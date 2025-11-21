Siete intendentes peronistas llegan a la Legislatura bonaerense: seis licencias y una renuncia

El 10 de diciembre, seis intendentes y una intendenta del peronismo de Buenos Aires desembarcarán en la Legislatura de Buenos Aires, dejando el sillón de mando municipal a sus sucesores. Para hacerlo, ya iniciaron en sus distritos los procesos administrativos que les permitirán asumir la banca que ganaron en las elecciones, a través de pedidos de licencias o renuncias.

Ninguna de las tres figuras con asiento en el conurbano (Cascallares, Mendoza e Ishii) piensa renunciar al cargo. Ni tienen mayores inconvenientes para conseguir que sus concejos deliberantes aprueben los pedidos de licencias, que se harán efectivas el 10 de diciembre.

Cascallares ya estuvo dos años de licencia y volverá a tomarla. Al frente de Almirante Brown quedará como jefe comunal interino Juan Fabiani , quien ya estuvo en ese cargo entre 2021 y 2023. Cascallares ocupó el segundo lugar de la lista de la Tercera sección y por estos días es, junto al ministro Gabriel Katopodis , una de las voces de Kicillof en la negociación por los proyectos de presupuesto, ley impositiva y endeudamiento. Es la apuesta del gobernador para presidir la Cámara de Diputados .

Mendoza también dejará la intendencia con un pedido de licencia, pero antes se ocupó de presentar el programa de gobierno para los próximos dos años en los que Eva Mieri quedará como jefa interina. La camporista ocupará una banca en la cámara baja.

Fue en ese marco que lanzó un cuestionamiento al gobernador cuando reclamó por las obras hídricas para los arroyos de la zona y se declaró "opositora responsable", lo que le valió una dura respuesta de parte de su jefe político, Máximo Kirchner, quien ordenó comunicar que el camporismo "es parte del gobierno" y es "oficialismo", más allá de la disputa a cielo abierto que mantiene con Kicillof. Mendoza era (¿sigue siendo?) uno de los nombres que sonaba para la presidencia de Diputados.

Mayra Mendoza presentación plan bi anual

Ishii asumirá una banca en el Senado, donde ya estuvo entre 2013 y 2015. El distrito quedaría a cargo de Roberto Caggiano, un hombre de confianza del hombre del poncho. También suena para el cargo el secretario de Gobierno, Pablo Mansilla, quien fue tercero en la lista de concejales de 2023.

La tropa de intendentes del interior

Tres intendentes del interior también están en busca de la licencia en sus municipios, aunque en algún caso no es tan sencillo. Nanni negocia con la oposición en Exaltación de la Cruz, porque no tiene mayoría propia en el deliberativo local. La oposición quiere retener la presidencia del Concejo más allá del 10 de diciembre. Esa es la moneda de cambio que ofrecen para aprobar el pedido de licencia. Si en Concejo Deliberante no se lo aprobara, debería renunciar al cargo para asumir la banca en Diputados.

También Acerbo en Daireaux y Lago en Alberti pedirán sus respectivas licencias para asumir en la Cámara de Diputados. En el primer caso quedará al frente del municipio Francisco Etchepare y en el segundo, Eva Caputo.

Marcos Pisano ya presentó la renuncia

La excepción es la del intendente Pisano, quien ya presentó la renuncia a la intendencia de Bolívar -y fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante-. Su lugar quedó en manos de Eduardo Bucca, quien ya ocupó la intendencia entre 2011 y 2019. En 2023, Bucca encabezó la lista de concejales, pero pidió licencia ya que ocupa una banca en el Senado bonaerense desde 2021. Habrá enroque.

“Quiero comunicar mi renuncia indeclinable al cargo de intendente del partido de Bolívar a partir del 10 de diciembre. La decisión se fundamenta en razón de haber resultado electo para ocupar el cargo de senador por la Séptima sección”, expresó el ahora exintendente en la nota leída en el Concejo Deliberante.