Los intendentes de Axel Kicillof convocan a armar "una opción sólida y amplia" al modelo de Javier Milei

Los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) difundieron este miércoles un comunicado en el que ratificaron al gobernador Axel Kicillof como "protagonista de la reconstrucción", y convocaron a construir "una opción sólida, esperanzadora y amplia" que exceda al peronismo para enfrentar el modelo de Javier Milei .

El texto se conoció tras el escrutinio definitivo que confirmó la victoria libertaria en provincia de Buenos Aires por apenas 29.354 votos. El documento fue publicado por el intendente Julio Alak, que el viernes pasado ya había oficiado como uno de los voceros del MDF en medio de las hostilidades abiertas con el kirchnerismo. "Axel Kicillof será -sin dudas- protagonista de la reconstrucción de una esperanza para las mayorías", sostiene el texto que circuló por redes sociales.

El comunicado representa un nuevo capítulo en la escalada del axelismo dentro del peronismo bonaerense, que se intensificó desde el viernes pasado cuando Cristina Fernández de Kirchner publicó una carta en la que cuestionó la estrategia electoral de Kicillof y el desdoblamiento.

Mientras Kicillof se aferra a su decisión de no confrontar abiertamente , los intendentes del MDF profundizan una táctica que ya venía desplegándose: ministros y jefes comunales como Andrés Larroque, Mario Secco, Fabián Cagliardi ofician como voceros de guerra , cruzando sin filtro a la expresidenta y La Cámpora. Este miércoles, los intendentes fueron un paso más allá y plantearon fijar una agenda de futuro con Kicillof como referencia central.

Los jefes comunales pidieron evitar la búsqueda de culpables pese a la derrota frente a La Libertad Avanza . "Una diferencia de apenas 29.354 votos (0,32%), prácticamente un empate técnico, podría ser una tentación para buscar culpables. Sin embargo, creemos que este no es el momento de enredarnos en discusiones internas alejadas de los problemas reales de nuestra sociedad", afirma el texto.

En cambio, el MDF puso en valor el triunfo de septiembre en las elecciones provinciales y destacó que en octubre Fuerza Patria logró "el mejor desempeño electoral en las elecciones legislativas de los últimos 20 años" en la provincia. El comunicado remarca que el peronismo ganó en 100 de los 135 municipios bonaerenses y conquistó una mayoría propia inédita en el Senado provincial que "servirá para defender la tarea del Gobernador mientras sufre el irresponsable asedio de Milei".

El documento atribuye la derrota de octubre a factores externos. Los intendentes mencionan "fondos multimillonarios extranjeros" y la "intervención política directa del presidente de los Estados Unidos", en referencia al respaldo de Donald Trump a Milei. Sin embargo, el comunicado también hace autocrítica al admitir "dificultades para ampliar la base electoral" y para integrar a sectores del peronismo que compitieron por fuera de Fuerza Patria y cosecharon más de 300 mil votos, como las listas encabezadas por Florencio Randazzo y Fernando Gray, ebntre otros.

Más allá del peronismo

El tramo con la definición política más contundente fue el que planteó que "no alcanza con la Provincia de Buenos Aires, no alcanza con el peronismo, no alcanza con resistir u oponerse". Los intendentes convocaron en ese marco a "elaborar colectivamente una propuesta democrática, federal y popular que ofrezca a la sociedad argentina una opción sólida, esperanzadora y amplia frente al actual modelo de exclusión".

En ese sentido, el MDF rechazó la idea de "exportar" el modelo bonaerense al resto del país y propone en cambio "salir a conversar y construir con todos los sectores de la dirigencia política y de la sociedad que se opongan al modelo de Milei y Trump".