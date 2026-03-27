Lo viejo funciona: Axel Kicillof suma veteranos de la tropa duhaldista a su campaña presidencial

Axel Kicillof abre las puertas de su proyecto presidencial a la vieja guardia duhaldista, dirigentes que acompañaron al expresidente en la gobernación de Buenos Aires entre 1991 y 1999. Están dispuestos a apoyar al gobernador y trabajar en la campaña cuando se lance . También bancarán a la tropa del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la carrera por la gobernación.

En las últimas semanas hubo dos reuniones importantes, una en Dolores y otra en La Plata. En la última, este jueves, se homenajeó al expresidente Eduardo Duhalde . En ambas, quien convocó fue Julio Alak , el intendente de La Plata que trabaja para ser candidato a gobernador.

Al grupo lo integran figuras como el exintendente de Avellaneda Baldomero “Cacho” Álvarez y el exintendente de Dolores, Alfredo 'Tati' Meckievi . Se suman a otros dos históricos: los exintendentes Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Julio Pereyra (Florencio Varela), que por otro andarivel están trabajando en el armado nacional para Kicillof.

Hubo dos encuentros que le dieron visibilidad a este grupo de dirigentes. El primero, hace diez días, fue en Dolores con Meckievi de anfitrión. Allí estuvieron Álvarez, el exintendente de Quilmes, Federico Scarabino , los exdiputados Juan Garivoto y Tomás Hogan, y la exdiputada Mirtha Cure , entre otros.

Este jueves, en el Sindicato de Pasteleros de La Plata, más de 90 dirigentes participaron del segundo encuentro para homenajear a Duhalde. Además de varios de los ya mencionados, estuvieron los exintendentes Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas), Jorge Villaverde (Almirante Brown), Raúl Othacehé (Merlo), Luis Acuña (Hurlingham), el exministro de Economía de Duhalde, Jorge Remes Lanicov , y el exministro de Economía bonaerense, Sergio Sarghini, entre otros.

Reunión con Duhalde en La PLata

Apoyo a Axel Kicillof

Según relataron a este medio diversas fuentes presentes en las reuniones, la “mayoría” de los dirigentes apoyará a Kicillof en su carrera presidencial. “Casi todos los que nos venimos reuniendo aspiramos a que Axel sea el candidato a presidente; él todavía no lo anunció pero cuando lance la campaña vamos a estar ahí para acompañarlo”, dijo a Letra P uno de los exintendentes convocados.

“Vamos a darle una mano desde donde podamos, no tenemos las estructuras que teníamos en otras épocas, pero sí la experiencia y el conocimiento para aportar”, sostuvo otro de los consultados. En 2019 Duhalde ya había puesto a jugar a sus coroneles, pero en esa ocasión para apoyar la candidatura de Roberto Lavagna. Y como salidos de una máquina del tiempo, aparecieron en escena ilustres barones de la generación dorada de duhaldismo.

La carrera por la gobernación

Este grupo de dirigentes también está mirando con atención la carrera por la sucesión de Kicillof. Duhalde lo dijo en el encuentro del jueves: el próximo “tiene que ser bonaerense”. En esa línea, uno de los dirigentes presentes marcó que van a apoyar a las distintas figuras del MDF que tienen intenciones, como Alak, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, o el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.

“Vamos a darles una mano, tienen que caminar, que no haya una pelea entre ellos, que haya un juego limpio, sí tiene que ser un compañero de la provincia y después quedará el mejor, o los mejores para armar la fórmula”, sostuvo la fuente.

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Todo con PASO

Para estos dirigentes la única manera de saldar las diferencias en el peronismo es con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) tanto a nivel nacional como provincial, y tienen que ser “lo antes que se pueda”.

“En la provincia tiene que haber una PASO, donde estén los compañeros de La Cámpora y todos los que quieran, ir a la cancha y competir, no hay otra manera, el dedo ya nos hizo mucho mal”, lanza un exintendente que plantea lo mismo para la competencia nacional. Que pueda haber otros nombres como el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, o el exgobernador de San Juan, Sergio Uñac.

“El peronismo tiene que reconstruir su liderazgo, hoy no hay una conducción natural, Cristina cumplió una etapa, como se dice sin Cristina es difícil, pero con Cristina sola es imposible, hay que respetar a la compañera y que esté, pero hay que avanzar. Los dirigentes tenemos que saber cuándo pasó nuestro tiempo”, dice alguien que, admite, le costó correrse de la cancha a su debido tiempo.

Alberto Descalzo y Julio Pereyra a recorrer el país

Los dos históricos intendentes, que aún manejan políticamente sus distritos, y que se sientan en la mesa chica de Kicillof ya están recorriendo el país para aportar al proyecto presidencial del gobernador. La primera parada fue la provincia de Corrientes, y seguirán por otras jurisdicciones.

“Nos encontramos en Corrientes con compañeros intendentes, legisladoras, legisladores provinciales y nacionales, y estuvimos charlando con ellos que van a adherir al MDF", dijo Descalzo ante la consulta de Letra P y adelantó que "ellos están trabajando en un documento para dirigir al gobernador, seguramente en estos días; y probablemente habrá otras visitas, ellos por acá, nosotros por allá, encontrándonos y tratando de formar algo fuerte del peronismo en Corrientes, que incluya también a otros sectores políticos”.

Descalzo y Pereyra en Corrientes

Sobre si seguirán por otras provincias dijo que ya han avanzado en algunas zonas. “Hemos estado hablando con distintas compañeras y compañeros de otras provincias, seguramente en los próximos días o semanas, estaremos visitándolas”.

Consultado por el futuro del peronismo y su capacidad para competir en 2027, Descalzo apuntó: “Primero hay que construir un proyecto político, económico y social que tenga que ver con la gente, dejando de lado las internas y las mezquindades políticas, que es lo que nos aleja de la sociedad. Y luego, construyendo nosotros un frente nacional y popular, con los distintos sectores sociales que faciliten ese proceso; creemos que quien lo debe encabezar es Axel Kicillof”.