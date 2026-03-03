Axel Kicillof y Jorge Ferraresi, juntos en Avellaneda: Policía Municipal y un mensaje a Milei

Axel Kicillof y Jorge Ferraresi, este martes en Avellaneda

El gobernador Axel Kicillof y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, abrieron el ciclo lectivo de la Escuela de Policía Municipal del distrito, una fuerza presentada durante la campaña de 2025 que arrancó con 124 cadetes. En el acto, Kicillof anunció la instalación de una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en la ciudad.

La fuerza nació como una propuesta de campaña de Ferraresi en las legislativas de 2025. Esta primera promoción seleccionó 124 cadetes entre 3.800 inscriptos y su formación combina entrenamiento en defensa personal y artes marciales con materias como Derecho Penal, Derechos Humanos y Género. Contará con armas no letales, cámaras corporales y vehículos de respuesta rápida.

Convenio con la Provincia Para coordinar la nueva fuerza con la Policía Bonaerense y la Justicia, la Provincia y Municipio firmaron un convenio de asistencia técnica. Avellaneda es uno de los distritos más poblados del conurbano bonaerense y Ferraresi, al frente desde 2019, es uno de los intendentes de mayor peso en el esquema político de Kicillof.





Ferraresi resumió el espíritu de la nueva fuerza con una frase que también es un mensaje de gestión: "Queremos formar una fuerza que sea querida y respetada, que sea complementaria con la policía bonaerense".

Contra Javier Milei Kicillof aprovechó el acto para apuntar contra el gobierno de Javier Milei. "Esto lo hacemos en un contexto en el que el Gobierno nacional se desentiende de todas sus responsabilidades: tiene planeada la disolución del Estado argentino y la está llevando adelante", afirmó el gobernador. Y completó: "A pesar de que Milei nos corte los recursos específicos para la seguridad, vamos a seguir invirtiendo en equipamiento, en infraestructura y en la continua profesionalización de nuestras fuerzas".

