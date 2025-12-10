LA OPOSICIÓN

Calle y rosca: la CGT arma su estrategia contra la reforma laboral de Javier Milei

Alivio en la central obrera porque el proyecto no toca las cuotas solidarias, pero sigue la amenaza de aumentar la conflictividad. El jueves, reunión en Azopardo.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Argüello, Sola y Jerónimo, los triunviros de la CGT

Argüello, Sola y Jerónimo, los triunviros de la CGT

Notas Relacionadas
María Ibarzábal, Diego Santilli, Manuel Adorni, Marcelo Orrego y Raúl Jalil.
LIBERTARIOS & FEDERALES

Presupuesto 2026: Adorni y Santilli recibieron a Jalil y Orrego en La Casa Rosada

Por  Letra P | Periodismo Político

La evaluación interna en la conducción sindical es que frenar o ponerle límites al proyecto hará falta "calle y rosca". La fórmula resume la estrategia dual que plantea el triunvirato compuesto por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello: la amenaza de aumentar la conflictividad -un escenario que en la Casa Rosada prefieren evitar- con movilizaciones y medidas de fuerza mientras negocian en paralelo con el gobierno y buscan acuerdos en el Congreso para moderar los puntos más duros de la iniciativa.

Sola Jerónimo Arguello
La nueva conducción nacional de la CGT para el período 2025-2029

La nueva conducción nacional de la CGT para el período 2025-2029

Los puntos que mira la CGT

La postergación de las cuotas solidarias para una "segunda ley", como anunció Adorni, fue una señal que la CGT tomó como un triunfo táctico. Pero la incertidumbre persiste porque el gobierno todavía no publicó el texto oficial del proyecto. La Casa Rosada viene prometiendo desde el martes difundirlo "en las próximas horas", pero la demora alimenta sospechas de que siguen las negociaciones de último momento por la conformación de comisiones clave en el Congreso.

Los puntos que más preocupan a la CGT son la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la prelación de los convenios por empresa sobre los de actividad y las restricciones al derecho de huelga. El proyecto establece que los servicios esenciales deberán garantizar el 75% de cobertura en caso de paro y los servicios de importancia trascendental, el 50%. La central obrera rechaza cualquier reglamentación que condicione el derecho a huelga.

Un tiro para Hugo Moyano

Un agregado de último momento en el proyecto también complica a Hugo Moyano. El borrador que circula extraoficialmente suma la recolección de residuos a la lista de servicios esenciales que deberán garantizar el 75% de cobertura mínima durante las medidas de fuerza. La medida apunta directamente contra el Sindicato de Camioneros, que históricamente utilizó el paro de recolección de basura como herramienta de presión contra el gobierno porteño y nacional.

La CGT mantiene abiertos los canales de diálogo con el ala política del oficialismo. Santiago Caputo, Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem y Diego Santilli negocian para evitar una confrontación directa con el sindicalismo. El sector dialoguista de la central obrera, liderado por Gerardo Martínez, apuesta a moderar la reforma desde adentro. La ausencia de Martínez en la última reunión del Consejo de Mayo fue el primer mensaje en ese sentido al gobierno: la CGT no acompañará una reforma laboral que ataque la estructura sindical.

Gerardo Martínez - Uocra - CGT
El dialoguista Gerardo Martínez, ausente en la última reunión del Consejo de Mayo

El dialoguista Gerardo Martínez, ausente en la última reunión del Consejo de Mayo

Estrategia en el Congreso

Patricia Bullrich presiona para que la reforma laboral se apruebe en el Senado antes de fin de año. La senadora electa está convencida de que tiene los votos necesarios: los 20 libertarios, 10 radicales, 4 del PRO y al menos 4 gobernadores aliados. En el peronismo anticipan que la reforma saldrá del Senado porque creen que la CGT terminará cerrando un acuerdo con el gobierno. La estrategia del oficialismo es aprobar primero el Presupuesto 2026 entre el 15 y el 18 de diciembre y después avanzar con la reforma laboral, aunque en Diputados advierten que esos plazos son poco realistas.

Frente a un escenario que parece, en principio, adverso en los números en el Congreso, la central obrera busca articular una oposición coordinada con los bloques peronistas y con otros sectores gremiales como la CTA para frenar o moderar los puntos más duros de la iniciativa que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Temas
Notas Relacionadas
Victoria Villarruel y Patricia Bullrich. 
EL NUEVO CONGRESO

Senado: Bullrich presiona a Villarruel para que la ayude a acelerar la reforma laboral

La vice retorna de un foro parlamentario en Madrid. Abdala, presidente. La jefa de LLA quiere armar comisiones para iniciar los debates esta semana.
Federico Sturzenegger, durante su exposición en Diputados. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Sturzenegger prometió una reforma laboral light y dijo que no habrá una ley Bases II

El ministro expuso ante el bloque oficialista de Diputados. Mesura con los cambios a la ley de contrato de trabajo. Repartió pin de motosierra.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Paolo Rocca construye los caños de los gasoductos para Vaca Muerta 
NEGOCIOS CON COMUNISTAS

Rocca le advirtió al personal que puede cerrar su fábrica de Valentín Alsina

Por  Francisco Aristi
El GNL es cada vez más demandado y tanto Asia como Europa buscan diversificar sus proveedores.
NEGOCIOS CON COMUNISTAS

Los caños de China desatan la furia de Rocca con el GNL de Vaca Muerta

Por  David Mottura
Javier Milei junto a Gonzalo Roca y Karina Milei, en su última visita a Córdoba.
Libertarios vs. Federales

Milei regresa a Córdoba: vuelta olímpica para celebrar el 26-O en tiempos de fricción con Llaryora

Por  Yanina Babiachuk
Leila Gianni.
TODO MAL

Arde La Libertad Avanza en La Matanza: Leila Gianni asumió como concejala y rompió el bloque

Por  Juan Rubinacci