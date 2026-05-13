Zárate: Marcelo Matzkin se lanza a la reelección con la banca de Ritondo y el peronismo dividido

Marcelo Matzkin le puso primera al operativo reelección con una foto que pocos intendentes bonaerenses podrían sacarse en la era Milei: el jueves pasado inauguró en Zárate junto a Karina Milei , Diego Santilli y Cristian Ritondo el Centro Industrial de Mercedes-Benz , la primera planta automotriz construida desde cero en el país en 15 años.

El intendente del PRO ya había anticipado sus intenciones en febrero: "Queremos un segundo mandato", dijo en una conferencia de prensa. Pero la situación política en el distrito es tensa: días antes de la inauguración, Matzkin viajó a Buenos Aires para estar presente en la primera reunión de Santilli con los intendentes del PRO bonaerense, donde Zárate fue mencionado como uno de los distritos con más conflictos con los concejales libertarios.

El escenario 2027 en uno de los municipios industriales más importantes del norte bonaerense tiene tres frentes. Por el lado del PRO, Matzkin busca la reelección con el respaldo de Cristian Ritondo y el armado territorial del diputado provincial Matías Ranzini. Enfrente, el peronismo llega con la interna abierta: Abel Furlán, secretario general de la UOM, ganó la pulseada interna del PJ y posicionó a Leandro Matilla como candidato, pero el senador provincial Sergio Berni y la diputada nacional Agustina Propato no resignaron su lugar en el distrito donde viven.

Matzkin llegó a la intendencia en 2023 con el 42,4% de los votos, cuando el peronismo llevó como candidata a Agustina Propato y sacó el 39,4%. Desde entonces gobierna con tensiones permanentes en el Concejo Deliberante: los bloques de La Libertad Avanza , dicen en el municipio, no acompañan la gestión y en la reunión del martes en la sede del PRO, Matzkin fue uno de los que planteó el problema ante Santilli.

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El jueves, Karina Milei y el ministro del Interior estaban en su municipio para inaugurar la planta. La inversión de 110 millones de dólares de Mercedes-Benz y los 500 empleos directos que genera el complejo son un insumo valioso para un intendente que busca la reelección. Zárate ya alberga plantas de Toyota y Honda; la llegada de Mercedes-Benz al kilómetro 90 de la ruta 9, pegada al puerto, lo consolida como el polo automotriz más denso del norte bonaerense.

El armado político descansa en Ritondo como conductor y en Ranzini como articulador territorial en la Segunda Sección. Pero la alineación con el gobierno nacional es también un condicionamiento: si Milei se desgasta, Matzkin cargará con ese peso. La actitud de los propios concejales libertarios en el Concejo anticipa que La Libertad Avanza podría armar candidatura propia en 2027.

El peronismo y su interna

Del otro lado, el peronismo zarateño llegó al 2026 con la interna saldada a medias. Abel Furlán, secretario general de la UOM y secretario de Interior de la CGT nacional, se impuso en la pulseada interna del PJ local y posicionó a Leandro Matilla como el candidato del espacio para la intendencia.

BERNI PROPATO.jpg Sergio Berni y Agustina Propato

En abril, el PJ renovó autoridades en un acto de 600 personas bajo la consigna "Recuperar Zárate", con un video de Kicillof y la presencia del ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis. Matilla fue directo: "Para sacar a Matzkin necesitamos organización, decisión y un proyecto claro".

El eje Berni-Propato

Pero la interna no está cerrada. Sergio Berni, senador provincial y soldado de CFK, y su esposa, la diputada nacional Agustina Propato, no resignan su lugar en el distrito.

En marzo, la candidata del matrimonio perdió la interna del PJ frente a Matilla incluso en Lima, el pequeño pueblo donde viven, por 127 a 118. Propato ya confirmó que trabaja para competir por la gobernación bonaerense en 2027, una movida que eleva su perfil provincial pero deja abierta la pregunta de quién representará al peronismo en la disputa local contra Matzkin.