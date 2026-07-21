Globant se adapta a la Inteligencia Artificial con una certificación global de Amazon Web Services

Globant reforzó su posicionamiento como uno de los principales referentes mundiales en Inteligencia Artificial al obtener la Competencia de Servicios de Consultoría en IA Generativa de Amazon Web Services (AWS) , una certificación que la ubica entre un grupo selecto de socios con experiencia comprobada en el desarrollo e implementación de soluciones empresariales basadas en esta tecnología.

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El reconocimiento valida la capacidad de la compañía para acompañar a las organizaciones desde las pruebas piloto hasta implementaciones productivas, utilizando herramientas avanzadas como Amazon Bedrock y Amazon SageMaker , con foco en resultados concretos y medibles para el negocio.

"En Globant, no tenemos dudas de que la IA es un catalizador único para la reinvención y el crecimiento de los negocios", afirmó Diego Tartara , Chief Technology Officer Global de la compañía.

El ejecutivo sostuvo que la certificación de AWS refuerza el compromiso de la empresa de desarrollar soluciones de Inteligencia Artificial alineadas con los objetivos estratégicos de sus clientes.

"Como empresa AI-Native, nos enfocamos en garantizar que cada implementación esté estratégicamente alineada con los resultados que el cliente busca, generando valor agregado sostenido y retorno sobre la inversión", agregó.

Por su parte, Agustín Huerta, SVP de Innovación Digital de Enterprise Studios de Globant, señaló que la distinción "demuestra nuestra capacidad para ayudar a las organizaciones a pasar de la experimentación al impacto empresarial real con IA".

Las capacidades tecnológicas que distinguió AWS

La Competencia de Servicios de Consultoría en IA Generativa reconoce la experiencia de Globant en el desarrollo de soluciones empresariales escalables sobre la infraestructura de AWS.

Entre las capacidades destacadas figuran el diseño avanzado de prompts, la aplicación de arquitecturas de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) para integrar información corporativa en tiempo real, el uso estratégico de modelos fundacionales y procesos de fine-tuning cuando el negocio lo requiere.

La compañía también fue reconocida por sus arquitecturas de datos, sus procesos automatizados de despliegue mediante Infraestructura como Código (IaC), sistemas de monitoreo operacional y esquemas de gobernanza que permiten administrar entornos de IA generativa con altos estándares de seguridad, trazabilidad y eficiencia.

Una estrategia enfocada en resultados

Desde Globant destacaron que la certificación consolida una estrategia orientada a acelerar la adopción de Inteligencia Artificial en empresas de distintos sectores, priorizando implementaciones seguras, escalables y con impacto directo sobre la productividad y la generación de valor. La empresa busca reconvertirse como un partner de las compañías en su adopción de la IA y salir, así, de la crisis bursátil que atraviesa, con inversores que creen que la revolución de procesos afectará a la firma tecnológica.

Con este reconocimiento, la tecnológica argentina fortalece su posicionamiento dentro del ecosistema global de Amazon Web Services y amplía su capacidad para acompañar proyectos de transformación digital basados en IA en organizaciones de todo el mundo.