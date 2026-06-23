Cada vez más gente busca trabajo en la Argentina de Milei: los números en cada región

El panorama de empleo y desempleo en la Argentina de Javier Milei durante el primer trimestre de 2026 mostró un escenario heterogéneo, con fuertes diferencias entre regiones y ciudades. Si bien más personas se incorporaron al mercado laboral, la creación de puestos no logró acompañar ese crecimiento, lo que derivó en tensiones visibles en distintos puntos del país.

ES EL MODELO Debacle en la Construcción: sólo Río Negro, Neuquén, Santa Fe y Mendoza crearon empleos desde que asumió Milei

A nivel nacional, la tasa de actividad alcanzó el 48,6%, con una suba interanual de 0,4 puntos porcentuales . Este incremento implicó que unas 220 mil personas se sumaran a la población económicamente activa, lo que elevó la presión sobre un mercado laboral con respuestas desiguales según el territorio.

Según lo describe un informe de Politikón Chaco , la región Pampeana encabezó el ranking con una tasa de actividad de 49,9%, seguida por el Gran Buenos Aires (49,0%). Ambas superaron el promedio nacional y concentraron gran parte de la dinámica laboral, impulsadas por su densidad poblacional y estructura productiva.

Por debajo se ubicaron Cuyo (47,7%) y el NOA (46,6%), con niveles intermedios. En el extremo inferior quedaron el NEA (45,4%) y la Patagonia (45,1%), lo que reflejó menores niveles de participación en el mercado laboral.

En términos de evolución, el NEA mostró el mayor crecimiento interanual (+2,7 p.p.), seguido por la región Pampeana (+1,6 p.p.). Este avance indicó una fuerte salida de personas a buscar empleo, especialmente en zonas históricamente rezagadas.

La tasa de actividad alcanzó el 48,6%, con una suba interanual de 0,4 puntos porcentuales.

Empleo: avances limitados y retrocesos recientes

La tasa de empleo nacional se ubicó en 44,8%, aunque con comportamientos dispares según la región. La Pampeana (45,8%) y Cuyo (45,1%) lideraron el indicador, siendo las únicas por encima del promedio país.

El Gran Buenos Aires se alineó con el nivel nacional (44,8%), mientras que el NOA (44,3%), la Patagonia (42,8%) y el NEA (42,1%) quedaron por debajo. Estas diferencias evidenciaron brechas estructurales en la generación de puestos de trabajo.

En la comparación interanual, el NEA (+2,0 p.p.) y el NOA (+0,9 p.p.) lograron mejoras en empleo, aunque insuficientes frente al crecimiento de la actividad. En cambio, la Patagonia (-0,4 p.p.) mostró un deterioro claro.

La presión de la participación sobre el desmpleo

La tasa de desocupación alcanzó el 7,8% a nivel nacional, con los valores más altos en el Gran Buenos Aires (8,7%) y la región Pampeana (8,2%). En ambos casos, la elevada participación laboral generó mayor presión sobre la oferta de empleo.

En contraste, el NOA (4,9%), la Patagonia (5,0%) y Cuyo (5,5%) registraron niveles más bajos. Sin embargo, estos datos no siempre implicaron mejores condiciones, ya que en algunos casos respondieron a una menor cantidad de personas buscando trabajo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2069415938957386083&partner=&hide_thread=false La informalidad laboral alcanzó al 44,2% en el primer trimestre de 2026, con una suba de 2,2 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025



El empleo asalariado privado registrado acumula una pérdida de 217.000 puestos desde noviembre de 2023



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El NEA (7,2%) se ubicó apenas por debajo del promedio nacional, aunque con una tendencia al alza impulsada por el fuerte crecimiento de la actividad en la región.

Ciudades con mayor y menor dinamismo laboral

A nivel de aglomerados urbanos, la Ciudad de Buenos Aires lideró la tasa de actividad (53,4%) y también el empleo (50,8%), consolidándose como el principal polo laboral del país. Le siguieron Córdoba, Rosario y Mar del Plata, todos con niveles elevados de participación.

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En el otro extremo, Viedma-Carmen de Patagones registró la menor tasa de actividad (40,3%), mientras que Concordia, San Nicolás-Villa Constitución y esa misma localidad patagónica mostraron los niveles más bajos de empleo, por debajo del 40%.

En materia de desocupación, los mayores niveles se observaron en San Nicolás-Villa Constitución (10,4%) y Bahía Blanca-Cerri (10,1%), mientras que Santiago del Estero-La Banda (0,7%) y Jujuy-Palpalá (2,0%) presentaron las tasas más reducidas.