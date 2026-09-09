Cumbre nocturna del radicalismo y el parejismo en La Plata: lechón y rosca pensando en 2027

Una cena reservada reunió este martes por la noche en La Plata a dirigentes del radicalismo bonaerense y de La Libertad Avanza (LLA) referenciados en Sebastián Pareja . Hubo lechón, conversaciones sobre temas legislativos y un tema que atravesó buena parte de la noche: cómo construir una alternativa competitiva para disputar la provincia de Buenos Aires en 2027.

Entre los principales participantes estuvieron Juan Osaba , presidente del bloque de La Libertad Avanza en la cámara baja bonaerense, y Diego Garciarena , titular del bloque UCR + Cambio Federal.

La reunión fue impulsada por Garciarena y tuvo carácter reservado. Alrededor de la mesa se sentaron varios dirigentes radicales y libertarios y la conversación comenzó por la agenda inmediata: la posibilidad de coordinar posiciones y trabajar en conjunto en distintos temas dentro de la Legislatura bonaerense.

Pero la charla rápidamente fue más allá de la actividad parlamentaria. Según comentaron participantes del encuentro, también se empezó a hablar de 2027 y de la posibilidad de construir un entendimiento político y electoral entre sectores del radicalismo y La Libertad Avanza para enfrentar al peronismo en la provincia.

El Gobierno sufrió un duro traspié en Diputados Tras una semana de fuertes presiones de Karina Milei sobre los gobernadores aliados, LLA no pudo impedir la sesión convocada por la oposición https://t.co/OYQOxKfe5Z @mauriCanta https://t.co/7bWneuyWaI pic.twitter.com/QwjBDlHyrf

El dato político que no pasó inadvertido fue quiénes no estuvieron. No participó ningún dirigente del PRO. No hubo diputados ni referentes bonaerenses vinculados al jefe de Gabinete, Diego Santilli , ni a Cristian Ritondo . La ausencia llamó la atención, especialmente porque el PRO viene siendo parte central de las conversaciones opositoras en la provincia.

En ese contexto, algunos de los presentes deslizaron la posibilidad de avanzar hacia un espacio más amplio de cara a 2027. La idea todavía está en una etapa embrionaria, pero en la mesa incluso hubo quienes se permitieron imaginar una fórmula de consenso entre radicales y libertarios para competir por la gobernación bonaerense si finalmente no prospera un entendimiento más amplio que incluya al PRO.

Por ahora, la prioridad pasa por profundizar el diálogo y encontrar puntos de trabajo común en la Legislatura, pero la cena del martes dejó una señal política: mientras las distintas fuerzas opositoras empiezan a ordenar sus estrategias para 2027, radicales y parejistas ya abrieron un canal propio de conversación en La Plata. Entre el lechón y la rosca, la sucesión bonaerense empezó a colarse en la mesa.