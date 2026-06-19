Qué dice la declaración jurada de Adrián Ravier, reemplazante de Manuel Adorni en la vocería

El reemplazante de Manuel Adorni, Adrián Ravier, junto a Javier Milei.

Adrián Ravier presentó su primera declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) el 5 de enero, a menos de un mes de haber asumido como diputado de La Libertad Avanza y tres meses antes de que el patrimonio de Manuel Adorni, su antecesor en la vocería presidencial, comenzara a estar bajo el escrutinio público y judicial.

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Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, hasta el año pasado, el flamante vocero del presidente Javier Milei no tenía experiencia en el mundo de la política. Igual, a diferencia de Lilia Lemoine, la diputada ultralibertaria que se puso al hombro la defensa del jefe de Gabiente, Ravier presentó correctamente su primer balance patrimonial ante la OA.

Los bienes de Adrián Ravier Al tratarse de la primera foto de sus bienes, la declaración no es anual, por lo que no se puede calcular el incremento de su fortuna durante 2025. Según la presentación, el vocero llega a la Casa Rosada con bienes por $263.078.084.

Captura de pantalla 2026-06-19 a la(s) 15.04.44 La declaración jurada de Adrián Ravier, el reemplazante de Manuel Adorni en la vocería presidencial. En las antípodas de Adorni, el diputado no declaró tener ninguna deuda ni inversiones en criptomonedas. Tampoco, a diferencia de varios ministros economistas de profesión, no reportó bonos ni cuentas en el exterior. Sí tiene acciones en el Banco Galicia, por un total de $2.227.550.

El grueso de su patrimonio (el 65%) se explica por un único bien: un departamento de 52 metros cuadrados valuado en $172.800.000 y ubicado en "Barrio Norte". Ravier no aclara si es en la Ciudad de Buenos Aires o en alguna localidad de La Pampa, la provincia de la que es oriundo. El inmueble lo compró el 12 de noviembre del año pasado, un mes antes de asumir la banca en el Congreso.

Desde 2021, tiene una casa en Santa Rosa, la capital pampeana, de 325 metros cuadradas, que valuó en apenas $14.465.586. En 2024 compró una camioneta Volkswagen Taos cero kilómetro, tasada en $50.638.197. Los ahorros de Ravier están en cuatro cajas bancarias, pero la mayoría de sus fondos los atesora en dólares. En una de ellas declaró tener $6.345.380 en moneda norteamericana, mientras que en las tres restantes tiene repartidos 85 mil pesos. Completan el patrimonio del nuevo vocero presidencial unos $16.500.000 en bienes del hogar.