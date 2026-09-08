Endeudamiento y discapacidad: el Gobierno no pudo bajar la sesión y dara cuórum para negociar

El Gobierno no logró acuerdo con los aliados en Diputados para desactivar la sesión convocada por la oposición para este miércoles, con el objetivo de citar a plenarios de comisiones para tratar proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad. Después de una reunión decisiva, el oficialismo aceptó la derrota y participará del debate.

"Vamos a dar cuórum y trataremos de fijar nuestro cronograma original de comisiones", sostuvo ante Letra P una fuente del bloque oficialista, luego de la reunión que mantuvieron con referentes de bancadas que habitualmente ayudan al Gobierno, como Argentina Federal, Independencia (Tucumán), Producción y Trabajo (San Juan), Karina Maureira (Neuquén). Participaron además los socios más cercanos a La Libertad Avanza (LLA): Cristian Ritondo (PRO) y Pamela Verasay (UCR).

De esta manera, habrá una convocatoria a comisiones las semanas siguientes y una sesión decisiva en octubre, para tratar las iniciativas sobre ambos temas. El oficialismo tiene la chance del veto presidencial, que esta vez puede blindar con su tercio en Diputados. Gabriel Bornoroni , jefe de LLA, escuchó los reclamos y dio por terminada la negociación para impedir la sesión. Como contó Letra P este lunes , los gobernadores que fueron presionados desde la Casa Rosada no dieron el brazo a torcer.

Hubo intentos este martes, con reuniones en Diputados. En una participaron los aliados con funcionarios de discapacidad y el resultado no fue el mejor. El misionero Oscar Herrera Ahuad enumeró cinco reclamos del sector y los emisarios de Javier Milei no pudieron responder. Estuvo la jefa de Provincias Unidas, Gisela Scaglia . El pedido principal fue el pago de la compensación adeudada a los prestadores, al que se sumó el PRO. Yolanda Vega (Argentina Federal) se molestó por las gestiones fallidas y se fue de la reunión con LLA.

Sin poder bloquear la sesión, las autoridades de LLA pidieron a los aliados que al menos apoyen el cronograma de comisiones anunciado la semana pasada por los diputados oficialistas Santiago Pauli y Gerardo Huesen , que presiden las comisiones de Finanzas y discapacidad. Consiste en dictaminar el 30 de septiembre los proyectos sobre endeudamiento y el 23 la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Si bien este cronograma fue informado por la bancada oficialista, nunca se oficializó. El plan es proponer este miércoles en el recinto y lograr imponerse con sus actuales aliados. En realidad, la oposición tiene una propuesta muy parecida: en las conversaciones que hubo este martes, hablaron de dictaminar 23 y 30, o sea, igual que el itinerario de LLA.

La única diferencia será que Martín Menem promete menos giros, aunque en los bloques díscolos tampoco tienen intención de empantanar la discusión. Para eso, quieren dejar fuera del debate sobre endeudamiento las iniciativas que contemplen condonaciones de deuda. El Ejecutivo no tiene proyecto y promete planes de refinanciación de los bancos, como el que anunció el Nación.

En cuanto a discapacidad, el Gobierno promete una propuesta alternativa que nunca envió. En la reunión de aliados con funcionarios se sacaron chispas. "No sabían que no se pagaba la compensación, ni que los costos de transporte estaban atrasados. Es imposible negociar así", se indignó ante Letra P uno de los funcionarios que participó.

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Derrota asegurada

La sesión está citada a las 12 horas y, sin el cuórum en riesgo, la jornada comenzará con una reunión de labor parlamentaria a las 10:30. Los jefes de todas las bancadas buscarán un acuerdo para sesionar y votar el cronograma de comisiones. Hay cincuenta proyectos sobre endeudamiento, por lo que la lectura en el recinto se llevará un buen tramo de la sesión.

El oficialismo podría tratar de embarrar la cancha en la sesión pidiendo incorporar proyectos. La discusión sobre los emplazamientos llevará tiempo. Necesitan dos terceras partes del recinto para imponerlos. La sesión fue citada por la mayor parte de los bloques opositores, como Unión por la Patria, la Izquierda, Provincias Unidas y las fuerzas de Catamarca y Argentina Federal (Salta y Misiones). Con los monobloques, el cuórum está garantizado.

Este lunes había confirmado su respaldo a la sesión Osvaldo Jaldo (Tucumán), cuyos diputados decidieron ayudar. También se sumaron otros habituales aliados del Gobierno, como Álvaro González (PRO) y Eduardo Falcone (MID). El número estaba garantizado. Por eso el oficialismo decidió participar igual.