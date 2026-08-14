Morón: con Marinucci en la cancha, el peronismo se encamina a otra gran interna en Buenos Aires

El lanzamiento en Morón de Martín Marinucci terminó de configurar esta semana un escenario de tres patas en la interna del peronismo en el distrito del oeste del conurbano, donde se recalienta la pelea entre el intendente Lucas Ghi y su exaliado político Martín Sabbatella, otro que busca volver a gobernar la comuna en 2027.

El ministro de Transporte bonaerense confirmó el martes pasado el lanzamiento de su candidatura para la intendencia. Era un movimiento que circulaba en privado desde hacía meses y que terminó de definirse en medio del recalentamiento de la pelea entre Ghi y Sabbatella y del debate por la vuelta de las reelecciones de los intendentes , impulsado por el gobernador Axel Kicillof.

La ecuación de Marinucci es que la reforma a la ley que limita las reelecciones no avanzará y Ghi no podrá presentarse en 2027 a un nuevo mandato. Eso abre un escenario de internas para medir fuerzas, él como candidato del massismo, frente a Sabbatella, el nombre del kirchnerismo, y el dirigente que eventualmente impulse el sector del intendente saliente.

"Hace diez años que no soy candidato ni participo en una lista. Siempre acompañé, pero también mostré mi vocación por gobernar Morón en algún momento. Entiendo que es tiempo de hacerlo y por eso lo confirmé", dijo Marinucci esta semana.

Ghi no podría competir por un nuevo mandato bajo la ley vigente, pero todavía confía en que el reimpulso que le dio Kicillof al debate sobre las reelecciones indefinidas pueda cambiar las cosas. Por ahora no hay muchas señales en ese sentido: el proyecto de la senadora Ayelén Durán, que busca eliminar ese límite, no logra los votos necesarios en el Senado bonaerense y choca con la resistencia del massismo a nivel provincial y el recelo de La Cámpora.

En este nuevo fragmento de la entrevista con Adrián Noriega en @primerplanotv , comparto una reflexión sobre mi recorrido en la gestión pública y la experiencia que fui construyendo a lo largo de estos años. Creo que todo ese aprendizaje debe estar al servicio de Morón, con la… pic.twitter.com/fAF3u1EKw4

Movimientos en la Legislatura bonaerense

Por las dudas, Sabbatella ya alineó a las dos senadoras provinciales de su espacio, Mónica Macha y Laura Clark, con la estrategia que definirá el kirchnerismo, que se inclina por votar en contra de la vuelta de las reelecciones. El titular de Nuevo Encuentro ya está en carrera para volver a ocupar el sillón que supo tener durante diez años, entre 1999 y diciembre de 2009, cuando pidió licencia para asumir una banca de diputado.

En el entorno de Sabbatella leen que Ghi ya tiene el boleto picado y que ni siquiera cuenta con un sucesor instalado para reemplazarlo -se mencionó a su hermano, José María Ghi- si la reforma no prospera en la Legislatura bonaerense. Por eso alientan una interna abierta: creen que, en una PASO, Sabbatella se impondría al resto de los candidatos peronistas.

La candidatura de Marinucci tampoco fue una sorpresa entre los dirigentes del peronismo local. El ministro siempre sostuvo que, de no haber un acuerdo de unidad, sería candidato a intendente, y cuenta con el aval del titular del Frente Renovador, Sergio Massa, para encabezar la lista si Ghi no puede competir.

El camino a las PASO

La discusión excede al distrito. El acuerdo que alcanzó el peronismo esta semana en el encuentro entre Kicillof, Sergio Massa y el diputado nacional Máximo Kirchner en el Hotel Emperador, para defender la PASO frente al intento del gobierno nacional de eliminarla, impacta con fuerza en distritos como Morón, donde todos los sectores miran los movimientos en la interna grande. Si hay Primaras, será un todos contra todos.