Pablo Petrecca, el "cazaradicales" del PRO para la triple alianza con LLA y la UCR

La foto del fin de semana pasado entre Karina Milei, Diego Santilli y el intendente radical Salvador Serenal , expuso un posible nuevo capítulo del armado opositor bonaerense. El senador provincial del PRO Pablo Petrecca , asoma como uno de los dirigentes encargados de tender puentes con el radicalismo para una eventual construcción electoral hacia 2027.

El encuentro en Lincoln tuvo un valor político adicional porque Serenal es un jefe comunal de la UCR , un sector al que la secretaria general de la Presidencia quiere convencer de sumarse a la coalición antiperonista en Buenos Aires . La imagen aparece como una señal del acercamiento entre sectores que hasta ahora vienen transitando caminos separados, pero que podrían confluir en una estrategia común frente al peronismo.

Petrecca viene recorriendo durante meses distintos municipios del interior bonaerense. En esas visitas mantuvo contactos con referentes seccionales, concejales y dirigentes del PRO y del radicalismo. En las últimas semanas, además, profundizó sus vínculos con sectores de La Libertad Avanza (LLA) .

El dirigente no participó de la alianza pro libertaria en las elecciones de 2025 cuando encabezó la lista de Somos Buenos Aires . El nuevo escenario político, sin embargo, abre una instancia diferente de diálogo entre ambos espacios.

La eventual candidatura de Santilli a la gobernación bonaerense podría agregar otro elemento a las conversaciones. En ese contexto, Petrecca asume un papel territorial para intentar acercar a sectores de la UCR que todavía son esquivos para la Casa Rosada .

La de la semana pasada entre Petrecca y Emiliano Balbín, flamante presidente del radicalismo bonaerense, le da volumen a esa estrategia. El exintendente de Junín aprovecha sus recorridas por el interior para reunirse con dirigentes de distintas fuerzas, con especial atención sobre los referentes radicales.

El movimiento no está limitado al territorio. Sebastián Pareja, coordinador bonaerense de LLA y dirigente cercano a Karina Milei, viene trabajando en la superestructura del acercamiento. En paralelo, Cristian Ritondo y Santilli arman las reuniones quincenales destinadas a aceitar el vínculo entre ambos espacios.

Dirigentes del PRO y LLA vienen manteniendo reuniones periódicas para avanzar en acuerdos políticos y legislativos a nivel nacional. Esa interlocución podría convertirse, más adelante, en una alianza electoral con alcance provincial.

Pablo Petrecca y Diego Santilli.

La estrategia territorial 2027

El vínculo de Petrecca con Santilli es otro activo para esa tarea. Ambos construyeron una relación política que facilita la articulación entre el macrismo y el espacio que busca ampliar su base electoral en la provincia de Buenos Aires.

La fotografía de Lincoln, con Milei, Santilli y Serenal, condensa ese proceso. La presencia del intendente radical junto a las principales figuras de LLA y del PRO exhibe una posibilidad que hasta ahora se había expresado principalmente en conversaciones y contactos territoriales.

Con @EmiBalbin , compartimos una mirada: para transformar la Provincia necesitamos diálogo, consenso y la capacidad de trabajar juntos.



Los que pensamos parecido tenemos que encontrar los puntos de encuentro y poner a los mejores al servicio de los bonaerenses.



Porque cuando… pic.twitter.com/cKhvh0hgl8 — Pablo Petrecca (@petreccapablo) September 3, 2026

El movimiento también puede leerse como una estrategia del karinismo para llegar a sectores políticos donde el oficialismo nacional no logró penetrar durante 2025. La incorporación de dirigentes radicales a una eventual construcción opositora aparece así como uno de los desafíos centrales del armado hacia 2027.