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TEMPORADA DE PATOS

Rebelión de Patricia Bullrich en Acuerdos: rechazó un pliego y demoró la asunción de Márquez en la presidencia

La jefa de La Libertad Avanza en el Senado cuestionó a la jueza que condenó al policía Chocobar. No hubo cuórum para elegir el reemplazo de Pagotto.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Patricia Bullrich, en el Senado.&nbsp;

Patricia Bullrich, en el Senado. 

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Como anticipó Letra P, la elegida para ese cargo es la senadora Nadia Márquez, cercana a Karina Milei. La neuquina asistió a la reunión, pero como no hubo cuórum, no pudieron elegir autoridades. Por cuenta propia, Bullrich le cedió la presidencia temporal a Carlos Arce, del bloque de Misiones. Tampoco estaba el vicepresidente de la comisión, el radical Maximiliano Abad, ni la tucumana Sandra Menodza (Convicción Federal), que es secretaria.

"En la próxima audiencia será elegida", confirmaron a este medio fuentes cercanas a Márquez, quien llegó a la reunión decidida a coordinar las audiencias y participó como vocal más. El bloque LLA no se reunió. En el próximo encuentro, Karina pedirá a un senador que proponga a Márquez como presidenta de Acuerdos.

Bullrich quiere ese lugar para ella o para Luis Juez, pero la secretaria general actuó rápido para bloquearla. Necesita el aval de propios y aliados. Además, sería necesario que la elección de autoridades sea parte de la citación, un trámite que controla Victoria Villarruel.

La acción de Patricia Bullrich

La exministra de Seguridad sorprendió al rechazar el pliego de la fiscal Pernas, a quien Javier Milei propuso continuar en los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal. La senadora cuestionó que haya solicitado una pena de tres años para Chocobar y seis años de inhabilitación para cargos públicos, luego de la muerte del ladrón Juan Pablo Kukoc.

El episodio se convirtió en un caso testigo sobre legítima defensa ejercida por la Policía, que enfrentó a las corrientes garantistas con quienes proponen endurecer las penas. Las imágenes captaron a Kukoc mientras escapaba tras protagonizar un robo y al policía efectuándole un disparo por la espalda que provocó su muerte. Bullrich era ministra de seguridad y no tardó en respaldarlo. Este miércoles volvió a defenderlo.

“Yo pregunto: en la Argentina, frente a un delincuente que estaba cometiendo un delito, le dan una pena a Chocobar, le manchan su carrera cuando él había actuado. Mi pregunta es: usted, como fiscal de menores, que le tocó el delincuente, casi asesinó, ¿a quién defiende? ¿Defiende a las víctimas? ¿Entiende el rol de la Policía cuando es acusado por su acción?”, se preguntó la senadora, en el salón Azul semi vacío.

La fiscal le respondió. "En la forma que disparó había exceso en sus funciones y así lo entendió también el tribunal actuante. Hubo un exceso porque no se puede tirar directamente a la persona. Hay que detenerlo, no se podía matarlo", explicó.

Vacante clave

Pagotto falleció la semana pasada. Había asumido en el Senado en 2023 y tenía línea directa con la Casa Rosada a partir de su coterráneo Lule Menem, mano derecha de Karina. Durante sus primeros dos años fue el único abogado del bloque libertario, que tenía sólo siete integrantes. Tomó el rol de liderar la bicameral de trámite legislativo, encargada de evaluar los decretos presidenciales.

Por decisión de Villarruel, en 2023 Acuerdos quedó presidida por la entonces senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, cercana a Horacio Rodríguez Larreta. Karina pidió el lugar para Pagotto y se encargó de que fuera votado en una reunión de bloque. El riojano tuvo mucho trabajo: durante su gestión lideró las audiencias de los 160 jueces nombrados en el Senado.

La presidencia de Acuerdos no es un cargo decorativo. Quien la ejerce, puede esconder un pliego enviado por el Poder Ejecutivo para que nunca sea debatido. Fue lo que hizo durante el gobierno de Alberto Fernández la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, cuando se negó a citar a la audiencia a Daniel Rafecas, candidato a Procurador General. Es por eso que Karina necesita reemplazarlo por alguien de confianza para evitar una situación similar.

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