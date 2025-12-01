Legislatura bonaerense: Manuel Passaglia arma bloques propios y lo sufre el PRO

En Diputados el bloque Hechos estará compuesto por Passaglia, que encabezó su boleta en septiembre por la Segunda sección electoral, Ignacio Mateucci y María Paula Bustos, hasta ahora en el PRO. En el Senado solo juega en ese espacio María Emilia Subiza, también en el bloque amarillo. Hay quienes plantean que están sondeando a Marcelo Leguizamón, el senador del PRO sin terminal política que no responde a la conducción del partido en Buenos Aires. También late la posibilidad de que Juan Manuel Rico Zini -otro de la bancada amarilla-, un hombre del intendente de Pergamino Javier Martínez, se una al espacio. En las elecciones de septiembre Martínez jugó en la boleta de Hechos.
Passaglia cuestionó en los últimos días las negociaciones que el gobierno de Axel Kicillof lleva adelante con otros sectores de la oposición, como el PRO y la UCR, y se sigue mostrando alejado de La Libertad Avanza. En septiembre debutó con su sello electoral vecinalista que ahora tendrá bloques propios en la Legislatura.