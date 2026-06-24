Diputados: Javier Milei logró aprobar el Súper-RIGI y tiene los votos en el Senado para que sea ley

Javier Milei se anotó una victoria en la Cámar de Diputados y tiene motivos para festejar : La Libertad Avanza (LLA) aprobó el proyecto de Súper-RIGI, la promoción de inversiones estratégicas del Gobierno. El marco de aliados le alcanzó con lo justo al oficialismo para iniciar la sesión, pero le permite garantizar una rápida sanción en el Senado.

La iniciativa del Poder Ejecutivo fue aprobada con 130 votos a favor, sólo uno más de que la mayoría del recinto. Hubo 107 en contra y 7 abstenciones. Karina Milei asistió a la votación y la oposición la recibió al grito "¿Adorni donde está?".

El oficialismo logró respaldo de la UCR, el PRO y los representantes de los partidos provinciales de gobiernos aliados a la Casa Rosada, como los de San Juan, San Luis, Misiones, Salta, Catamarca y Tucumán.

LLA no obtuvo la ayuda del bloque Provincias Unidas, que tampoco aportó con el cuórum y casi bloquea la sesión. Algunos sea abstuvieron y otros se fueron al momento de votar. El resto votó en contra, junto a Unión por la Patria, la Coalición Cívica y la Izquierda.

Cómo explicó Letra P , la sesión casi no comienza y el Gobierno necesitó retrasar la renuncia del designado vocero presidencial, Adrián Ravier , para empezar la sesión. Tardaron en entrar los miembros de Innovación Federal (San Luis y Misiones) y algunos recién ingresaron cuando la sesión estaba empezada.

En el Senado, la relación de fuerzas es otra y LLA puede llegar a una mayoría con los aliados que en Diputados trabajaron para que haya ley. Un caso fue Catamarca. Su gobernador, Raúl Jalil, que viene dando gestos de hostilidad al Gobierno, aportó dos diputados (Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot) para el cuórum, pero se abstuvieron en la votación, molestos porque pedían más beneficios a los proveedores locales. También puede ayudar con el senador Guillermo Andrada.

El RIGI de Milei

El RIGI es el Registro de Incentivo a las Grandes Inversiones, que fue aprobado junto a la ley Bases. Javier Milei impulsa una versión ampliada con más beneficios, que si avanza esta propuesta estará vigente cinco años. A diferencia de la versión original, las adjudicaciones pueden ser para rubros diversos. Sólo se solicita que sean "genuinamente nuevas", una definición amplia que para la oposición se presta a cierta discrecionalidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MenemMartin/status/2069975253250449653&partner=&hide_thread=false ARGENTINA VUELVE A SER UN PAÍS SERIO



Le dimos media sanción al Súper RIGI, una herramienta clave para atraer grandes inversiones, impulsar nuevas industrias y generar más oportunidades para los argentinos. Nuestro país necesita reglas claras, previsibilidad y confianza para… pic.twitter.com/S54d0eyt6i — Martin Menem (@MenemMartin) June 25, 2026

La mira está puesta en las empresas de inteligencia artificial, sobre todo tras la radicación en el país del empresario Peter Thiel, CEO de Palantir. Durante el debate en comisión, Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, tuvo que aclarar que no conoce al empresario. La oposición no se quedó conforme.

"El proyecto no dice de donde se va a garantizar la energía, pero sí que no se puede interrumpir. La vamos a pagar nosotros", advirtió Agustín Rossi (Unión por la Patria). "Si los países no tienen trabajo se van a otros países. Eso queremos evitar", respondió Gabriel Bornoroni, jefe de La Libertad Avanza.

La única obligación de los empresarios que ingresen en el sistema es desembolsar u$s 1000 millones en total y un 20% de ese monto durante los primeros dos años. Habrá cinco años para ingresar las adjudicaciones y las ventajas estarán vigentes durante tres décadas.

Los empresarios que accedan al Vehículo de Proyecto Única (VPU) tendrán la reducción del 20% del impuesto a las Ganancias: bajará de 35 al 15%. El RIGI actual, que vence en un mes, fija esta alícuota en 25%. Cualquier controversia se resolverá en jurisdicción extranjera.

Un aspecto polémico es la baja de cargas patronales, con rebajas del 10% para los nuevos empleos. En los valores actuales, una industria paga el 18% de seguridad social y el 6% de obra social. Este cambio fue una de las principales objeciones del peronismo, que alertó sobre el desfinanciamiento del sistema previsional.

Más ventajas para inversiones

Otras ventajas incluidas son la amortización acelerada de inversiones, para descargar los balances de la nueva empresa y el costo de los desembolsos a gran velocidad. Se baja a la mitad el pago del impuesto a giro de dividendos (de 7% a 3,5%), mientras que el IVA (21%) sólo se abonará mediante Certificados de Crédito Fiscal electrónicos emitidos por el Estado.

Las provincias pueden adherirse, pero deben reducir la carga impositiva local, con bajas de Ingresos brutos, sellos y tasas locales. En un cambio a último momento, se les prohibió a las provincias aplicar nuevas regalías y aumentar los cánones.

El proyecto tuvo modificaciones en comisión. Una fue que el 20% del monto destinado a los proveedores deba corresponder a contratistas locales. Por otra parte, los desembolsos realizados en Investigación y Desarrollo (I+D) se computarán por el doble de su valor.

Estos cambios le alcanzaron al oficialismo para sumar aliados. “¿Quién puede estar en contra de esto? Son incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y seguridad jurídica. Cuatro conceptos que los países civilizados ya tienen incorporado y, por eso, les va como les va”, celebró Bertie Benegas Lynch, de La Libertad Avanza.

IMG-20251104-WA0046 Bertie Benegas Lynch, diputado de La Libertad Avanza, el bloque de Javier Milei.

El peronismo fue representado en el inicio de la sesión por Mario Manrique, quien proviene de Smata y tuvo fuertes cruces con el oficialismo. “Cuando habla de la palita en el campo, no sabe de qué habla. Terminen con ese chamuyo de que la Argentina está fuera del contexto internacional”, le dijo a Benegas Lynch y se molestó cuando lo vio gesticular. "Si querés, lo discutimos afuera", lo desafió.

Las voces del debate

El diputado Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, advirtió sobre la posible concentración de rubros favorecidos. "En sectores de capital intensivo sin compensación alguna para los sectores de trabajo intensivo. No hay ninguna mirada a los sectores de comercio, industriales, no incentiva la construcción, fundamentalmente en esos sectores que están sufriendo este modelo económico. No hay ningún tipo de mirada ni compensación”, reprochó.

Juan Schiaretti, el exgobernador de Córdoba y diputado de Provincias Unidas, encabezó el rechazo de su bloque al Súper-RIGI. "Sólo beneficia a grandes corporaciones en detrimento de otras actividades productivas que siguen soportando impuestos injustos", dijo en la sesión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/2069827535597109294&partner=&hide_thread=false No vamos a acompañar el Súper RIGI con nuestro voto ya que sólo beneficia a grandes corporaciones en detrimento de otras actividades productivas que siguen soportando impuestos injustos:



Las retenciones al campo terminarán subsidiando la baja de los impuestos a esas grandes… — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) June 24, 2026

La sesión se interrumpió ante el ingreso del diputado Martín Lousteau (Provincias Unidas), quien venía del velatorio de su padre, Guillermo Lousteau Heguy, fallecido a los 91 años. Luego criticó el Súper-RIGI. "Este es un régimen inédito, el más generoso de todos, con renuncia de soberanía, con pérdida fiscal monumental, pero no sabemos quiénes vendrán. Esta es la diferencia con el RIGI, que fue para ocho sectores, se sabía cuáles. No sabemos con quién comparar”, acusó Lousteau.

El oficialismo tuvo pocas voces, para no alargar la sesión. Una fue la de Luis Petri. “Este proyecto no penaliza la inversión, el capital. Viene a retomar el sendero de crecimiento”, destacó.