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Banco Nación obtuvo una AAA de FIX y consolidó su liderazgo en el sistema financiero

La calificadora de riesgo ratificó la nota por su performance en los últimos dos ejercicios. Destacó la solvencia, liquidez y capacidad de pago de la entidad.

Por Letra P | Periodismo Político
FIX ratificó la calificación AAA al Banco Nación.

FIX ratificó la calificación AAA al Banco Nación.

Banco Nación obtuvo la máxima calificación crediticia de FIX y volvió a ser reconocido por el Banco Central como una de las entidades de importancia sistémica de Argentina. La decisión destacó su posición dentro del sistema financiero argentino, la solidez patrimonial y los niveles de liquidez alcanzados.

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La agencia, afiliada a Fitch Ratings, confirmó la nota AAA para el endeudamiento de largo plazo, mantuvo la perspectiva "Estable" y ratificó la calificación A1+(arg) para el corto plazo. El informe ponderó el liderazgo de la entidad, su desempeño financiero y el avance de su proceso de modernización.

Liquidez, liderazgo y transformación digital

Desde la entidad que preside Darío Wasserman señalaron que la decisión de FIX respondió, principalmente, a los resultados obtenidos en los últimos ejercicios, que reflejan una situación de liquidez estable, una cartera de buena calidad, la recuperación de participación en el sector privado, los avances en banca digital y la mejora de procesos, junto con los proyectos de modernización impulsados con una visión de mediano y largo plazo.

Asimismo, destacaron que el Banco Nación se mantuvo como la principal entidad del sistema financiero argentino, con el 23,3% de los depósitos totales y el 20,6% de los préstamos del sistema a marzo de 2026.

El plan estratégico

La calificadora también valoró el proceso de transformación digital e innovación tecnológica que impulsa el Banco Nación en el marco de su plan estratégico 2025-2026, orientado a desarrollar una propuesta omnicanal, ampliar el peso de las gestiones no presenciales, agilizar procesos y ofrecer soluciones financieras centradas en los clientes.

Además de ratificar la máxima nota para la deuda de largo plazo y la calificación A1+(arg) para el corto plazo, FIX mantuvo la perspectiva "Estable", al considerar que la entidad conserva una sólida capacidad para afrontar sus compromisos financieros.

FIX, una de las principales calificadoras de riesgo del Cono Sur, evalúa la solvencia crediticia de empresas, gobiernos, fondos y entidades financieras. Sus informes ofrecen una opinión independiente sobre el riesgo de crédito y la capacidad de cumplimiento de las obligaciones financieras mediante la asignación de calificaciones.

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