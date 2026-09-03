Facundo Tignanelli y Guido Lorenzino impulsan medidas contra el sobreendeudamiento

El diputado provincial por La Matanza, Facundo Tignanelli , y el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino , presentaron este jueves dos iniciativas destinadas a proteger a las familias afectadas por el sobreendeudamiento y fortalecer su posición frente a bancos, entidades financieras y otros acreedores .

La presentación se realizó en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires . Allí, Tignanelli y Lorenzino dieron a conocer el Programa de Acompañamiento a Familias Deudoras Bonaerenses y un proyecto para crear el Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores.

Las propuestas apuntan a dar respuesta a una situación que, según plantearon sus impulsores, afecta a cada vez más hogares bonaerenses. Durante la gestión del presidente Javier Milei , señalaron, miles de familias debieron recurrir al endeudamiento para afrontar gastos básicos, entre ellos tarifas de servicios y alimentos.

“Tiene que ver con pagar las tarifas de servicios, agua, luz, gas o alimentos. No estamos hablando de que tomaron deudas para cambiar el auto o para comprarse una casa. Son los gastos corrientes de la familia que hoy no los pueden llevar adelante”, afirmó Tignanelli.

El Programa de Acompañamiento a Familias Deudoras Bonaerenses prevé un mecanismo de intervención de la Defensoría del Pueblo. La persona interesada deberá registrarse y cargar los datos de su deuda y de sus acreedores. A partir de esa información, el organismo tomará el caso y buscará negociar o renegociar las condiciones de pago.

El objetivo es equilibrar la relación entre quienes tienen deudas y los bancos, financieras u otros acreedores. “La idea es poner en una situación de igualdad el poder que tienen aquellos que quieren cobrar las deudas con el poder que tiene el Estado, en este caso el defensor del pueblo para negociar en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor”, sostuvo el legislador.

Sacar un crédito para comprar comida, pagar tarifas o remedios es una situación que hoy asfixia a miles de familias bonaerenses.



Junto al diputado @mojatignanelli impulsamos un proyecto de ley para que la @defensoriaPBA acompañe de forma concreta a las personas sobreendeudadas. pic.twitter.com/4cDyNGXnnf — Guido Lorenzino (@GLorenzino) September 3, 2026

La otra iniciativa presentada por Tignanelli propone crear un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores. El proyecto busca establecer un marco normativo para prevenir, encauzar y resolver situaciones de endeudamiento extremo que impidan a las personas cumplir con sus obligaciones.

La propuesta también prevé facilitar la reestructuración de las deudas a través de negociaciones que permitan acordar nuevas condiciones de pago razonables y sostenibles. De esa manera, la iniciativa apunta a reforzar la protección de los consumidores y ofrecer herramientas para evitar que el endeudamiento termine por comprometer los gastos esenciales de las familias.