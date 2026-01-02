Legislatura bonaerense: los Passaglia se agrandan en el Senado con parte del PRO y del radicalismo

De la ruptura del bloque PRO y otro desprendimiento del radicalismo, surgió un nuevo bloque opositor en el Senado de la Legislatura bonaerense , que bajo la tutela de los hermanos Santiago y Manuel Passaglia , se llamará “Hechos - UCR Identidad” .

De esta manera, el mapa legislativo constituido el pasado 10 de diciembre vuelve a tener un cambio cartográfico que refleja una representación cada vez más atomizada de las fuerzas políticas. Si bien el peronismo mantiene el cuórum propio en la cámara alta con 24 integrantes, a partir de ahora la oposición se dividirá en cinco bancadas.

Como adelantó Letra P el 9 de diciembre último, el libro de pases tuvo su primer movimiento con la salida de dos integrantes del bloque PRO , el platense Marcelo Leguizamón (Octava sección) y la nicoleña María Subiza (Segunda), que armaron un espacio propio, a la espera de sumar integrantes. Y es lo que ocurrió: Natalia Quintana , de Leandro N. Alem (Cuarta), abandonó el de por sí exiguo bloque de la UCR que quedó reducido a una sola integrante, Nerina Neumann , oriunda de Darregueira (Sexta). Con este trío, se constituyó formalmente “Hechos - UCR Identidad”.

La bancada de La Libertad Avanza , que con cuatro senadores nuevos pasó a tener diez integrantes, se transformó en la fuerza opositora mayoritaria, relegando a los amarillos, que de nueve integrantes antes del 10 de diciembre ahora quedaron sólo con cinco; pero también a "Unión y Libertad" , que también suma tres integrantes; y al radicalismo, que quedó reducido a la mínima expresión

Desde San Nicolás, donde a través del padre y sus dos hijos llevan 18 años -discontinuados- en el poder, los Passaglia se rebelaron al acuerdo electoral entre el PRO y LLA, y se presentaron a las elecciones provinciales del 7 de septiembre con la fuerza Hechos. La lista local ganó por más del 50% en la ciudad y sacó el tercer puesto en la Segunda sección electoral, logrando tres de las once bancas de Diputados que se ponían en juego.

Luego, avisaron que tendrían bloques propios en ambas cámaras, desde un esquema que tiene como objetivo político romper la polarización entre el peronismo y el libertarismo "que tanto daño le está haciendo a todos los vecinos", como expresó Santiago Passaglia, actual intendente nicoleño.

Así, lograron el cometido en el Senado: incluyeron a Leguizamón, que estaba a disgusto con las decisiones que el partido tomó desde el cierre de listas de julio; a Subiza que responde a los Passaglia; y a Quintana, que integra el espacio de la UCR que conduce el titular del comité provincial y exintendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández.

Juego fuerte

Tras debutar con su sello electoral vecinalista, que ahora tendrá bloques propios en la Legislatura, los hermanos Passaglia siguen jugando fuerte. Lejos de LLA y más aún del peronismo, cuestionaron duramente las negociaciones que el gobierno de Axel Kicillof llevó adelante con otros sectores de la oposición, como el PRO y la UCR, en el marco del tratamiento legislativo de la autorización para la toma de deuda.

ÑOQUIS CON OSDE

Les anticipé que lo que pasaba en la legislatura de la provincia era escandaloso. Lamentablemente todavía no terminó. El escándalo sigue.



Mientras la gente no llega a fin de mes, a @Kicillofok le están votando un endeudamiento millonario… ¿para qué? Para… pic.twitter.com/wRJOX6S0lA — Manuel Passaglia (@manupassaglia) November 28, 2025

El dato más saliente de la noche del 4 de diciembre, cuando el oficialismo buscaba destrabar en Diputados las negociaciones para sancionar el endeudamiento, fue la reaparición intempestiva de Santiago Passaglia, el intendente de San Nicolás que estaba de licencia en la cámara baja, pero que regresó a su banca sólo para rechazar el pedido de deuda y exponer al sector de la oposición que iba a acompañar el proyecto del gobernador. Incluso, mantuvo un cruce cara a cara con el presidente de la cámara, el massista Alexis Guerrera, que no le permitió el uso de la palabra.



Ahora, con la formalización del nuevo bloque en el Senado, el espacio referenciado en los Passaglia se suma a la disputa que ya mantienen las distintas fuerzas políticas por alguna de las cinco vicepresidencias de la cámara alta, puja que quedó pendiente en el cierre legislativo de 2025 por las internas políticas y la falta de consensos.