos casos respondieron a una menor cantidad de personas buscando trabajo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2069415938957386083&partner=&hide_thread=false

El NEA (7,2%) se ubicó apenas por debajo del promedio nacional, aunque con una tendencia al alza impulsada por el fuerte crecimiento de la actividad en la región.

Ciudades con mayor y menor dinamismo laboral

A nivel de aglomerados urbanos, la Ciudad de Buenos Aires lideró la tasa de actividad (53,4%) y también el empleo (50,8%), consolidándose como el principal polo laboral del país. Le siguieron Córdoba, Rosario y Mar del Plata, todos con niveles elevados de participación.

Politikon Chaco Actividad empleo desocupación primer tirmestre 2026

En el otro extremo, Viedma-Carmen de Patagones registró la menor tasa de actividad (40,3%), mientras que Concordia, San Nicolás-Villa Constitución y esa misma localidad patagónica mostraron los niveles más bajos de empleo, por debajo del 40%.

En materia de desocupación, los mayores niveles se observaron en San Nicolás-Villa Constitución (10,4%) y Bahía Blanca-Cerri (10,1%), mientras que Santiago del Estero-La Banda (0,7%) y Jujuy-Palpalá (2,0%) presentaron las tasas más reducidas.

Temas
Notas Relacionadas
Otra mala nota para Tierra del Fuego: fue la provincia con mayor caída de empleos registrados en enero
EL FIN DEL MUNDO

Otra mala nota para Tierra del Fuego: fue la provincia con mayor caída de empleos registrados en enero

El distrito que gobierna Gustavo Melella mostró el bajón más pronunciado en el primer mes del año. En la comparación interanual, también para atrás.
Sólo en Neuquén hay más empresas empleadoras que cuando asumió Javier Milei
ES EL MODELO

Argentina desigual: sólo en Neuquén hay más empresas empleadoras que cuando asumió Milei

La provincia de la Patagonia fue otra vez la excepción en febrero, según datos oficiales. Los números, un anzuelo para más atraer inversiones.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana. ¿Fin? Siempre quedará el camino a China.
LEJOS DE LA REVOLUCIÓN

Good bye, Fidel!

Por  Marcelo Falak
Jorge Macri 
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jorge Macri confirmó que irá por la reelección como jefe de Gobierno: "Deseo tener cuatro años más de gestión"

Por  Letra P | Periodismo Político
Banco Provincia.
LEGISLATURA BONAERENSE

Banco Provincia: La Libertad Avanza quiere eliminar ocho cargos y volver al esquema anterior

Por  Juan Rubinacci
Santiago y Manuel Passaglia buscan romper los límites de Buenos Aires y expandir la marcha Hechos a otras provincias
HECHOS, NO PALABRAS

Los Passaglia aceleran hacia 2027 y apuestan a quedarse con el centro si el PRO lo deja vacante

Por  José Maldonado