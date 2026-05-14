OPERATIVO 25 DE MAYO

Karina Milei arma un Cabildo Abierto de la LLA en los 135 municipios para apuntalar a su dirigencia bonaerense

Quiere más presencia territorial, mostrar capacidad de organización y afianzar a sus referentes para 2027. El manual de estilo para el evento sincronizado.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Karina Milei busca más presencia territorial para dar pelea en todas las intendencias.

Karina Milei busca más presencia territorial para dar pelea en todas las intendencias.

La Libertad Avanza prepara una actividad provincial para el 25 de mayo: realizará un cabildo abierto en la puerta de los concejos deliberantes de los 135 municipios, con el objetivo de apuntalar a sus dirigentes territoriales para las elecciones del año que viene. Karina Milei busca mostrar capacidad de organización y coordinación para dar pelea en todas las intendencias.

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Según pudo saber Letra P, el Cabildo Abierto por la Libertad se realizará simultáneamente en todos los municipios, entre las 11 y las 13, con una mesa ubicada frente al Concejo Deliberante local. Así, el karinismo tratará de posicionar a sus dirigentes locales a través de un contacto directo con quienes se acerquen a plantear sus inquietudes. Se trata de fortalecer a los dirigentes que en 2027 probablemente competirán por los sillones municipales.

El manual de estilo de La Libertad Avanza

La organización de la actividad le pidió a sus referentes territoriales que trabajen de manera coordinada en los planos político y comunicacional. Pretende armar un documento audiovisual fuerte para mostrar el despliegue libertario en cada municipio. De hecho, circula un manual de estilo para la puesta en escena y el trabajo de concejales y su militancia con los vecinos.

Karina Milei
Karina Milei.

Karina Milei.

Cómo serán los cabildos abiertos de La Libertad Avanza

Este medio tuvo acceso al instructivo que llegó a los correos electrónicos de la dirigencia territorial, en el que, entre otros puntos, señala el objetivo de “incrementar la cercanía con los bonaerenses” y “posicionar a los dirigentes locales en el territorio, escuchando y dando la cara. También señaló que busca “construir legitimidad desde abajo, con presencia y participación” y “reafirmar una forma distinta de hacer política: más abierta, sin intermediarios, conectada con la realidad”.

La estrategia de la actividad impulsada por la dirigencia provincial es instalar al menos una mesa frente al Concejo Deliberante de cada municipio. Los puntos de encuentro estarán vestidos con banners institucionales de La Libertad Avanza y banderas violetas y blancas con el logo del partido. No se podrán utilizar banners electorales o referencias a candidatos. Según informaron, el objetivo es transmitir presencia, orden y claridad política, sin sobrecargar la escena.

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La Libertad Avanza.

La Libertad Avanza.

Cada mesa contará con la presencia obligatoria de concejales, miembros de la juventud, coordinadores seccionales y distritales y legisladores provinciales y nacionales. Además, habrá una persona encargada de una libreta de registro para sistematizar la información recolectada durante la jornada. El objetivo es consolidar información homogénea para el análisis político, la comunicación y acciones posteriores.

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