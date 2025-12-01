ARDE BUENOS AIRES

Legislatura bonaerense: Manuel Passaglia arma bloques propios y lo sufre el PRO

El diputado electo jugará con su sello Hechos. La bancada amarilla, con menos sillas en ambas cámaras. Perfil vecinalista antigrieta.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Santiago y Manuel Passaglia
Notas Relacionadas
Manuel Passaglia, diputado electo por Hechos 
SUPERMIÉRCOLES BONAERENSE

Más sillas en el Bapro: Manuel Passaglia cruzó a Kicillof y desafía al PRO con peluca

Por  Letra P | Periodismo Político
Santiago y Manuel Passaglia
Santiago Passaglia y Manuel Passaglia. Hechos tendrá sus bloques en la Legislatura bonaerense.

Santiago Passaglia y Manuel Passaglia. Hechos tendrá sus bloques en la Legislatura bonaerense.

Hechos en Diputados y el Senado

En Diputados el bloque Hechos estará compuesto por Passaglia, que encabezó su boleta en septiembre por la Segunda sección electoral, Ignacio Mateucci y María Paula Bustos, hasta ahora en el PRO. En el Senado solo juega en ese espacio María Emilia Subiza, también en el bloque amarillo. Hay quienes plantean que están sondeando a Marcelo Leguizamón, el senador del PRO sin terminal política que no responde a la conducción del partido en Buenos Aires. También late la posibilidad de que Juan Manuel Rico Zini -otro de la bancada amarilla-, un hombre del intendente de Pergamino Javier Martínez, se una al espacio. En las elecciones de septiembre Martínez jugó en la boleta de Hechos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/manupassaglia/status/1994388521239408891?s=20&partner=&hide_thread=false

Passaglia cuestionó en los últimos días las negociaciones que el gobierno de Axel Kicillof lleva adelante con otros sectores de la oposición, como el PRO y la UCR, y se sigue mostrando alejado de La Libertad Avanza. En septiembre debutó con su sello electoral vecinalista que ahora tendrá bloques propios en la Legislatura.

Temas
Notas Relacionadas
Manuel Passaglia
RUMBO AL 7-S

Buenos Aires: la lista de Hechos en la Segunda sección electoral, un acuerdo de Somos con los Passaglia

En el norte bonaerense, Somos Buenos Aires cerró un acuerdo con el partido de los hermanos Passaglia, de San Nicolás. Manuel encabezará la lista.
Manuel Passaglia y Santiago Passaglia, los hermanos que gobiernan San Nicolás 
RUMBO AL 7-S

Esta lista es mía: Passaglia se quedó con todos los lugares a salir de Hechos en la Segunda

Pese a que se había anunciado una alianza con Somos Buenos Aires, la boleta seccional tiene nombres de la familia que gobierna San Nicolás y aliados.

Las Más Leídas

Más Sobre Conurbano

También te puede interesar

José Luis Espert 
ANUARIO 2025

Auge y caída de Espert

Por  María Martha San Martín
Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal, junto a Nicolás Massot. 
EL NUEVO CONGRESO

Republicanismo tirapiedras: Pichetto arma su bloque con Massot y llama a Carrió

Por  Mauricio Cantando
Alejandro Dichiara y Alexis Guerrera.
ARDE BUENOS AIRES

Legislatura bonaerense: rosca final y nombres para los cargos en la Cámara de Diputados

Por  Juan Rubinacci
Legislatura bonaerense: Manuel Passaglia arma bloques propios y lo sufre el PRO
ARDE BUENOS AIRES

Legislatura bonaerense: Manuel Passaglia arma bloques propios y lo sufre el PRO

Por  Juan Rubinacci