Caso Manuel Adorni: presionados por la Casa Rosada, gobernadores aliados evalúan demorar la moción de censura

Mariana Juri y Eduardo Vischi, senadores de la UCR cercanos a gobernadores. Son claves en el futuro de Manuel Adorni.

El destino de Manuel Adorni se definirá en el Senado y la presión de la Casa Rosada empezó a sentirse. Luego de que la oposición se uniera para citar a una sesión el jueves 25, en la que se votará la interpelación del jefe de Gabinete, los gobernadores comenzaron a deslizar la idea de demorar una eventual expulsión.

Este jueves, voceros de senadores que responden a mandatarios provinciales de la UCR y de partidos locales confirmaron a Letra P que los llamados desde el Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli , surtieron efecto. Los pocos que atendían sus teléfonos, garantizaban que el 25 se votará la interpelación a Adorni para la semana siguiente pero no aseguraban ir más lejos.

"No se puede hablar de moción de censura sin ese paso previo. Es el Presidente el que debe resolver esto", respondieron a Letra P fuentes cercanas a Flavia Royón , quien responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz . Es el argumento que repiten legisladores ligados a mandatarios provinciales.

Sáenz también influye sobre el voto de la jujeña Carolina Moises , integrante de Compromiso Federal, el bloque que comparte con Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), bancas leales a sus mandatarios locales. Ninguno tiene definición sobre si es buen negocio ser verdugos de Adorni.

La UCR es decisiva en el Senado, porque tiene diez votos que, si se vuelcan a favor de la moción de censura, estarán los 37 necesarios para que Adorni deje la Casa Rosada. Hay seis que responden a gobernadores y este jueves no querían contestar a las consultas sobre si estaban dispuestos a desplazar al ministro coordinador.

Los mandatarios involucrados son Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). "Apagaron los teléfonos y no van a hablar hasta la semana próxima", dijo a este medio un senador radical que intentó comunicarse con sus compañeros y no pudo.

El radicalismo emitió un comunicado hace una semana pidiendo más explicaciones sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, que llegó después de un planteo muy duro contra el Gobierno del Comité Nacional. El titular de la bancada, el correntino Eduardo Vischi, dijo que, si el ministro coordinador no daba explicaciones convincentes en el recinto, debía ser relevado.

Con la sesión para la interpelación convocada, los senadores aliados del Gobierno bajaron la belicosidad. La mayoría especuló con que la interpelación no llegará, porque Javier Milei echará antes a Adorni, una alternativa que no parece cercana y los obliga a evaluar cómo comportarse el 2 de julio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2067738429849264281&partner=&hide_thread=false Bullrich no sólo complicó el futuro de Adorni al no poder evitar la sesión se hará en el Senado para votar su interpelación



Permitió que la oposición, en Diputados, pueda intentar el próximo martes votar la destitución del jefe de Gabinete



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Números no tan claros

El panorama quedó al menos difuso. El peronismo, con todas sus tribus, junta 25 bancas y necesita 12 para el cuórum. Con esos 37 votos, además, puede votar una eventual moción de censura, si no convence la exposición de Adorni, que en La Libertad Avanza (LLA) comenzaron a dar como un hecho.

Entre la oposición dialoguista del Senado sólo hay siete votos confirmados para acorralar al ministro coordinador. El resto no lo defiende y podría echarlo, pero en las últimas horas empezó a trabajar para evitar la votación.

La chubutense Edith Terenzi (una radical aliada del gobernador Ignacio Torres), la dupla de Santa Cruz (José María Carambia y Natalia Gadano) y la del PRO, que integran Martín Goerling Lara y Victoria Huala. Está de licencia Andrea Cristina. Se suman a la línea dura los radicales Daniel Kroneberger y Flavio Fama. Podría sumarse en esta línea el bonaerense Maximiliano Abad, más interesado en que el escándalo termine rápido.

En Provincias Unidas hay una grieta. Si sigue la línea de su esposo, Juan Schiaretti, la senadora Alejandra Vigo debería ir a fondo contra Adorni. Su socio Carlos Espínola, de Corrientes, es más mesurado. Está dispuesto a discutir la votación de la interpelación, porque considera que debe pasar por comisiones. El bloque de Misiones siempre se mostró como aliado fijo de Milei; y la tucumana Beatriz Ávila no se diferencia del gobernador, Osvaldo Jaldo, por ahora sin definiciones.

El video de Fantino

En LLA aceptan que Adorni deberá someterse a interpelación y creen que, una vez más, puede salir ileso o al menos prolongar su agonía. Entre los asesores se viralizó un video del periodista Alejandro Fantino en el que alentaba al jefe de Gabinete a enfrentar el Senado el 2 de julio, convencido de que la opinión pública no estaba tan pendiente de las propiedades del funcionario.

El posteo del exrelator de fútbol llegó a los teléfonos de legisladores oficialistas no muy convencidos de dar la cara por el funcionario, que tendrá también que presionar para no ser interpelado en Diputados. La decisión de resistir tomó por sorpresa a aliados que esperaban no tener que tomar decisiones y tienen esperanza en que Milei echará al exvocero presidencial. Si no lo hace, su suerte dependerá del Congreso.