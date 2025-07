La deuda de las familias fuera de los bancos aumenta y el 13% de los préstamos está en mora

Según el último informe de Eco Go con datos a mayo, la mora en el crédito no bancario llegó al 12,8%, tras un salto de 1,6 puntos en apenas un mes. El dato refleja un deterioro creciente en un segmento clave del sistema financiero ampliado, donde operan fintechs, billeteras digitales y financieras no tradicionales. Más del 70% de las 100 principales entidades no bancarias mostraron un aumento en sus niveles de irregularidad.