Energía: Trafigura desembarca en el mercado eléctrico de Chile con una inversión clave

Trafigura dio un nuevo paso en su estrategia regional al ingresar al mercado de energía de Chile con la compra de una central eléctrica junto a Generadora Metropolitana . La operación incorpora un activo de 273 MW y prevé reconvertirlo para operar con gas natural, en línea con la transformación de la matriz energética chilena.

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La adquisición marca el desembarco de la multinacional en el negocio eléctrico del país trasandino y amplía su presencia en infraestructura energética, un segmento que gana peso dentro de la estrategia global del grupo, tradicionalmente ligado al comercio internacional de materias primas.

Ubicada en la comuna de Cabrero, en la Región del Biobío, la Central Los Guindos funciona actualmente con diésel y está equipada con dos turbinas de generación. El plan contempla iniciar este mismo año la reconversión de ambas unidades para operar con gas natural, un combustible que permitirá aumentar la potencia disponible, reducir las emisiones y mejorar la flexibilidad operativa del Sistema Eléctrico Nacional.

La adquisición combina la presencia internacional de Trafigura en los mercados energéticos con la experiencia operativa de Generadora Metropolitana, que asumirá la administración, operación y gestión integral de la planta.

Para Trafigura, la operación representa su ingreso al mercado eléctrico de Chile, uno de los más desarrollados y competitivos de América Latina.

"Chile representa un mercado estratégico para Trafigura en América Latina y esta operación marca nuestro ingreso al sector eléctrico del país con un compromiso de largo plazo", afirmó Gerardo Zmijak, director comercial de Trafigura en Argentina.

El ejecutivo destacó que la alianza combina la experiencia operativa local de Generadora Metropolitana con la capacidad internacional de Trafigura en logística, abastecimiento y comercialización de energía, fortalezas que el grupo desarrolló durante más de tres décadas en los mercados globales.

La reconversión a gas natural

Uno de los ejes del proyecto será reemplazar el diésel por gas natural, una transformación que apunta a mejorar la eficiencia operativa y reducir la intensidad de las emisiones de carbono.

El cambio permitirá contar con una generación de respaldo más competitiva para un sistema eléctrico que incorpora cada vez más energías renovables variables, como la solar y la eólica.

Energía: Trafigura avanza en su estrategia de expansión en América Latina.

"Esta adquisición es un paso concreto en nuestro plan de crecimiento y en la consolidación de una matriz energética más limpia y confiable", señaló Diego Hollweck, gerente general de Generadora Metropolitana.

Según el ejecutivo, la reconversión aportará mayor capacidad de respaldo al Sistema Eléctrico Nacional, reforzando la seguridad del suministro y ofreciendo mayor flexibilidad para acompañar la integración de nuevas fuentes renovables.

Expansión en infraestructura energética

Con una capacidad instalada de 273 MW, Central Los Guindos se incorporará al portafolio de Generadora Metropolitana, que superará los 1300 MW entre activos operativos y proyectos en desarrollo.

La compañía ya opera cuatro centrales dentro del Sistema Eléctrico Nacional, con una capacidad conjunta de 1.030 MW, y además cuenta con un portafolio de más de 1000 MW en proyectos solares aprobados.

La incorporación de Los Guindos fortalece esa posición al sumar una central despachable, capaz de responder con rapidez a variaciones de la demanda o de la generación renovable, una condición cada vez más relevante para garantizar la estabilidad del sistema.

La operación también refleja la evolución del modelo de negocios de Trafigura, que en los últimos años amplió su participación en infraestructura, además de su tradicional actividad como comercializador global de materias primas.

El grupo opera activos vinculados al petróleo, gas, electricidad, metales y minerales, además de compañías como Puma Energy, Greenergy, Nyrstar e Impala Terminals. Con presencia en más de 150 países y unos 14.500 empleados, busca fortalecer inversiones vinculadas a soluciones de menor huella de carbono sin abandonar su posición como uno de los principales operadores mundiales del comercio de materias primas.

Con la compra de la Central Los Guindos, Trafigura suma un activo estratégico para consolidar su presencia en Chile y acompañar un mercado en el que la seguridad del suministro, la flexibilidad operativa y la reducción de emisiones ganan protagonismo en el desarrollo del sector eléctrico.