Cristian Ritondo milita las PASO optativas: "Que cada partido decida si las quiere usar o no"

El presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo , le avisó a los integrantes de la mesa política de la Casa Rosada que no está de acuerdo con la eliminación o suspensión de las PASO el próximo año, una iniciativa de Karina Milei , por lo que insistió con la idea de transformar las elecciones primarias en optativas.

"La democracia tiene costos y el objetivo es eficientizarlos. En lo personal creo que una alternativa que vale la pena explorar es la de primarias no obligatorias, es decir, que cada partido decida si las usa o no", afirmó ante Letra P el líder del partido amarillo en la provincia de Buenos Aires .

En el oficialismo son conscientes que necesitan del respaldo de la oposición para sancionar la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO, sobre todo del bloque que lidera Ritondo. De ahí que la propia jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich , donde los números tampoco acompañan a La Libertad Avanza haya advertido hace unas semanas que no hay consenso para avanzar con el proyecto.

La postura de Ritondo está en el lado contrario al de Diego Santilli , el flamante jefe de Gabinete de origen PRO con el que mantiene una sociedad política desde hace casi dos décadas. El argumento del diputado gira en torno a las conveniencias políticas e institucionales para su partido, presidido por Mauricio Macri , en el que muchos dirigentes intentarán dirimir sus diferencias en elecciones internas, mientras que la defensa del ministro coordinador gira alrededor de los costos fiscales.

La reforma electoral necesita una mayoría absoluta en ambas cámaras para ser aprobada, es decir, al menos 37 votos en el Senado y 129 en Diputados, razón por la cual son claves los votos que controlan Ritondo y Macri, además de los oficios de negociación de Bullrich.

Lule Menem, Diego Santili, Ignacio Devitt y Martín Menem.

La Casa Rosada también quiere debatir nuevos temas

En paralelo a este debate que ya lleva varios meses, el lado karinista de la mesa política de la Casa Rosada negocia también una propuesta para habilitar una suerte de colectoras dentro de la reforma electoral, que se especula les permitiría al oficialismo ganarse el respaldo de los gobernadores tanto en el Congreso como hacia el camino reeleccionista de Milei en 2027.

Sin embargo, cómo se implementará el proyecto en cada provincia es todavía una incógnita que traba también los acuerdos entre Balcarce 50 y los mandatarios provinciales. Aún así Lule Menem y Santilli, impulsores originales de la propuesta, se muestran optimistas de poder implementar colectoras o al menos abrir una instancia de diálogo con los aliados.

Por ahora, todos los contactos entre oficialistas y sus potenciales socios fueron informales. "Ver cómo aplicamos las colectoras sería un segundo paso. Por ahora todo está en evaluación y negociación", comentó a Letra P un integrante de la mesa política del Gobierno. De hecho, al cierre de esta nota el tema ni siquiera se había consultado con la Secretaría Legal y Técnica que dirige María Ibarzábal.

Santiago Caputo, jefe político de la secretaria que custodia los temas legales o técnicos del oficialismo, tampoco era parte de las conversaciones. "No escuchamos nada sobre ese tema", confío una fuente del Salón Martín Fierro donde el estratega presidencial tiene su despacho.