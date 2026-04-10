Francisco Adorni, no comments: el silencio del hermano de Manuel Adorni

El escándalo por presunto enriquecimiento ilícito que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , también es tema de conversación en la Legislatura bonaerense , donde no pasa desapercibido que su hermano Francisco Adorni , diputado de La Libertad Avanza (LLA), todavía no se haya manifestada públicamente y prefiera el silencio.

El legislador sólo se limitó a replicar en sus cuentas de redes sociales los posteos iniciales que hicieron algunos ministros cuando explotó el tema.

Ante la consulta de Letra P , el diputado agradeció el llamado, pero prefirió no expresarse sobre las causas judiciales que acorralan y ponen a su hermano en el centro de la conversación pública y política.

La actitud del legislador de La Plata va en línea con la que eligieron los integrantes del gabinete nacional, quienes, si bien fueron parte del álbum de fotos con el que el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei respaldaron al (¿ex?) vocero, evitaron cualquier declaración pública sobre el tema. Salvo para el Presidente, Manuel Adorni parece haberse convertido en una mancha venenosa para el funcionariado libertario.

Como viene contando Letra P , Adorni quedó en el centro de la escena cuando se supo que había subido a su esposa, Bettina Julieta Angeletti , a una comitiva presidencial que viajó a Nueva York. Luego llegó la novedad de los viajes en familia a Uruguay en avión privado y las compras de inmuebles que aún no pudo explicar. Mientras la Justicia avanza en la investigación -este jueves ordenó que se levantara el secreto bancario de Adorni y su esposa-, la escribana del jefe de Gabinete, Adriana Mónica Nechevenko , quien también pasó por tribunales, protagonizó su propio show, “una tragedia desopilante”, como lo describió Marcelo Falak .

El primer chispazo de Francisco Adorni en la Legislatura bonaerense

Francisco Adorni tomó notoriedad durante la campaña electoral para los comicios bonaerenses en los que integró la lista de La Libertad Avanza por la Octava sección electoral, primero como tercer candidato, y luego como cabeza de esa nómina. Desde el 10 de diciembre pasado forma parte del bloque mileísta que tiene la segunda minoría en la cámara baja bonaerense.

El primer reflejo que hubo en la Legislatura por el escándalo Adorni fue en la primera sesión del año de la Cámara de Diputados, el 24 de febrero, durante la cual el jefe de Gabinete se burló en sus cuentas de redes sociales de un proyecto presentado por Lucía Iañez, legisladora de Unión por la Patria (UP), a quien el jefe de esa bancada, Facundo Tignanelli, salió a apoyar públicamente: “Este es más pelotudo que el hermano”, disparó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mojatignanelli/status/2026367443115864452?s=20&partner=&hide_thread=false Cómo dice un compañero legislador, este es más pelotudo que el hermano. Abrazo https://t.co/DVugYnTeQd — Facundo Tignanelli (@mojatignanelli) February 24, 2026

Al tomar la palabra en el recinto, el diputado libertario defendió a su hermano Manuel, lo que le valió un duro cruce con el jefe del bloque peronista, quien mostró “el caso de un trabajador de una empresa que vendía vehículos” a quien “la empresa le impidió el ingreso al trabajo y le envió un telegrama de despido”. Se refería a Manuel Adorni, a quien Tignanelli le recordó que “intimó a la empresa, que le reconoció una suma actualizada de 60 mil dólares”, haciendo uso de sus derechos laborales, en pleno debate por la reforma laboral que implementó el Gobierno nacional.

En la misma intervención, el referente de La Cámpora le enrostró al diputado bonaerense su pedido de licencia en el Consejo de la Magistratura para ser candidato por la Octava sección electoral con reserva del cargo, al que renunció una vez que su hermano con silla en la Casa Rosada “apretó” para que terminara siendo el primero de la lista, lo que le aseguraba su ingreso a la Legislatura.

Fueron las primeras muestras de que llevar el apellido Adorni no iba a ser una tarea sencilla para Francisco, a pesar de que fue uno de los motivos por los que el hermano menos conocido encabezó la lista y luego fue electo diputado bonaerense.

Francisco Adorni Francisco Adorni, diputado de La Libertad Avanza y hermano de Manuel Adorni.

Adorni, de tercero a primero de la lista

El hermano del jefe de gabinete había sido anotado como el número tres de la boleta, detrás de Juanes Osaba y Julieta Quintero Chasman. Pero la secretaria general de la Presidencia y su mano derecha en territorio bonaerense, Sebastián Pareja, decidieron que Adorni subiera a la cabeza de la nómina. Eso sucedió cuatro días después de la inscripción inicial en la Junta Electoral.

Como contó Letra P en aquel momento, esa decisión se tomó al término de una reunión realizada pocas horas después de la presentación de las listas. Durante el encuentro, Karina Milei le informó el caso al Presidente y este dio su inmediata bendición. La razón principal fue que Karina Milei le había dado su palabra al vocero de que su hermano tendría un lugar en la nueva Legislatura bonaerense, algo que en ese momento nadie podía asegurar con un tercer lugar dentro de la boleta.

Además, no eran pocos quienes creían que el apellido Adorni era relevante en una competencia electoral muy disputada con el peronismo. El apellido Adorni aún era asociado al estruendoso triunfo en la Ciudad de Buenos Aires, donde logró una banca en la Legislatura porteña pero jamás asumió.