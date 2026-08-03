Ley de tierras: por presión de aliados, el Gobierno cede y Bullrich negocia subir el tope de compra al 25%

El Gobierno sufrió otro revés en el Congreso : por presión de sus aliados en el Senado , Patricia Bullrich no pudo sostener el capítulo tres del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que habilita a extranjeros a comprar tierras sin límites. La legisladora negocia subir de 15% al 25% de la superficie el porcentaje máximo permitido.

El texto final se conocerá este martes a las 16, durante una conferencia de prensa que brindará la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, y su compañera Nadia Márquez , cercana a Karina Milei . El mileísmo confía en que con este cambio podrían llegar a los 37 votos necesarios, con respaldo de mayoría de la UCR, árbitro del debate. La dupla de Misiones confirmó que votará en contra y las cuentas están finas.

La sesión será el próximo jueves, cuando debe retomarse el debate inconcluso el 16 de julio. Para ese día hay programada una marcha convocada a las puertas del Congreso para rechazar la reforma, que obligó al oficialismo a jugar fuerte.

Como había anticipado Letra P , los aliados se opusieron desde un comienzo a habilitar la compra de parcelas sin límites a foráneos, como señalaba el texto original, redactado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger . En uno de los 15 borradores que hubo hasta hace un mes, la jefa de LLA en el Senado había incorporado un artículo para que los gobernadores puedan definir sus propias reglas de juego.

Sturzenegger no había aceptado los cambios a la ley de tierras que pedía la oposición y por eso se suspendió el tratamiento del proyecto en la sesión de hace 20 días. Esta vez, el economista cerró la boca, pero, aun así, en la UCR hubo una mayoría que no estaba dispuesta a acompañar y Bullrich tuvo ceder más.

"Las negociaciones van a seguir hasta el último minuto", aseguraron a Letra P fuentes de La Libertad Avanza. La exministra de Seguridad tiene consenso para aprobar el resto de la iniciativa de ley, que contempla medidas como el endurecimiento de las medidas para expropiar y flexibilizar los desalojos.

En el oficialismo había mucha bronca con las dilaciones de la Casa Rosada, porque muchos de estos temas son parte de un reclamo de sectores sensibles y se demoraron por la urgencia del ministro desregulador para habilitar la venta de amplias superficies a extranjeros. Lo curioso es que el límite actual no se cumple: según el observatorio de la UBA, sólo el 5% tiene dueños que viven fuera de las fronteras.

La exministra de Seguridad lo enfrentó desde un comienzo, molesta porque sospecha que el funcionario tiene demasiada obsesión en habilitar ventas de terrenos a mansalva sin aval de los gobernadores. "Si ellos quieren, te arman una ley propia. No se puede impedir", trató de convencerlo.

De todos modos, el texto definitivo tendría otros cambios: se habilitaría a que un extranjero pueda comprar más de 1000 hectáreas, prohibido con la legislación actual.

Los números

Con los cambios propuestos, Bullrich se acercaría a la mayoría para aprobar el fatídico capítulo tres, aunque sigue dependiendo de la unidad de la UCR, dividida en varios subgrupos. Entre todos reúnen 10 senadores y se suma Edith Terenzi, quien responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y no está sumada entre los votos a favor. Tampoco confirmaban su respaldo Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger. Con estos cambios, podrían sumarse.

La Libertad Avanza suma 21 votos propios y confía en los tres del PRO, aunque la chubutense Andrea Cristina puso restricciones. La venta de extensiones patagónicas a extranjeros durante las últimas décadas no es un buen antecedente. Con las facultades que se habían agregado a los gobernadores, en el Gobierno creían sumar a Carlos Espínola (Provincias Unidas) y tres leales a sus gobernadores: Julieta Corroza (Neuquén), Beatriz Ávila (Tucumán) y Flavia Royón (Salta).

Este martes, la interna de Misiones le dio una mala noticia a Bullrich: Carlos Arce y Sonia Rojas Decut confirmaron en los medios locales que evalúan votar en contra del capítulo tres, por temor a una lluvia de inversiones en las zonas de frontera, que de todos modos el último de los borradores protege. La postura sería a pedido del gobernador Hugo Passalacqua, enfrentado al mandamás local, Carlos Rovira.

En Córdoba y Santa Cruz tampoco hay respaldo a la nueva ley de tierras que quiere Milei. Alejandra Vigo, esposa del diputado Juan Schiaretti, anunció que se opone. Tampoco ayudará el binomio austral, integrado por José María Carambia y Natalia Gadano.