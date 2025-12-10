Calle y rosca: la CGT arma su estrategia contra la reforma laboral de Javier Milei

Sin embargo, en Azopardo mantienen la guardia en alto. Este miércoles intentarán coordinar una estrategia conjunta con los senadores de Unión por la Patria y mañana reunirán al Consejo Directivo cegetista para definir un plan de acción frente al proyecto que se empezará a discutir en el Senado .

La evaluación interna en la conducción sindical es que frenar o ponerle límites al proyecto hará falta "calle y rosca". La fórmula resume la estrategia dual que plantea el triunvirato compuesto por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello: la amenaza de aumentar la conflictividad -un escenario que en la Casa Rosada prefieren evitar- con movilizaciones y medidas de fuerza mientras negocian en paralelo con el gobierno y buscan acuerdos en el Congreso para moderar los puntos más duros de la iniciativa.

La postergación de las cuotas solidarias para una "segunda ley", como anunció Adorni, fue una señal que la CGT tomó como un triunfo táctico. Pero la incertidumbre persiste porque el gobierno todavía no publicó el texto oficial del proyecto. La Casa Rosada viene prometiendo desde el martes difundirlo "en las próximas horas", pero la demora alimenta sospechas de que siguen las negociaciones de último momento por la conformación de comisiones clave en el Congreso.

Los puntos que más preocupan a la CGT son la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la prelación de los convenios por empresa sobre los de actividad y las restricciones al derecho de huelga. El proyecto establece que los servicios esenciales deberán garantizar el 75% de cobertura en caso de paro y los servicios de importancia trascendental, el 50%. La central obrera rechaza cualquier reglamentación que condicione el derecho a huelga.

Un tiro para Hugo Moyano

Un agregado de último momento en el proyecto también complica a Hugo Moyano. El borrador que circula extraoficialmente suma la recolección de residuos a la lista de servicios esenciales que deberán garantizar el 75% de cobertura mínima durante las medidas de fuerza. La medida apunta directamente contra el Sindicato de Camioneros, que históricamente utilizó el paro de recolección de basura como herramienta de presión contra el gobierno porteño y nacional.

La CGT mantiene abiertos los canales de diálogo con el ala política del oficialismo. Santiago Caputo, Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem y Diego Santilli negocian para evitar una confrontación directa con el sindicalismo. El sector dialoguista de la central obrera, liderado por Gerardo Martínez, apuesta a moderar la reforma desde adentro. La ausencia de Martínez en la última reunión del Consejo de Mayo fue el primer mensaje en ese sentido al gobierno: la CGT no acompañará una reforma laboral que ataque la estructura sindical.

Gerardo Martínez - Uocra - CGT El dialoguista Gerardo Martínez, ausente en la última reunión del Consejo de Mayo

Estrategia en el Congreso

Patricia Bullrich presiona para que la reforma laboral se apruebe en el Senado antes de fin de año. La senadora electa está convencida de que tiene los votos necesarios: los 20 libertarios, 10 radicales, 4 del PRO y al menos 4 gobernadores aliados. En el peronismo anticipan que la reforma saldrá del Senado porque creen que la CGT terminará cerrando un acuerdo con el gobierno. La estrategia del oficialismo es aprobar primero el Presupuesto 2026 entre el 15 y el 18 de diciembre y después avanzar con la reforma laboral, aunque en Diputados advierten que esos plazos son poco realistas.

Frente a un escenario que parece, en principio, adverso en los números en el Congreso, la central obrera busca articular una oposición coordinada con los bloques peronistas y con otros sectores gremiales como la CTA para frenar o moderar los puntos más duros de la iniciativa que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.