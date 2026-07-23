Horacio Marín impulsa un split de acciones e YPF Luz avanza para cotizar en Wall Street

YPF implementará el próximo 4 de agosto un split de sus acciones ordinarias con el objetivo de facilitar el acceso de nuevos inversores y aumentar la liquidez de sus papeles en el mercado. La medida dividirá cada acción existente en diez y reducirá su valor nominal, sin modificar el patrimonio ni los derechos de los accionistas.

La operación se realizará en una relación de diez a uno sobre las acciones registradas en la Caja de Valores S.A. . Cada acción actual se convertirá en diez, por lo que los accionistas recibirán nueve títulos adicionales por cada uno que ya posean. El valor nominal de cada acción pasará de $10 a $1.

La compañía aclaró que el procedimiento será automático y no requerirá ninguna gestión por parte de los accionistas. El objetivo es reducir el precio unitario de cada papel para facilitar su acceso a pequeños inversores y favorecer un mayor volumen de negociación.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , sostuvo que la decisión busca acercar el mercado de capitales a más argentinos.

"Queremos que cada vez más argentinos puedan ser parte del crecimiento de YPF. El split de la acción es un paso concreto para acercar el mercado de capitales y hacer más accesible la inversión en la compañía", afirmó.

En línea con esa estrategia, la empresa también anunció que desarrolla una nueva funcionalidad para la APP YPF, que permitirá comprar acciones de la petrolera directamente desde la aplicación, aprovechando el alcance de su ecosistema digital.

YPF Luz avanza hacia Wall Street

En paralelo, YPF Luz presentó ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el formulario F-1, el prospecto preliminar necesario para avanzar con una eventual oferta pública inicial de acciones en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

La iniciativa se conoció pocos días después de un movimiento similar realizado por Genneia y podría marcar el regreso de las empresas argentinas al mercado bursátil estadounidense tras más de ocho años.

Bajo el símbolo YLUZ

La operación contempla una colocación internacional mediante American Depositary Shares (ADS) y una oferta simultánea en la Argentina. Cada ADS representará diez acciones Clase B de YPF Luz y la compañía solicitará cotizar en la NYSE y en BYMA bajo el símbolo YLUZ.

La coordinación global estará a cargo de Goldman Sachs, BofA Securities y Citigroup, con BNP Paribas, Itaú BBA, J.P. Morgan y Santander como colocadores conjuntos.

Según el prospecto presentado ante la SEC, YPF Luz no emitirá nuevas acciones ni obtendrá fondos con esta operación. La colocación dependerá de la aprobación del regulador estadounidense, que deberá declarar efectivo el registro antes de que pueda concretarse la oferta pública.