Endeudamiento: quiénes son y cuántos votos suman los cinco gobernadores a los que presiona Karina Milei

Javier Milei puso manos a la obra para impedir la sesión del miércoles impulsada por la oposición, con la intención de citar a comisiones para tratar proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad. El Presidente y sus funcionarios apuntaron la presión a cinco gobernadores con el objetivo de impedir la sesión.

La mira está puesta en Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Raúl Jalil (Catamarca). Sus votos podrían alcanzar para frustrar una sesión que en el Gobierno consideran inocua, porque este miércoles sus propios diputados se encargaron de convocar a plenarios de comisiones.

Las fechas para dictaminar dispuestas por La Libertad Avanza son el 23 de septiembre, para Discapacidad; y el 30, para endeudamiento, un tema sobre el que hay 50 proyectos presentados y la oposición difícilmente pueda alcanzar un acuerdo rápido.

El plan del Gobierno es simple: esperar la presentación del Presupuesto 2027, el martes 15 de septiembre, en el que podría haber varios artículos dedicados a los aliados. También se podría intentar resolver las problemáticas que pide la oposición, que en la última sesión mostró 133 votos para pedir por los dos temas. Son cuatro más que la mayoría simple, pero además ese día hubo cinco ausencias que podrían sumarse en una eventual sesión.

Los cinco gobernadores buscados suman 13 votos, lo suficiente para frustrar la sesión. Jaldo tiene su propio bloque, Independencia, con tres bancas: Galdys Medina , Elia Fernández y Javier Noguera . Jalil cuenta con la misma cantidad en bancada propia, integrada por Sebastián Nóblega , Fernanda Ávila y Fernando Monguillot .

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Jalil participó este jueves de un evento en la Casa Rosada junto a Javier Milei y Diego Santilli, para firmar el acuerdo para establecer una baja de impuestos al crear la nueva Zona Franca en Tinogasta, que estará ubicada sobre el Corredor Bioceánico y conectada a través del Paso San Francisco.

El gobernador catamarqueño viene escaseando su apoyo en las últimas sesiones, con abstenciones y ausencias. Tampoco quiere firmar dictámenes de La Libertad Avanza, donde explican que tiene problemas internos y debe mostrarse oposición. "Al menos queremos robarnos uno", sugieren.

Salta es otro botín. En la oposición dura dicen que Sáenz no es garantía, sobre todo con los dos votos que tiene bajo su manga: Yolanda Vega y Pablo Outes. Bernardo Biella se muestra más independiente. Torres controla a Jorge Ávila, de Provincias Unidas, donde Pullaro tiene línea directa con la presidenta, Gisela Scaglia.

LIBERTARIOS ARREPENTIDOS Encuesta: tres de cada diez votantes de Milei desaprueban su gestión



El 89% de ese universo cree que el ajuste económico no valió la pena



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La diputada ya avisó a la oposición que sólo acompañará los emplazamientos, pero en el tema endeudamiento, prefiere esperar un acuerdo más amplio. La seguirán sus dos compañeros con origen en el PRO: José Núñez (también de Santa Fe) y Sergio Capozzi.

La rosca opositora

En el Gobierno buscan patear el debate hasta después del 15S, cuando esté el presupuesto presentado con los favores que puedan darle a cada provincia. No serán muchos, pero tal vez los suficiente para sumar algunos votos. "Quien participe de la sesión va a quedar enfrentado a nosotros", repiten.

En la oposición, mientras tanto, demoran una negociación y postergaron las reuniones para la semana próxima. No está fácil un acuerdo en el tema endeudamiento. "Un problema del 15% de la población no podemos convertirlo en sistémico. Es algo que tenemos que entender", sostuvo ante Letra P un diputado de UP que no firmó ninguno de los 20 proyectos de este bloque.

El plan original era enfocarse en 11 que tenían giros a Finanzas y Defensa del Consumidor, pero sin un texto consensuado no será fácil avanzar. En Discapacidad el camino está allanado, porque el Gobierno no confirma una ley sustituta de la emergencia, que se niega a prorrogar.

Una salida que evalúan en LLA es un artículo en el Presupuesto 2027 que deje claro la continuidad de los beneficios vigentes, sin darle la victoria al diputado Juan Carlos Marino (UP), que es cercano a Axel Kicillof. Por lo pronto, el próximo paso del Gobierno es evitar la sesión del miércoles. Como sea.