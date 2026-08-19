Súper-RIGI, trabado: Toto Caputo no envió a sus funcionarios al Senado y los aliados negocian cambios

El Senado se encuentra en una parálisis luego del impacto por la caída de tres capítulos del proyecto de inviolabilidad de la Propiedad Privada. No fue dictaminado el súper- RIGI, la iniciativa más importante de Javier Milei para atraer inversiones, luego de un debate en el que Toto Caputo se negó a enviar funcionarios.

Se esperaba que el ministro de Hacienda habilitara la exposición del secretario de la cartera, Carlos Guberman , en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Legislación General. Pero nunca llegó, porque habría recibido una orden de último momento para ausentarse, ante la incertidumbre sobre el resultado de la jornada. Habrá otra reunión la semana próxima.

El tratamiento continuó con una larga lista de opositores, la mayoría de ellos para oponerse al contenido del proyecto, que fue aprobado el 24 de junio en Diputados. Si bien el respaldo conseguido en la cámara baja avizoraba una rápida sanción, el clima político cambió y La Libertad Avanza no consiguió las firmas necesarias para dictaminar. Habrá un nuevo intento la semana próxima, pero los aliados se resisten.

Como explicó Letra P , el sector más díscolo de la UCR pide modificaciones. El radicalismo apunta a exigir que las provincias puedan participar de la definición de estudios de impacto ambiental, previos a las inversiones. La negociación la maneja Patricia Bullrich , mientras que el resto del bloque oficialista mantiene la expectativa de lograr una sanción sin cambios.

La relación de Bullrich con los aliados no está en su mejor momento. No existe un conflicto personal, sino que los diferentes bloques que ayudaron al Gobierno a tener leyes empezaron a medir el costo de los debates ante su electorado. Fue el caso de la reforma de la ley de tierras, finalmente eliminada del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, por falta de votos.

Fuentes de la UCR y de partidos provinciales consultadas por Letra P coincidieron en que no hay clima para abrir el recinto la semana que viene. "El Ejecutivo no es claro. No saben explicar lo que hacen. Los gobernadores se fastidian y ya mostraron los dientes una vez. Están muy difíciles todos los temas", sostuvo una senadora aliada.

Esta rebelión pone en riesgo el resto de la actividad en el Senado, donde Bullrich tenía prevista convocar una sesión el jueves 27, para aprobar pliegos judiciales y la ley Hojarasca. La convocatoria no está confirmada y el recinto podría seguir cerrado una semana más.

Un día antes, el miércoles, volverá a reunirse el plenario de comisiones para tratar el súper-RIGI, esta vez con la expectativa del oficialismo de dictaminar, ante la posibilidad de que haya modificaciones y el tratamiento vuelva a Diputados.

Los dólares que se buscan

El RIGI es el Registro de Incentivo a las Grandes Inversiones, que fue aprobado junto a la ley Bases, duró dos años y consiste en darle beneficios fiscales y cambiarios a quienes aporten u$s 200 millones. Esta versión ampliada incrementa el aporte a u$s 1000 millones en total un 20% de ese monto durante los primeros dos años. Habrá cinco años para ingresar al sistema y las ventajas estarán vigentes durante tres décadas. En Diputados, se incorporó la obligación de contratar proveedores locales.

A diferencia del sistema actual, las adjudicaciones pueden ser para rubros diversos: sólo se solicita que sean "genuinamente nuevas", una definición amplia que para la oposición se presta a cierta discrecionalidad. Esta laxitud provocó acusaciones de la oposición. Sospechan que se buscó un traje a medida para la radicación en el país del empresario Peter Thiel, ceo de Palantir.

Durante el plenario de este miércoles, la mayoría de los expositores criticaron al RIGI, entre ellos un enviado del gobernador bonaerense Axel Kicillof. El subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia de Buenos Aires, Ariel Aguilar, sostuvo que se aportan beneficios fiscales "sin evidencia de necesidad" y deja a disposición de Milei la elección de beneficiarios. “No deberían dictaminar esto sin modificaciones sustanciales”, reclamó.

Escasa defensa

La defensa del proyecto la realizó la senadora Nadia Márquez, presidenta de la comisión de Legislación General. “En vez de dar argumentos, se vienen a plantear puros fantasmas. Ya dijeron que había que cuidarse del (yacimiento) Vaca Muerta, pero hace muchos años los neuquinos entendimos que se pueden explotar los recursos naturales y cuidar el medio ambiente”.

los discursos más duros llegaron desde organizaciones ambientalistas. Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, alertó sobre el riesgo de perder parte de la producción energética en las inversiones de Thiel.