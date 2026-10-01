Buenos Aires: los Passaglia se muestran en la vidriera nacional para competir por la sucesión de Kicillof

Según pudo saber Letra P, los hermanos tienen previsto presentar el espacio a fines de octubre con fuerte presencia en redes sociales y medios de comunicación, sin un acto tradicional. A las recorridas que vienen realizando fuera de la provincia se sumarán inauguraciones de locales y encuentros con dirigentes. En ese esquema, comienza a circular la posibilidad de una candidatura presidencial de Manuel Passaglia. La versión funcionaría como vidriera para apuntalar una postulación a gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Manuel Passaglía, diputado Hechos
La estrategia de expansión nacional no implica que Hechos vaya a presentar candidatos a gobernador en las provincias. El objetivo central está puesto en consolidar la estructura bonaerense y, en otros distritos, establecer acuerdos con fuerzas provinciales.
La expansión de los Passaglia fuera de Buenos Aires
Durante 2025, Hechos extendió su presencia más allá de San Nicolás y sumó respaldos de dirigentes con origen en otros espacios. Entre ellos aparecieron el intendente del PRO de Pergamino, Javier Martínez, y los dirigentes de Tandil Juan Manazzoni y Marcos Nicolini, vinculados al PRO y la UCR, respectivamente.
Quiero contarles que, junto a mi equipo, decidimos sumarnos al espacio HECHOS. El 7 de septiembre elegimos concejales y diputados provinciales. Es el momento de defender lo hecho y seguir trabajando por Pergamino.
Pergamino y San Nicolás son ejemplos de gestión en la provincia.…
Algunos límites parecen estar definidos. En Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Chubut, la posibilidad de que Hechos presente candidaturas propias parece estar condicionada por los vínculos entre los gobernadores y el exviceministro del Interior Sebastián García De Luca, armador cercano a la familia de San Nicolás.
Por eso, la estrategia contempla competir con mayor intensidad en Buenos Aires y acompañar en otros distritos a fuerzas provinciales. El lanzamiento nacional funcionará así como una herramienta para ampliar el reconocimiento del espacio sin replicar necesariamente su estructura electoral en todo el país.
Manuel Passaglia y Marcelo Leguizamón
Hechos, lejos de los extremos
Los Passaglia sostienen que para instalar un apellido político en la provincia que concentra el 38% del padrón electoral nacional resulta necesario alcanzar reconocimiento fuera del territorio bonaerense. En ese marco se explican las recorridas que viene realizado Manuel Passaglia.
Durante la última semana, los hermanos viajaron a Neuquén, donde visitaron Vaca Muerta y mantuvieron reuniones con intendentes y dirigentes provinciales. La actividad formó parte de una agenda que busca proyectar al espacio más allá de su origen en San Nicolás.
Manuel Passaglia junto a Juan Manazzoni y Marcos Nicolini.
Hechos tiene armado en la Segunda, Quinta, Séptima y Octava sección electoral bonaerenses. En esta última tiene presencia el senador provincial Marcelo Leguizamón.
Los referentes seccionales podrían convertirse en candidatos a intendentes para las próximas elecciones. Con el lanzamiento previsto para fines de octubre, el espacio tiene por delante el relevamiento de dirigentes y nombres dispuestos a competir bajo la identidad de Hechos en distintos municipios de la provincia.
Los Passaglia gobiernan San Nicolás desde 2011, cuando Ismael Passaglia asumió al frente del municipio. En 2017, durante la gestión de María Eugenia Vidal, pidió licencia para asumir en el Instituto de la Vivienda y fue reemplazado por su hijo Manuel Passaglia. Desde 2023, Santiago Passaglia ocupa la intendencia.