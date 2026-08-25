Legislatura bonaerense: Nicolás Kreplak va al Senado y la oposición se prepara para acorralarlo por IOMA

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak , visitará este martes el Senado de la provincia de Buenos Aires para explicar dos proyectos del Ejecutivo, aunque la oposición aprovechará el encuentro para reclamar respuestas sobre IOMA y su funcionamiento.

La reunión, que es de carácter informativo, fue convocada por el presidente de la comisión de Salud, el kicillofista Pedro Borgini , para los integrantes de ese cuerpo y los presidentes de los bloques. La presencia del funcionario estará vinculada al impulso de Axel Kicillof, pero los bloques opositores tienen otros planes.

Una vez finalizada la exposición, representantes de distintas fuerzas buscarán llevar la discusión hacia la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). La Unión Cívica Radical ( UCR ), el PRO y La Libertad Avanza (LLA) vienen cuestionando duramente el funcionamiento de la obra social bonaerense. Entre los reclamos aparecen las dificultades para acceder a prestaciones, los atrasos en los pagos y los planteos de intendentes y asociaciones profesionales.

Según pudo saber Letra P , en mayo de 2024 Kreplak se había comprometido a concurrir junto al presidente de IOMA, Homero Giles , para mantener una reunión de trabajo. Ese encuentro todavía está pendiente y la visita al Senado podría convertirse en una oportunidad para retomar ese reclamo.

La oposición mantiene una agenda propia sobre IOMA . En la Legislatura conviven 21 proyectos en la Cámara de Diputados y 18 en el Senado vinculados con distintos aspectos de la obra social. Las iniciativas incluyen pedidos de informes, declaraciones de emergencia, solicitudes de convocatoria a Giles, propuestas de saneamiento financiero y denuncias por presuntos incumplimientos en las prestaciones.

La discusión legislativa sobre la obra social también generó movimientos en Diputados. Hace dos meses, la oposición logró el cuórum necesario para forzar una sesión sobre los problemas de IOMA, aunque no reunió los votos suficientes para avanzar con los proyectos en el recinto.

Con ese antecedente, la visita del ministro al Senado está atravesada por dos agendas: mientras el Ejecutivo busca impulsar sus iniciativas sanitarias, los bloques opositores preparan sus reclamos sobre una obra social que llevaba meses en el centro de la discusión legislativa bonaerense.

Diputados tuvo una sesión especial por IOMA.

Los proyectos de salud de Axel Kicillof

Los dos proyectos que explicará Kreplak ingresaron a la Legislatura bonaerense en 2024, pero perdieron estado parlamentario en diciembre del año pasado. Por ese motivo, el gobernador Kicillof volvió a enviarlos a principios de 2026 con el objetivo de reactivar su tratamiento.

Una de las iniciativas propone crear una empresa estatal de medicamentos y establece como objetivos la investigación, producción, comercialización y abastecimiento de insumos esenciales para hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de toda la provincia.

Te mando la cuadrilla cuando quieras, porque por lo visto ustedes no pueden ni pintar una pared. Te arreglamos los vidrios y puertas rotas también para que la gente no esté con 3 grados congelándose ahí adentro? Y la caldera? Y el ascensor? Las sillas de la sala de espera?… https://t.co/BMCZSyyslR — Santi Passaglia (@passaglia_santi) August 24, 2026

La propuesta contempla la elaboración de vacunas, insumos y productos médicos, además de equipamiento, ingredientes farmacéuticos activos y estándares primarios y secundarios destinados al control de calidad de la producción. El texto también incorpora elementos médicos y odontológicos y habilita a la empresa a celebrar contratos con entidades públicas o privadas, incluidos acuerdos laborales y contrataciones.

La otra iniciativa busca reorganizar el sistema sanitario bonaerense mediante un esquema de articulación entre los sectores público y privado. La propuesta alcanza a hospitales, clínicas privadas, obras sociales, municipios y trabajadores del sector. Según el proyecto, el Estado provincial tendría la dirección del sistema con el objetivo de garantizar el acceso a la atención sanitaria en condiciones de igualdad. La iniciativa plantea una coordinación entre los distintos actores que participan en la prestación.