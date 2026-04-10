Nahuel Sotelo y Agustín Romo, fuera de la foto: sugestivo faltazo del caputismo a las cumbres libertarias

Los diputados bonaerenses Nahuel Sotelo y Agustín Romo , referenciados en el asesor presidencial Santiago Caputo , pegaron el faltazo a dos cumbres de La Libertad Avanza (LLA) bonaerense encabezadas por el sector de Karina Milei . Así, alimentaron la interna entre territoriales y digitales en Buenos Aires .

Los legisladores de Las Fuerzas del Cielo no estuvieron en la foto construida este viernes en el edificio anexo del Senado , donde el espacio liderado por Sebastián Pareja -brazo bonaerense de El Jefe- convocó a un encuentro con la Dirección Nacional Electoral (DINE) para profundizar el conocimiento sobre la Boleta Única de Papel (BUP) , la bandera que el mileísmo plantó a principios de año.

Sotelo y Romo tampoco estuvieron el jueves, cuando la mesa provincial de LLA se convocó en su sede de la calle Caseros, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), para hacer un repaso de todas las áreas y una reorganización política del partido que conduce Pareja. En este caso, arguyeron, los Fuerzas del Cielo boys no pertenecen al esquema partidario. Es decir que Sotelo, exsecretario de Culto de Javier Milei , y Romo, jefe del bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense, no estuvieron allí, pero tampoco en la reunión legislativa, justo donde la avanzada violeta quieren pisar fuerte para imponer el cambio de sistema electoral.

El encuentro del jueves, que sirvió para dividir tareas y reconfigurar la estructura que el partido tiene en sus diversas áreas, fue encabezada por Pareja y no tuvo presencia del caputismo. Hasta territorio porteño llegaron los cinco representantes bonaerenses de LLA en la Cámara de Diputados del Congreso, legisladores provinciales y dirigentes de toda la provincia. Se asignaron referentes para los concejales, los consejeros escolares, la juventud y el territorio, entre otros.

En esa reunión de dos horas se pusieron en agenda algunos de los temas que se formalizarán el 25 de abril , cuando, en la ciudad de Suipacha, se lleve adelante la presentación de la escuela de gobierno. Allí se reunirán dirigentes y funcionarios de la provincia con el objetivo de ordenar el partido y pensar la estrategia electoral en el distrito que concentra el 38% del padrón electoral del país.

No obstante, se esperaba que este viernes los legisladores caputistas sí dijeran presente en el Senado, cuando la funcionaria del Ministerio del Interior María Luz Landívar llegaba para profundizar en detalle la implementación de la BUP en el orden nacional y la tropa bonaerense pudiera interiorizarse en el sistema para ver qué cosas se pueden corregir y mejorar del proyecto que el bloque ingresó en enero al Senado. En LLA no descartan redactar un texto nuevo, superador, que incluso pueda ser acompañado por otras fuerzas de la oposición. Allí tampoco fueron Sotelo y Romo.

Sotelo.jpeg Nahuel Sotelo y Agustín Romo.

Ruido en el bloque de Diputados

Romo es el jefe de la bancada en la cámara baja pero no participó de un encuentro en el que sí estuvieron sus compañeros de bloque. No es un hecho aislado. Quienes integran el espacio admiten dificultades de coordinación y desatenciones en la presentación de proyectos. El parejismo dice que hay una amable convivencia con Romo, pero que es necesario establecer un orden que el hombre de San Miguel no garantiza. Es más, indican que no tiene el control de la bancada y que en muchos casos quien toma el rol organizativo es el parejista Juanes Osaba, vicepresidente de la Cámara de Diputados.

De hecho, hace un largo tiempo que el grupo de WhatsApp que comparten los 20 representantes del bloque permanece en silencio. No hay, hasta ahora, un chat blue del parejismo. En declaraciones a 221 Radio, el diputado Ramón Vera se refirió a la jefatura de la bancada, hoy en manos de Romo: “Hay que ver si es su deseo, para mí es un trabajo de orfebrería. Hay que ver si Agustín está en ese lugar por el proyecto en sí” o si “tiene la energía puesta en otro objetivo y supera su deseo personal”.

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“Tengo buena relación con @agustinromm, si quiere seguir siendo jefe de bloque lo será. Hay que ver si es su deseo”, expresó el diputado provincial por @LLibertadAvanza



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Por el medio se mueve el bullrichismo, que tiene cuatro bancas, que sí estuvo en el encuentro de este viernes y administra sus tiempos e intervenciones. Conviven allí representantes que tienen buena sintonía con Pareja y alguien que no se alinea a ninguna de esas tribus libertarias. En los próximos diez días podría haber un cara a cara entre Pareja y Romo para saber cómo seguir: si liman asperezas -como sucedió en diciembre- y siguen el mismo camino o pegan un volantazo.

Entre Manuel Adorni y las redes

La interna libertaria en Buenos Aires y la fuerte intención del karinismo de plantar bandera con la BUP se da en medio del escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El Gobierno intenta retomar la iniciativa -en el caso bonaerense, con el fuerte impulso en ese profecto para cambiar el sistema electoral- para atemperar el impacto de Adornigate, que lidera la conversación política y golpea en la línea de flotación de la Casa Rosada.

Juanes Juan Osaba, vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Por caso, en el Senado sí estuvo presente el legislador platense Francisco Adorni, hermano del ministro coordinador, quien ante la consulta de Letra P prefirió guarecerse en el silencio. Donde la interna no es ocultada, sino más bien todo lo contrario, es en las redes sociales, donde la tropa digital de Santiago Caputo y el Gordo Dan -Daniel Parisini en el documento- no sacan a su rival interno de la mira. Lo apuntan como un grupo casta y de peronistas encubiertos a quienes no les perdonan su pasado. El parejismo le resta importancia y advierte que los usuarios de redes no forman parte del partido.