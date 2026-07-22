Minería en Salta: Orestone avanza con el proyecto Francisca en busca de oro y plata

Salta avanza con la minería en el proyecto Francisca en busca de oro y plata.

Orestone Mining Corp. avanzó con una nueva etapa de exploración en el proyecto Francisca , ubicado en Salta , donde continúa evaluando el potencial en minería en las zonas Tom East y Kelly , dos objetivos que presentan características compatibles con un sistema epitermal de oro y plata de baja sulfuración.

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La compañía canadiense concentró los trabajos en tareas de cartografía geológica, muestreo de rocas y prospección de superficie para ampliar el conocimiento del distrito y definir nuevas áreas de interés. La información obtenida permitirá perfeccionar el modelo geológico y orientar las próximas campañas de exploración en el noroeste de Argentina .

En Tom East , los equipos identificaron una red de vetas de cuarzo con evidencias de alteración hidrotermal y mineralización asociada a metales preciosos. Los resultados preliminares indicaron que el sistema se extiende sobre una superficie mayor a la reconocida inicialmente, lo que amplía las posibilidades de hallar nuevas estructuras mineralizadas.

Por su parte, Kelly continúa consolidándose como otro de los objetivos prioritarios dentro del proyecto. Allí se detectaron estructuras mineralizadas y alteraciones geológicas similares a las observadas en Tom East , lo que sugiere que ambas áreas podrían integrar un mismo sistema epitermal.

El proyecto Francisca abarca un amplio conjunto de concesiones mineras en una de las regiones con mayor tradición exploratoria del noroeste argentino. Sus características geológicas resultan favorables para el desarrollo de depósitos epitermales de oro y plata , un tipo de mineralización ampliamente explotado en la Cordillera de los Andes .

Como parte de la campaña, Orestone también avanzó con un relevamiento de las estructuras regionales que controlan la circulación de fluidos mineralizantes. La empresa considera que comprender esos procesos será determinante para localizar sectores con mayores leyes y espesores de mineralización.

Orestone en Salta avanza con la minería en el proyecto Francisca en busca de oro y plata-

Los resultados obtenidos durante esta etapa servirán para diseñar un programa de exploración más avanzado, que incluirá nuevos estudios de superficie y, posteriormente, una campaña de perforación destinada a comprobar la continuidad de la mineralización en profundidad.

Con la información reunida en Tom East y Kelly, Orestone Mining Corp. continuará evaluando el potencial del proyecto Francisca antes de definir las próximas inversiones exploratorias en Salta.