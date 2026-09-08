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SÁBADO DE SÚPER ACCIÓN

La UCR bonaerense reúne a su tropa en Mar del Plata

Maximiliano Abad prepara dos fotos con autoridades partidarias, intendentes, legisladores y concejales. Expectativa por el rumbo electoral del radicalismo en 2027.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Maximiliano Abad, senador y referente de la UCR bonaerense.

Maximiliano Abad, senador y referente de la UCR bonaerense.

El radicalismo de Buenos Aires tendrá una jornada de fuerte actividad política el próximo sábado 12, con dos encuentros de alcance provincial en Mar del Plata. Por un lado, asumirán las nuevas autoridades locales de la UCR, mientras que en paralelo se realizará un foro de concejales de distintos puntos del territorio.

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El acto principal se realizará en el Club River desde las 13 y se espera la asistencia de más de mil personas. El senador provincial y referente de la UCR bonaerense Maximiliano Abad será el anfitrión de la jornada, y encabezará el evento que tendrá participación de la dirigencia partidaria.

También está prevista la participación del jefe del radicalismo provincial, Emiliano Balbín, y de la flamante presidenta de la Juventud Radical, Rocío Tedesco, ambos referenciados en el espacio de Abad. Entre los oradores estará además Ricardo Liceaga Viñas, concejal y nuevo presidente de la UCR local. Según pudo saber Letra P, se presentarán programas para la ciudad y plantearán la apertura del comité a actividades culturales, educativas y artísticas.

Maximiliano Abad

Maximiliano Abad

El radicalismo bonaerense busca mostrar su estructura

El encuentro tendrá una dimensión que excederá la renovación de autoridades locales. La presencia de referentes provinciales, legisladores, concejales, intendentes y dirigentes de la UCR buscará darle al acto un perfil político de alcance bonaerense. La jornada también permitirá observar los primeros movimientos del partido frente a la campaña electoral que se avecina, en medio de una expectativa por el camino que tomará para los comicios de 2027. La UCR bonaerense viene de renovar sus autoridades en los últimos meses, tanto en el comité como en la Convención Radical.

En ese marco, la participación de Balbín y de la Juventud Radical junto a Abad será uno de los aspectos políticos centrales del encuentro. La convocatoria buscará exhibir la estructura partidaria y el peso de sus distintos sectores.

El formato será similar a la actividad realizada durante el verano en el club Talleres, también en la ciudad, que reunió a una importante cantidad de dirigentes y militantes. La nueva convocatoria vuelve a poner el foco en la capacidad de movilización dirigencial del radicalismo provincial.

Emiliano Balbín, presidente de la UCR bonaerense.

Emiliano Balbín, presidente de la UCR bonaerense.

El Foro de concejales en Mar del Plata

La agenda política del sábado 12 tendrá además otro encuentro de alcance provincial. En Mar del Plata se desarrollará un Foro de concejales con participación de ediles de distintos puntos de la provincia.

La actividad se extenderá durante toda la jornada y tendrá como sede la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata. La iniciativa fue anunciada en la Convención Radical como parte de una estrategia para comenzar a articular el trabajo de los representantes locales.

El foro permitirá reunir a concejales de diferentes distritos en un mismo espacio y, según explicaron, avanzar en una agenda común. El encuentro se sumará así al acto partidario previsto en el Club River y convertirá a Mar del Plata en uno de los principales puntos de actividad radical durante la jornada.

La combinación de ambas actividades le dará al radicalismo una jornada con presencia territorial y participación de distintos niveles de la estructura partidaria. La expectativa estará puesta en los discursos, la convocatoria y las señales políticas que puedan surgir del encuentro.

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