Osvaldo Jaldo le pidió autocrítica a Milei y cargó: "Si fuera por la Nación, en Tucumán no habría colectivos"

Osvaldo Jaldo le pidió autocrítica a Milei y atacó: "Si fuera por la Nación, en Tucumán no habría colectivos"

El gobernador de Tucumán , Osvaldo Jaldo , volvió a subrayar este martes la necesidad de rediscutir con la Casa Rosada cómo se reparten los fondos que corresponden a las provincias. El mandatario norteño sostuvo que "si fuera por la Nación, no habría colectivos" en la provincia y le pidió al presidente Javier Milei que ensaye "una autocrítica".

La reducción de las retenciones a las exportaciones agropecuarias que anunció el Gobierno el sábado último abrió la puerta a una ola de reclamos en Tucumán, donde ruralistas le demandaron a Jaldo que reduzca la presión impositiva. El mandatario no anduvo con vueltas y señaló que antes de discutir una reforma fiscal se debe resolver cómo se financiarán servicios esenciales como salud, educación y seguridad. “Si fuera por la Nación, no habría colectivos en Tucumán, si fuera por la Nación no habría clases en Tucumán. A las cosas hay que plantearlas como son”, refutó en declaraciones a El Ocho TV.