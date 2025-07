Javier Milei ante el genocidio en Gaza

El alineamiento de Javier Milei con " Estados Unidos , Israel y las democracias del mundo libre" ha encontrado un recorte fuerte en la realidad: la mayoría de las democracias de marras –sobre todo en Europa– no deja de condenar lo que, como un clamor, buena parte del mundo denuncia como un genocidio contra la población palestina de la Franja de Gaza .

La misma actitud han adoptado las expresiones institucionales de la comunidad judía argentina y referencias individuales, apegadas a la versión del gobierno de extrema derecha de Netanyahu y olvidadas tanto de las lecciones morales de la Shoá como de los principios básicos de la ética judía . Para esas posiciones, toda crítica o repudio a lo injustificable es, si proviene de personas no judías, un acto de judeofobia o, si surge de la propia comunidad, traición .

Sin embargo, tanto en Israel como en todo el mundo, asociaciones civiles judías y no judías, colectivos diversos y referencias particulares no se han amilanado ante esas formas de extorsión. Así, cuando Milei manifiesta su alineamiento "con Israel", debería saber que pega su imagen no a un país, sino a un primer ministro que pronto será vomitado por la historia y que la versión del judaísmo que le enseñó su rabino y embajador Axel Wahnish es un disparate gigantesco.