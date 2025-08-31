Jorge Ferraresi juega a fondo: un mes de licencia para hacer campaña y el sillón de mando queda en casa

Jorge Ferraresi le está poniendo todo a la campaña en Avellaneda en busca de un triunfo contundente el próximo 7 de septiembre en su distrito. De lograrlo, quedará bien posicionado para las discusiones que vendrán en el peronismo después de la elección nacional y de cara a 2027.

El jefe comunal, uno de los más intensos a la hora de batallar con La Cámpora y cuestionar las decisiones de Cristina Fernández de Kirchner, es parte de la mesa chica política del gobernador Axel Kicillof . No obstante, a partir de la lista de unidad se alejó de las rencillas internas para concentrarse en su territorio, donde la nómina local del peronismo cerró invicta de camporismo.

Tal es así que el intendente se tomó licencia desde el 1 de agosto hasta el lunes 31 para dedicarse exclusivamente a la campaña en su municipio. A cargo de la intendencia quedó la jefa de Gabinete y su esposa, Magdalena Sierra . Estas semanas Ferraresi se destacó por ser uno de los intendentes más activos a la hora de hacer campaña.

Ferraresi prefirió el perfil alto: organizó plenarios masivos por localidad, un formato de actos más tradicionales que muchos intendentes prefirieron esquivar en este turno electoral, al igual que el gobernador, quien se inclinó por actividades más de gestión y algunas reuniones sectoriales .

También organizó caminatas, tipo caravanas a pie con la militancia, por diferentes localidades. Por ejemplo, en Wilde visitó polideportivos, centros culturales, centros de jubilados, el Teatro Municipal de esa localidad, cooperativas e instituciones religiosas, culturales y sociales. Un estilo de campaña más tradicional que las que hacen la mayoría de los candidatos y candidatas.

A eso suma charlas con representantes sindicales, como la que realizó este viernes con el sindicato de panaderos, asociaciones de distinto tipo como una de abogados y otra de industriales, o visitas a clubes e instituciones, entre otras.

Los números de Avellaneda

Ferraresi suele ganar por amplios márgenes las elecciones locales. En 2023 Unión por la Patria sacó en el distrito el 56% de los votos. Lo siguió Juntos por el Cambio con el 22% y La Libertad Avanza con el 17. Dos espacios que en esta elección irán juntos. El Frente de Izquierda se quedó con el 3.

En la elección legislativa de 2021, el oficialismo local obtuvo el 48% de los votos y la alianza Juntos el 39. El tercer lugar fue para la izquierda que sacó el 7 por ciento. Con esos resultados Ferraresi logró el ingreso de siete concejales y Juntos cinco. Esas 12 bancas, la mitad del HCD, son las que en esta elección se ponen en juego.

En 2023 Unión por la Patria también ingresó siete concejales, Juntos tres y la Libertad Avanza dos. Por lo que el intendente, con 14 sillas ocupadas por el oficialismo, tiene cuórum y mayoría propia. Ese es el piso que Ferraresi pretende mantener.

Proyección 2027

Las bancas en el Concejo Deliberante no son lo único que se pone en juego en esta elección. El resultado en Avellaneda será la base de sustentación para discutir lo que viene. El nombre de Ferraresi suena como una posible incorporación en el gabinete y más allá, como una de las figuras que buscarán competir por la gobernación en 2027 cuando Kicillof ya no pueda reelegir.

En ese marco, también está jugando un rol Magdalena Sierra durante este mes a cargo de la intendencia. La jefa de Gabinete compartió actividades de campaña con Ferraresi y también mantuvo de forma paralela una agenda de gestión propia. En Avellaneda no descartan que si el intendente no desembarca en el gobierno provincial, igualmente asuma su banca en el Concejo Deliberante abriéndole espacio a Sierra para posicionarse y ser la próxima candidata a intendenta del distrito.