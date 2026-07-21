Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
EMPRESAS & NEGOCIOS

Globant se adapta a la Inteligencia Artificial con una certificación global de Amazon Web Services

Obtuvo un reconocimiento que valida su capacidad para desarrollar soluciones empresariales. La tecnológica apunta a salir de su crisis bursátil.

Por Letra P | Periodismo Político
Globant fue reconocida a nivel mundial en soluciones de Inteligencia Artificial para empresas. &nbsp; &nbsp;

Globant fue reconocida a nivel mundial en soluciones de Inteligencia Artificial para empresas.

   

Globant reforzó su posicionamiento como uno de los principales referentes mundiales en Inteligencia Artificial al obtener la Competencia de Servicios de Consultoría en IA Generativa de Amazon Web Services (AWS), una certificación que la ubica entre un grupo selecto de socios con experiencia comprobada en el desarrollo e implementación de soluciones empresariales basadas en esta tecnología.

Notas Relacionadas
MetroGAS volverá a distribuir dividendos y refuerza su atractivo en plena salida de YPF.
Empresas & Negocios

Con el cartel de venta de la petrolera YPF, MetroGAS repartirá dividendos después de 25 años

El reconocimiento valida la capacidad de la compañía para acompañar a las organizaciones desde las pruebas piloto hasta implementaciones productivas, utilizando herramientas avanzadas como Amazon Bedrock y Amazon SageMaker, con foco en resultados concretos y medibles para el negocio.

Inteligencia Artificial para transformar los negocios

"En Globant, no tenemos dudas de que la IA es un catalizador único para la reinvención y el crecimiento de los negocios", afirmó Diego Tartara, Chief Technology Officer Global de la compañía.

"Como empresa AI-Native, nos enfocamos en garantizar que cada implementación esté estratégicamente alineada con los resultados que el cliente busca, generando valor agregado sostenido y retorno sobre la inversión", agregó.

Por su parte, Agustín Huerta, SVP de Innovación Digital de Enterprise Studios de Globant, señaló que la distinción "demuestra nuestra capacidad para ayudar a las organizaciones a pasar de la experimentación al impacto empresarial real con IA".

Las capacidades tecnológicas que distinguió AWS

La Competencia de Servicios de Consultoría en IA Generativa reconoce la experiencia de Globant en el desarrollo de soluciones empresariales escalables sobre la infraestructura de AWS.

Entre las capacidades destacadas figuran el diseño avanzado de prompts, la aplicación de arquitecturas de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) para integrar información corporativa en tiempo real, el uso estratégico de modelos fundacionales y procesos de fine-tuning cuando el negocio lo requiere.

La compañía también fue reconocida por sus arquitecturas de datos, sus procesos automatizados de despliegue mediante Infraestructura como Código (IaC), sistemas de monitoreo operacional y esquemas de gobernanza que permiten administrar entornos de IA generativa con altos estándares de seguridad, trazabilidad y eficiencia.

Una estrategia enfocada en resultados

Desde Globant destacaron que la certificación consolida una estrategia orientada a acelerar la adopción de Inteligencia Artificial en empresas de distintos sectores, priorizando implementaciones seguras, escalables y con impacto directo sobre la productividad y la generación de valor. La empresa busca reconvertirse como un partner de las compañías en su adopción de la IA y salir, así, de la crisis bursátil que atraviesa, con inversores que creen que la revolución de procesos afectará a la firma tecnológica.

Con este reconocimiento, la tecnológica argentina fortalece su posicionamiento dentro del ecosistema global de Amazon Web Services y amplía su capacidad para acompañar proyectos de transformación digital basados en IA en organizaciones de todo el mundo.

Temas
Notas Relacionadas
Banco Provincia lanza un plan refinanciación de deudas para pymes con la tasa más baja del mercado.
Empresas & Negocios

Banco Provincia lanza un plan para que pymes regularicen deudas con una tasa del 25,7% anual

La entidad bonaerense lanzó un esquema para aliviar pasivos comerciales. Axel Kicillof destacó el respaldo al sector productivo.
Uber redobla su apuesta en Argentina
Empresas & Negocios

Uber fortalece su presencia en Argentina con la compra de Delivery Hero, dueña de PedidosYa

La adquisición le permitirá operar en 99 países y consolidarse como el mayor grupo de reparto fuera de China, con fuerte presencia en América Latina.

Las Más Leídas

También te puede interesar

Sergio Massa y Gerardo Zamora: sus alfiles pelearán por la intendencia de La Banda con un tercero en discorida.
ELECCIONES 2026

Massa vs. Zamora, la batalla detrás de la elecciones municipales en la segunda ciudad de Santiago del Estero

Por  Lucio Di Giuseppe
Fernando Gray, intendenten de Esteban Echeverría, no llegó al piso del 3 por ciento. 
DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Esteban Echeverría: el peronismo anota seis nombres para competir por la sucesión de Gray

Por  Macarena Ramírez
Diego Santilli y Maximiliano Pullaro volverán a verse las caras, y abrazarse, este miércoles en Casa Rosada.
EL PACTO DEL COLO

Pullaro firmará con Santilli y Karina Milei en la Casa Rosada el traspaso de una ruta clave para Santa Fe

Por  Pablo Fornero
El Jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
EL PACTO DEL COLO

La novela de la ruta A012: dos años para traspasarle a Santa Fe una obra pública sin plata en la era Milei

Por  Letra P | Periodismo Político