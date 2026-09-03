China pierde la paciencia con Javier Milei y evalúa cancelar el swap

La paciencia de China con Javier Milei parece haber llegado a su límite. Según supo Letra P de fuentes diplomáticas familiarizadas con la relación bilateral, el régimen de Xi Jinping analiza cancelar el swap de monedas recientemente renovado si la Casa Rosada insiste con su alineamiento irrestricto con Estados Unidos y mantiene lo que considera una postura hostil hacia el gigante asiático.

Esa posibilidad comenzó a ser barajada en medio de las tensiones de los últimos días , desatadas por dichos del director de Comunicación Digital del Gobierno, Juan Pablo Carreira –alias "Juan Doe"– , hombre de las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo y miembro destacado de la trolera oficial.

Su eventual concreción privaría a Toto Caputo y Santiago Bausili de munición fundamental para que el Gobierno pueda contener una eventual corrida cambiaria en el año electoral.

El swap –intercambio de monedas– fue renovado el mes pasado por los bancos centrales de ambos países por cinco años y por yuanes equivalentes a unos 19.000 millones de dólares.

Carreira irritó a Pekín en Twitter al culpar "a una empresa estatal china" por la riada que dejó al menos 21 muertos y 541 desaparecidos la semana pasada en la frontera entre Nepal y el Tíbet.

Una empresa estatal china estaba construyendo una mega-instalación hidroeléctrica junto a un glaciar en la frontera con Nepal y los típicos fallos de la organización estatal de la actividad industrial llevaron al mayor colapso de una construcción civil que se tenga registro.… pic.twitter.com/BQFpYcdv3U — Juan Doe (@jdoedoe101101) August 30, 2026

Contrariamente a lo afirmado por Carreira, el episodio fue atribuido simplemente al desprendimiento de un glaciar, lo que provocó la caída repentina de un gran bloque de hielo y piedras sobre el río en la localidad Gyirong.

En clave libertaria, el tuitero aludió en su mensaje a "los típicos fallos de la organización estatal de la actividad industrial", cosa que difícilmente se le pueda achacar al exitoso modelo chino de planificación.

El comunicado de la embajada china

Molesta, la Cancillería china le ordenó a la embajada en Buenos Aires que posteara un duro mensaje de protesta, en el que aludió a "Juan Doe" como "un cierto funcionario".

Declaración de Portavoz de la Embajada China en Argentina pic.twitter.com/hwciHJIXCo — Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) September 1, 2026

Además, citó al embajador argentino en Pekín, Marcelo Suárez Salvia, quien estaba fuera de esa ciudad y por esa razón fue reemplazado en la reunión por el consejero argentino Guillermo Simunovich.

No es común que las embajadas de China emitan comunicados de ese tipo contra acciones de los gobiernos ante los que mantiene representación y, de hecho, eso se está repitiendo en Buenos Aires en el último tiempo en referencia a declaraciones de funcionarios estadounidenses y, ahora, argentinos.

La molestia de la segunda economía del mundo no se limita a los dichos de Carreira, sino que sigue a una serie de acciones nacionales que se enmarcan en el alineamiento automático con Washington.

Entre ellas se destacan el rechazo a ingresar al grupo BRICS de potencias emergentes –ya concretado para diciembre de 2023–, la discriminación a empresas chinas en procesos licitatorios, la obediencia del Gobierno a los dictados norteamericanos contra la "influencia china en América Latina" y el reciente acuerdo de inversiones y comercio que busca, como objetivo prioritario, reducir el rol de Pekín.

China advirtió que estará atenta a los próximos gestos del gobierno argentino.