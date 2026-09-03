Biocombustibles: una rebelión de los aliados complica la baja del corte a las pymes que pide Patricia Bullrich

Patricia Bullrich lo hizo otra vez: al igual que con el súper- RIGI , la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) presentó un dictamen de su proyecto para reformar la ley de biocombustibles. La exministra consiguió las firmas justas y tuvo que esperar a la noche para tener la del libertario Agustín Coto.

Aun así, Bullrich no puede garantizar la aprobación de la totalidad del texto en el recinto. El conflicto surge por la participación de las pymes, denominadas empresas "no integradas", porque para vender biodiesel deben compran la materia prima a las grandes aceiteras.

La ley vigente les asigna a este sector la totalidad del mercado interno, que es el 7,5%. El dictamen eleva ese corte al 10% en 2028, pero reduce la participación de los jugadores chicos. De esta manera, las grandes aceiteras tendrían una nueva fuente de ingresos.

El dictamen reduce el cupo de las no integradas a 6,5% en 2028, 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 3,5% hasta 2036. El beneficio se extiende cinco años más (la ley vigente culmina en 2031), una concesión de último momento de Bullrich para sumar aliados.

"Podrán competir por el 7% del mercado restante", minimizó el cambio la senadora Flavia Royón , quien representa al Gobierno de Salta y preside la comisión de Minería, Energía y Combustibles, que encabezó el plenario, en el que se pasó a la firma el proyecto. También intervino Presupuesto y Hacienda, a cargo del libertario Agustín Monteverde . La mayoría de la oposición no coincidió con Royón y sostuvo que la libre competencia debe ser entre Pymes.

El capítulo de bioetanol tiene amplio consenso. Amplía el cupo a 12% y a 15% el año próximo, dividido en partes iguales para maíz y caña de azúcar. El aumento equipara la capacidad de producción del sector, que también. Por eso también aceptó cambiar los precio máximos.

El dictamen propone abandonar la fórmula polinomica que se aplica desde 2022 y tomar como parámetro los precios máximos de importación. "Lo que hay es un curro: te dan el culo y el precio", se molestó el radical Flavio Fama, uno de los aliados que tuvo La Libertad Avanza.

deberá superar el valor de la importación.

"Esta ley está muy modificada respecto a lo que era la ley original y creo que eso es un avance muy importante para que las no integradas sientan que han sido tenidas en cuenta y consideradas", sostiene @PatoBullrich — Senado Argentina (@SenadoArgentina) September 3, 2026

La pelea de los biocombustibles

El dictamen tiene otras modificaciones. Impide que una empresa pueda tener más del 20% del mercado. En las no integradas, este porcentaje es de 10%. "Estamos tratando de que sigan oferentes similares a los de ahora. Con una demanda similar, pueden seguir produciendo", sostuvo el diputado Pablo Cervi, de LLA, uno de los artífices del texto final.

Las pymes salieron al cruce y lograron ser escuchadas. "Las concesiones que se hicieron para conseguir la firma de los aliados no cambian el fondo del problema, las plantas regionales van a quebrar de todos modos, porque se achica la participación en el mercado, que baja de 7,5 a 3% y no hay criterios de regionalidad para segmentar", sostuvo en un comunicado la Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles” (CEPREB).

El reclamo llegó al Senado. Al cierre de esta nota Bullrich contaba con 16 firmas, lo justo para dictaminar. Hubo dos oficialistas que demoraron su adhesión: el fueguino Coto, quien firmó a la noche, luego de garantizar una mención especial de IRAM para definir zonas patagónicas.

El puntano Bartolomé Abdala garantizó la extensión del plazo para las Pymes antes de sumarse. En San Luis hay dos compañías no integradas. Otras están en Santa Fe, San Luis, Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa. Suman 250.

Entre los firmantes hubo mensajes para una eventual sesión que vaticinan posibles cambios. Alejandra Vigo y Carlos Espínola (Provincias Unidas) avalaron en disidencia en defensa de las Pymes. La cordobesa lo dijo en la reunión.

Por esa razón, el radical santafesino Eduardo Galaretto no suscribió al igual que su correligionaria chaqueña Silvana Schneider. Tampoco los patagónicos Andrea Cristina (Chubut), Julieta Corroza (Neuquén) y José Carambia (Santa Cruz). Las provincias petroleras siempre fueron resistentes a las regulaciones de los biocombustibles, porque se quedan fuera del negocio.

En el recinto, por el radicalismo hay otros representantes de zonas afectadas como Carolina Losada (Santa Fe) y Daniel Kroneberguer (La Pampa).

"Con respecto al bioetanol, a partir de que entre en vigencia esta ley hay posibilidades de grandes inversiones y entendemos que es muy importante para el país que avancemos con el proyecto", expresa @CerviPablo — Senado Argentina (@SenadoArgentina) September 3, 2026

El debate que se viene

Con este volumen de consenso, el proyecto no tiene garantizado los votos para aprobar la baja de la participación de las pymes. "Si no logramos, avanzará sólo el capítulo de bioetanol", admitieron a Letra P fuentes del bloque LLA. Durante el plenario, Unión por la Patria (UP), que presentó un despacho de minoría, planteó alternativas.

"Vamos a votar si hay acuerdo para levantar el corte", anunció Fernando Salino. De esta manera, el peronismo podría apoyar esta modificación en favor de las Pymes en una eventual votación en particular, en caso de que esta iniciativa llegue al recinto.

Cervi anticipó una propuesta para ese debate. "El problema de las no integradas es fiscal. Las empresas grandes pagan una sola vez los impuestos provinciales, como ingresos brutos. Las chicas varias veces. Los gobiernos provinciales son los que tienen que permitir que sean competitivas", señaló el neuquino.

Bullrich también se sumó al debate. "Esta ley fue modificada y hay avances importantes para que las no integradas sientan que han sido tenidas en cuenta", celebró la senadora. Aún tiene que buscar votos para el recinto.